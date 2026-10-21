Język wali oficjalnie debiutuje w Wikipedii

Plakat w języku angielskim informujący o uruchomieniu Wikipedii w języku wali

W środę, 14 października 2026 roku, język, którym rozbrzmiewają skąpane w słońcu miasta i wioski ghańskiego Regionu Północno-Zachodniego, wkroczył na globalną scenę cyfrową. Język wali (endonim: Waalɩɩ ) stał się dziesiątym językiem Ghany – i szóstym z grupy językowej mabia/mole-dagbani wspieranej przez grupę użytkowników Dagbani Wikimedians User Group – który został oficjalnie zatwierdzony jako samodzielna Wikipedia. Decyzja ta zapadła po pomyślnym zakończeniu fazy inkubacji w Inkubatorze. Dla ludu Waala to znacznie więcej niż tylko zmiana natury technicznej. To wyraźny sygnał, że ich mowa, historia i tożsamość mają swoje należne miejsce w globalnym dialogu.

Język bogaty w użytkowników, ubogi w źródła

Wali, zapisywany również w języku angielskim jako Waali lub Waalii (a w języku wali jako Waalɩɩ ), jest powszechnie używany w Regionie Północno-Zachodnim oraz w części Regionu Sawannah. Tysiące ludzi posługuje się nim każdego dnia, handlując na targowiskach, snując opowieści, pielęgnując tradycje i wychowując dzieci. Mimo tak wielkiej żywotności język ten niemal nie doczekał się badań naukowych ani systematycznej dokumentacji. Może być zatem w pełni żywy w ustach swoich rodzimych użytkowników, a zarazem niemal niewidoczny w książkach, bazach danych i w świecie cyfrowym.

Wali dzieli się na cztery główne dialekty: yeri wali, cherii, bulengii oraz dolimi. Różnice między nimi są niewielkie, a użytkownicy poszczególnych odmian bez trudu rozumieją się nawzajem. Ta wzajemna zrozumiałość to cicha siła – oznacza bowiem, że język można zapisywać i dokumentować jako spójną całość, a nie rozproszone fragmenty.

Brama do wiedzy

Wikipedia w języku wali jest już dostępna pod adresem wlx.wikipedia.org, a jej znaczenie wykracza daleko poza sam serwis internetowy. Czytelnicy, badacze, organizacje, instytucje i osoby prywatne mogą teraz zgłębiać treści przybliżające historię, kulturę oraz społeczność ludu Waala. Z czasem powstaną tam kolejne opracowania historyczne, nazwy pojęć i miejsc oraz sylwetki wybitnych postaci – wszystko spisane w ich własnym języku.

Ma to kluczowe znaczenie dla przetrwania dziedzictwa kulturowego. Język, w którym tworzy się publikacje, którego naucza się w szkołach i który jest obecny w Internecie, ma znacznie większe szanse na przetrwanie w nienaruszonej formie. To także niezwykle istotne dla rozwoju nowych technologii. Instytucje rozwijające modele sztucznej inteligencji potrzebują rzetelnych danych w językach dotąd pomijanych. Dynamicznie rosnąca Wikipedia w języku wali może pomóc zadbać o to, by głos ludu Waala nie został pominięty w narzędziach jutra.

W doborowym towarzystwie

Język wali dołącza do inspirującej rodziny. Jego zatwierdzenie jest kolejnym krokiem po sukcesach języków dagbani, frafra, mossi, dagaare oraz kusaal – należących do spokrewnionej grupy językowej mabia/mole-dagbani i wspieranych przez inicjatywę Dagbani Wikimedians User Group. Każdy kolejny sukces opierał się na doświadczeniach poprzedników, rodząc regionalny ruch, w którym społeczności uczą się od siebie nawzajem, dzielą strategiami i wspólnie świętują osiągnięcia. Uruchomienie języka wali to najnowszy rozdział historii o tym, jak języki Ghany odzyskują należne im miejsce w sieci.

Osoby stojące za tym kamieniem milowym

Za każdym zatwierdzonym projektem stoją osoby, które po prostu się nie poddały. To osiągnięcie należy do wolontariuszy ze społeczności wikimedian języka wali ( Wali Wikimedians Community ) – pasjonatów oddanych ochronie i rozwijaniu swojego dziedzictwa językowego w sieci. Ich wspólna droga rozpoczęła się we wrześniu 2024 roku, a dzięki wytrwałej pracy zaowocowała trwałą obecnością języka wali w Wikipedii.

Droga ta bynajmniej nie należała do łatwych. Choć językiem tym mówi się w całym regionie, brakowało doświadczenia w posługiwaniu się nim na piśmie. Budowa Wikipedii w języku o skromnej tradycji pisanej oznaczała start od zera. Społeczność wzięła na siebie zadanie jednoczesnego szkolenia wolontariuszy z dwóch umiejętności: edytowania Wikipedii oraz stosowania unikalnej ortografii wali. Była to wymagająca praca, lecz zgrany i pełen pasji zespół przekuł trudności w motywację do działania – a w ślad za postępami przyszło zainteresowanie z zewnątrz. Wielu obserwatorów z podziwem patrzyło, jak ta niewielka społeczność dokonuje czegoś, co niektórzy uznawali za przywilej zarezerwowany wyłącznie dla tzw. wielkich języków świata. Społeczność wikimedian języka wali trzymała się prostej zasady: nawet język o skromnym dorobku językowym, wspierany przez małą, lecz zdeterminowaną i oddaną grupę, może osiągnąć wielkie rzeczy. Oficjalne uruchomienie Wikipedii w języku wali jest tego najlepszym dowodem.

Pierwsze warsztaty społeczności wikimedian języka wali

Wspólna nauka, edukacja i świętowanie

Fundamentem sukcesu społeczności było konkretne działanie: szkolenia, wydarzenia i warsztaty, które łączyły ludzi i przekładały ciekawość na praktyczne umiejętności. Zorganizowano maraton edycyjny Wali Language Art+Feminism w Ghanie w roku 2025, dołączono do wyzwania Africa Wiki Challenge 2025 w Wa pod hasłem „Odzyskiwanie własnej narracji” oraz przeprowadzono maraton edycyjny Wali Mash-Up, który pokazał siłę lokalnych partnerstw. Społeczność wzięła także udział w spotkaniu Ghanaian Language Meet-Up 2025 oraz zaprezentowała Wikipedię w języku wali studentom uczelni wyższych w całej Ghanie.

Działania te objęły również szkolnictwo i dziedzictwo kulturowe. Społeczność poinformowała, że trwają prace nad wprowadzeniem wali do formalnego systemu edukacji, a w Wa zorganizowano cykl spotkań pod hasłem „Czytanie Wikipedii w klasie” ( Reading Wikipedia in the Classroom ), wyposażający nauczycieli w kompetencje medialne i informacyjne. Świętowano także opisanie afrykańskiej kuchni jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego w języku wali, a w ramach konkursu Wiki Lubi Afrykę 2026 udokumentowano obrzędy i rytuały z północno-zachodniej Ghany. Zwieńczeniem 2025 roku było spotkanie podsumowujące połączone z ceremonią wręczenia nagród, zorganizowane wspólnie z wikimedianami języka dagaare – wydarzenie będące świadectwem jedności i wspólnego rozwoju. Sfinalizowano także żmudne tłumaczenie interfejsów projektów Wikimediów na język wali – sprawę, która kiedyś pozostała bez odpowiedzi, a dziś wreszcie doczekała się realizacji.

Siła współpracy

Żadna społeczność nie osiąga sukcesu w pojedynkę, o czym wikimedianie języka wali doskonale wiedzieli. Aby ich praca pozostała autentyczna i zyskała akceptację samych użytkowników języka, nawiązali współpracę z lokalnymi organizacjami, instytucjami i osobistościami: stowarzyszeniem Waali Baabu Association , Yison Tech Hub, grupą Yirimambo Advocacy Group UWR, uczelnią pedagogiczną NJA College of Education oraz posłem do parlamentu z okręgu Wa Central. Te sojusze zapewniły merytoryczne wsparcie, wiarygodność oraz pewność, że tworzona Wikipedia naprawdę należy do ludu Waala i wybrzmiewa jego głosem.

Przedstawicielki i przedstawiciele stowarzyszenia Waali Baabu Association obecni na naszych warsztatach

To dopiero początek historii

Oficjalne zatwierdzenie Wikipedii w języku wali to powód do świętowania, ale zarazem początek nowego etapu. Powstanie samodzielnej Wikipedii to fundament – to, co na nim wyrośnie, zależy od czytelników, autorów, nauczycieli, studentów i gawędziarzy, którzy zdecydują się wnieść swój wkład. Każdy nowy artykuł wzbogaca dorobek społeczności, a każda edycja pozwala ponieść ten język w przyszłość. Odwiedźcie więc wlx.wikipedia.org. Czytajcie, dzielcie się nią i twórzcie nowe hasła. Lud Waala otworzył drzwi do swojego świata we własnym językuv – i każda osoba jest mile widziana, by przekroczyć ten próg.

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy w taki czy inny sposób wsparli nas w tej drodze.

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