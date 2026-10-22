Wpływ luk w zabezpieczeniach języka PHP na usługi chmurowe Wikimedia

20 października 2026 wyłączyliśmy Wikimedia Cloud Services (WMCS) oraz inne usługi jako środek ostrożności w związku z dwoma poważnymi lukami w zabezpieczeniach wykrytymi w języku programowania PHP, na którym opiera się większość naszych usług. Ze względu na wagę tych luk Fundacja PHP opublikowała komunikat jeszcze przed naszym ogłoszeniem.

Zapewnienie bezpieczeństwa projektów Wikimedia i ich użytkowników jest naszym najwyższym priorytetem. Znaczna część informacji w projektach Wikimedia jest publiczna i dostępna dla wszystkich, jednak nasze projekty z konieczności zawierają pewne dane osobowe, których poufność należy bezwzględnie zachować. Ochrona prywatności użytkowników stanowi istotny element wolnej wiedzy, a Polityka prywatności Wikimedia Foundation zobowiązuje nas do dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa niepublicznych danych osobowych.

W trakcie tego incydentu wszystkie wersje języka PHP wymagały natychmiastowej aktualizacji w celu ochrony naszej infrastruktury przed naruszeniem oraz zapewnienia prywatności użytkowników. Ze względu na model otwartego utrzymywania technicznego, na którym opiera się WMCS, poszczególnie osoby utrzymujące narzędzia są odpowiedzialne za zarządzanie oprogramowaniem działającym na ich instancjach. Oznacza to, że nie możemy centralnie zagwarantować, że każda instancja została zaktualizowana w celu usunięcia nowo ujawnionej luki w zabezpieczeniach. Ponadto, ze względu na model współdzielonych zasobów, gdy tego rodzaju luka występuje w jednym z hostowanych projektów, stanowi ona potencjalne zagrożenie dla pozostałych projektów WMCS.

WMCS stanowi niezwykle cenne źródło dla naszych społeczności. Zdajemy sobie sprawę, że na platformie WMCS działają ważne i popularne usługi (w tym ClueBot NG oraz inne narzędzia przeciwdziałające nadużyciom). W miarę przywracania usług do działania priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo naszych systemów oraz ochronę danych, za które jesteśmy odpowiedzialni, przed ich dostępnością. Dotyczy to również wielu innych usług, które zostały wyłączone, w tym naszej infrastruktury Phabricator, usług dokumentacyjnych oraz usług ciągłej integracji, które są niezbędne do funkcjonowania Fundacji, a także wolontariuszy technicznych, którzy wspierają ruch Wikimedia.

Przywrócimy WMCS do działania, gdy tylko upewnimy się, że jest on w bezpiecznym stanie, ale przegląd nie tylko dotkniętych problemem aplikacji, ale także modelu ich działania, zajmie trochę czasu. Naszym celem jest przywrócenie w pierwszej kolejności aplikacji Toolforge nieopartych na PHP. Spodziewamy się, że przywrócenie aplikacji Toolforge opartych na PHP oraz aplikacji Cloud VPS spoza Toolforge potrwa dłużej, biorąc pod uwagę opisane powyżej kwestie bezpieczeństwa.

Co dalej

Gdy już ocenimy te zagrożenia i ustalimy, w jaki sposób możemy przywrócić dostęp do projektów, które były hostowane na WMCS, opublikujemy podsumowanie po incydencie zawierające nasze ustalenia.

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