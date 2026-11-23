Część 1 serii „Wikimedia w zmieniającym się ekosystemie ruchu”: Ten wpis otwiera cykl artykułów dla społeczności Wikimediów oraz innych zainteresowanych osób, w którym przyglądamy się najnowszym trendom czytelniczym i ich znaczeniu dla przyszłości naszego ruchu. Opierając się na badaniach prowadzonych w całej Wikimedia Foundation, przeanalizujemy czynniki kształtujące nasz ruch, konsekwencje dla odbiorców i współtwórców oraz to, jak te wnioski mogą wspierać naszą strategię.

Od ponad dwóch dekad miliardy odwiedzin w Wikipedii i innych projektach Wikimedia odzwierciedlają coś niezwykłego: ludzie na całym świecie z własnej woli poszukują wolnej, tworzonej przez człowieka wiedzy, dzielą się nią i ją współtworzą. Od dawna jednym z najważniejszych mierników czytelnictwa Wikimediów jest liczba odsłon, która pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób ludzie docierają do naszych projektów i jak z nich korzystają.

Jednak Internet wokół Wikimediów się zmienia, a liczba odsłon staje się coraz mniej miarodajnym wskaźnikiem czytelnictwa wśród ludzi oraz zapotrzebowania na wiedzę z Wikimediów. Choć treści Wikimediów są dziś w sieci cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, stają się jednocześnie mniej widoczne. Podsumowania w wyszukiwarkach, asystenty oparte na sztucznej inteligencji oraz platformy społecznościowe coraz częściej dostarczają informacje pochodzące z Wikimediów bez konieczności odwiedzania samych projektów. Pomaga to docierać z naszą wiedzą do większej liczby osób, ale sprawia też, że mniej użytkowników odwiedza nasze strony i angażuje się w roli edytora lub darczyńcy. Jednocześnie, w sytuacji gdy zautomatyzowane systemy uzyskują dostęp do treści Wikimediów na bezprecedensową skalę, coraz trudniej jest ustalić, jak, gdzie i czy w ogóle te informacje docierają ostatecznie do ludzi.

Przez ostatni rok Wikimedia Foundation badała ten zmieniający się ekosystem ruchu oraz zachowania czytelników w ramach szerzej zakrojonych badań. W pierwszej części nowego cyklu dzielimy się dotychczasowymi wnioskami i przedstawiamy model analizy kondycji ruchu w Wikimediach, który wykracza poza samą liczbę odsłon. W kolejnych wpisach przyjrzymy się bliżej temu, co nasze badania mówią o sposobach, w jakie ludzie odkrywają projekty Wikimediów, czytają je i współtworzą, prezentując bardziej szczegółowe dane i ustalenia w podziale na źródła ruchu, urządzenia oraz poszczególne projekty.

Czego dowiedzieliśmy się od czasu ostatniej aktualizacji danych o ruchu

W październiku 2025 roku opublikowaliśmy artykuł New User Trends on Wikipedia (pol. Nowe trendy wśród użytkowników Wikipedii), w którym zwróciliśmy uwagę na pojawiające się wyzwania związane ze wzrostem liczby czytelników i współtwórców.

Od tamtej pory w naszych badaniach analizowaliśmy zmiany liczby odsłon generowanych przez ludzi w dłuższej perspektywie czasowej, aby uchwycić bardziej trwałe tendencje. Wyniki pokazują, że czytelnictwo wśród ludzi spada – zwłaszcza dlatego, że mniej odbiorców trafia do nas z wyszukiwarek. Jednak zmiany w sposobach wykrywania ruchu zautomatyzowanego utrudniają dokładne określenie skali tego spadku. Aby lepiej zrozumieć te zjawiska oraz wyzwania pomiarowe, które komplikują ich interpretację, w naszych badaniach wyodrębniliśmy trzy główne okresy w dynamice odsłon w projektach Wikimediów od 2020 roku:

Pandemiczny wzrost czytelnictwa (2020–2021) – był to czas, gdy globalne nawyki związane z wyszukiwaniem informacji uległy wyraźnej zmianie, a ludzie spędzali więcej czasu w domu, co przełożyło się na większą liczbę odsłon i wyjątkowo wysoką dynamikę zakładania kont. Dla wielu osób Wikipedia stała się również kluczowym źródłem aktualnych, wiarygodnych informacji o COVID‑19, a treści rozwijane przez wolontariuszy docierały do milionów czytelników i były wykorzystywane przez inne platformy. W tym okresie wersja mobilna w przeglądarce nadal zyskiwała udział względem czytelnictwa na komputerach stacjonarnych. Okres zmieniających się wzorców ruchu i wyzwań pomiarowych (2022 – początek 2025) – wyszukiwarki kontynuowały wówczas rozbudowę funkcji bezpośrednich odpowiedzi, krótkie formy wideo i platformy społecznościowe stały się ważnymi kanałami odkrywania informacji, a zautomatyzowane odsłony utrudniły nam właściwą ocenę czytelnictwa. Część aktywności zautomatyzowanej zawyżała raportowaną liczbę odsłon, natomiast późniejsze korekty pomiarowe poprawiły naszą zdolność odróżniania odsłon generowanych przez ludzi od tych zautomatyzowanych. Okres spadku mierzalnej liczby odsłon generowanych przez ludzi (początek 2025 – obecnie) – wynika on w szczególności ze spadku liczby odesłań z wyszukiwarek zapoczątkowanego w 2025 roku, któremu towarzyszy nieustanny wzrost odsłon zautomatyzowanych. Jednocześnie coraz większa część odsłon prawdopodobnie pochodzących od ludzi nie zawiera dających się zidentyfikować informacji o źródle odesłania: o ile część z nich może wynikać z tego, że odbiorcy odkrywają projekty Wikimediów na platformach nie zawsze przekazujących takie dane lub korzystają z narzędzi prywatności maskujących informacje o odesłaniach, o tyle inne odsłony mogą mieć charakter zautomatyzowany, co utrudnia określenie, jak zmieniają się ścieżki odkrywania treści.

Rys. 1. Miesięczna liczba odsłon generowanych przez ludzi z wyróżnieniem etapów zmian ruchu od 2020 roku

Z naszej analizy wynika, że Wikimedia doświadcza obecnie długotrwałych zmian w sposobach, w jakie ludzie trafiają do naszych projektów i z nich korzystają. Pokrywa się to z wynikami badania Brand Health Tracker prowadzonego przez Wikimedia Foundation, które pokazują spadek rozpoznawalności i widoczności Wikipedii od 2025 roku – zwłaszcza w wyszukiwarkach – nawet mimo faktu, że zaufanie do niej pozostaje na względnie stabilnym poziomie. Perspektywę samych odbiorców poznajemy także w niedawnych badaniach doświadczeń użytkowników: badani sami wskazują podsumowania w wyszukiwarkach oraz czatboty oparte na sztucznej inteligencji jako główne powody, dla których nie odwiedzają Wikipedii częściej i korzystają z niej rzadziej niż dawniej.

Dzielimy się wynikami opartymi na publicznie dostępnych danych, aby zilustrować te trendy i wyjaśnić, czego dowiadujemy się o przemianach zachodzących w Internecie. Choć dane wskazują na spadek czytelnictwa wśród ludzi, to z powodów opisanych w tym wpisie nie możemy podać jego dokładnej skali. Zmiany w ruchu zautomatyzowanym oraz w metodach jego wykrywania utrudniają oddzielenie faktycznych zmian w czytelnictwie od zmian wynikających ze sposobu pomiaru na przestrzeni czasu. W kolejnej sekcji wyjaśniamy to wyzwanie.

Dlaczego pomiar ruchu stał się skomplikowany

Jednym z największych wyzwań w pomiarze czytelnictwa jest odróżnienie odsłon generowanych przez ludzi od tych wywoływanych przez zautomatyzowane systemy.

Zautomatyzowane systemy – w tym roboty indeksujące wyszukiwarek, scrapery zbierające dane do trenowania sztucznej inteligencji, usługi ugruntowania odpowiedzi sztucznej inteligencji oraz inne boty – sięgają po treści Wikimediów z wielu powodów. Część tej aktywności sprzyja szerszemu upowszechnianiu wolnej wiedzy. Jednak większość z niej stanowi ogromne obciążenie dla naszej infrastruktury, z którym musimy się coraz częściej mierzyć – o ile bowiem treści Wikimediów są darmowe, o tyle jej infrastruktura już nie.

Rozpoznawanie, które odsłony są zautomatyzowane, stanowi ciągłe wyzwanie. Wielu właścicieli botów i scraperów nieustannie udoskonala swoje metody, aby generowane przez nie odsłony wyglądały na ruch ludzki. Oznacza to, że my również musimy stale rozwijać nasze podejście do precyzyjnej kategoryzacji tych odsłon. W marcu 2025 roku, a następnie pod koniec czerwca 2026 roku wprowadziliśmy istotne ulepszenia w wykrywaniu botów – w tym system KAPOW, nowe rozwiązanie stworzone do tego celu. Usprawnienia te obniżyły raportowaną liczbę odsłon generowanych przez ludzi, ponieważ ruch wcześniej klasyfikowany jako ludzki został przekwalifikowany na ruch zautomatyzowany. Przez to nasz obraz odsłon generowanych przez ludzi ulega zatarciu – stają się one „ruchomym celem”.

Istotne ograniczenie w interpretacji historycznych trendów odsłon wynika z wieloletniej praktyki Wikimedii w zakresie ochrony prywatności użytkowników, która obejmuje regularne usuwanie szczegółowych rejestrów aktywności. Uniemożliwia nam to zastosowanie nowej metodologii wykrywania ruchu zautomatyzowanego KAPOW do danych starszych niż 90 dni. W konsekwencji w dłuższej perspektywie nie jesteśmy w stanie konsekwentnie oddzielić zmian w pomiarze od zmian w zachowaniach użytkowników, co utrudnia interpretację bezpośrednich porównań rok do roku. Z tego powodu nie podajemy konkretnych wartości spadku w ujęciu rok do roku.

Kolejnym wyzwaniem jest zrozumienie, jak czytelnicy trafiają do projektów Wikimediów poza tradycyjnymi wyszukiwarkami. Ponieważ ludzie coraz częściej natrafiają na informacje i dzielą się nimi na platformach społecznościowych, w komunikatorach oraz w innych przestrzeniach internetowych, wiele z tych kanałów nie przekazuje w sposób spójny danych o źródle odesłania. Brak takich informacji może również wynikać z wejść bezpośrednich, zabezpieczeń prywatności w przeglądarkach oraz zautomatyzowanych odsłon, co utrudnia rozróżnienie poszczególnych dróg prowadzących do Wikimediów. Większa przejrzystość oraz rzetelniejsze oznaczanie źródła przez witryny i aplikacje – w tym konsekwentne przekazywanie informacji o odesłaniach – pomogłyby nam lepiej zrozumieć, skąd pochodzą nasi czytelnicy.

Spojrzenie poza liczbę odsłon: model oceny kondycji ruchu

Zrozumienie kondycji ruchu w Wikimediach wymaga wyjścia poza łączną sumę odsłon i przyjrzenia się temu, gdzie zachodzą zmiany oraz co oznaczają one dla czytelników, współtwórców i całego ekosystemu.

Spadek może oznaczać zupełnie różne rzeczy w zależności od tego, gdzie występuje. Czy dotyczy głównie czytelników trafiających z wyszukiwarek? Czy dotyka przeglądarki mobilnej bardziej niż innych platform? Czy niektóre wersje językowe Wikipedii odczuwają większe zakłócenia? I co to oznacza dla osób, które w przyszłości mogłyby zostać współtwórcami lub darczyńcami?

Aby zbadać te pytania, opracowaliśmy wstępny model kondycji ruchu ( Traffic Health framework ), który uwzględnia cztery powiązane ze sobą wymiary:

Widoczność : co szacowana liczba odsłon generowanych przez ludzi mówi nam o zasięgu projektów Wikimediów?

: co szacowana liczba odsłon generowanych przez ludzi mówi nam o zasięgu projektów Wikimediów? Rezultaty wizyt : w jakim stopniu odsłony prowadzą do istotnych działań (np. dłuższego czasu czytania, założenia konta, edytowania, przekazania darowizny)?

: w jakim stopniu odsłony prowadzą do istotnych działań (np. dłuższego czasu czytania, założenia konta, edytowania, przekazania darowizny)? Odporność ekosystemu : w jakim stopniu Wikimedia jest uzależniona od konkretnych źródeł ruchu lub platform i jak bardzo poszczególne części ekosystemu są podatne na zakłócenia?

: w jakim stopniu Wikimedia jest uzależniona od konkretnych źródeł ruchu lub platform i jak bardzo poszczególne części ekosystemu są podatne na zakłócenia? Zmiany strukturalne i ich charakter: czy obserwujemy chwilowe wahania, czy też liczba odsłon weszła w nowy, długofalowy wzorzec?

Pytania te analizujemy w podziale na typy urządzeń, źródła odesłań, rodzaje wiki oraz poszczególne projekty Wikimediów.

Takie podejście już teraz ujawniło różnice, które trudno dostrzec w ogólnych statystykach odsłon. Na przykład większość rzeczywistych czytelników korzysta z Wikipedii w przeglądarce mobilnej, która jest szczególnie podatna na zmiany w wyszukiwarkach, ponieważ większy odsetek odsłon w tym kanale pochodzi właśnie z przekierowań z wyszukiwarek. Dla kontrastu aplikacja mobilna Wikipedii wykazuje stosunkowo stabilny rozkład odsłon, gdyż w mniejszym stopniu polega na ruchu z wyszukiwarek. Ta względna stabilność odsłon w aplikacji wskazuje na ważną szansę wzmocnienia bezpośrednich relacji z czytelnikami.

Nasz model nadal ewoluuje. Niektóre z jego wskaźników mają charakter eksploracyjny i służą przede wszystkim wyłapywaniu istotnych zmian, a nie ustalaniu ich przyczyn. Łącznie pozwalają nam jednak dostrzegać słabe punkty, rozpoznawać obszary odporności oraz znajdować szanse na wzmocnienie zasięgu i zaangażowania wokół Wikimediów. Model ten wyznaczy także kierunek analizom prezentowanym w kolejnych wpisach, w których przyjrzymy się różnym aspektom kondycji ruchu w podziale na źródła, urządzenia oraz projekty Wikimediów.

Rys. 2. Wizualizacja modelu kondycji ruchu

Odpowiedź na obecne wyzwania

Wnioski te mają konsekwencje wykraczające poza sam sposób raportowania odsłon. Plan roczny Wikimedia Foundation na lata 2026–2027 zawiera szereg działań mających na celu dostosowanie się do zmieniającego się Internetu, wykorzystanie mocnych stron Wikimediów oraz wzmocnienie jej długofalowej stabilności:

Prowadzone przez nas badania pomagają realizować te priorytety, wskazując, gdzie zmieniają się trendy odsłon, jakich grup odbiorców dotyczą w największym stopniu, jakie efekty przynoszą nasze działania będące odpowiedzią na te trendy oraz jakich dodatkowych dowodów potrzebujemy do oceny potencjalnych rozwiązań.

Stanowią one również wyraz szerszego zobowiązania na rzecz przejrzystości. W szybko zmieniającym się ekosystemie informacyjnym uważamy, że ważne jest dzielenie się nie tylko tym, co już wiemy, lecz także tym, co wciąż staramy się zrozumieć.

What comes next and how you can contribute

To pierwsza część cyklu poświęconego zmianom zachodzącym w ekosystemie ruchu Wikimediów.

W nadchodzących wpisach przyjrzymy się bliżej kolejnym zagadnieniom:

Wyszukiwarki a czytelnictwo : W jaki sposób spadająca liczba odesłań z wyszukiwarek wpływa na widoczność Wikimediów oraz wzorce czytelnictwa.

: W jaki sposób spadająca liczba odesłań z wyszukiwarek wpływa na widoczność Wikimediów oraz wzorce czytelnictwa. Poza wyszukiwarkami : Zmieniająca się rola alternatywnych źródeł odsłon, ruch zautomatyzowany oraz wyzwanie związane z ustalaniem, skąd przychodzą czytelnicy.

: Zmieniająca się rola alternatywnych źródeł odsłon, ruch zautomatyzowany oraz wyzwanie związane z ustalaniem, skąd przychodzą czytelnicy. Czytelnictwo na urządzeniach mobilnych : Dlaczego przeglądarka mobilna i aplikacje mobilne stają przed odmiennymi wyzwaniami i szansami w zakresie zasięgu, zaangażowania oraz odporności.

: Dlaczego przeglądarka mobilna i aplikacje mobilne stają przed odmiennymi wyzwaniami i szansami w zakresie zasięgu, zaangażowania oraz odporności. Czytelnicy a współtwórcy : Jak zmiany w czytelnictwie przekładają się na zaangażowanie w Ruch Wikimediów.

: Jak zmiany w czytelnictwie przekładają się na zaangażowanie w Ruch Wikimediów. Różne projekty Wikimediów: Dlaczego trendy odsłon i ich konsekwencje różnią się w zależności od projektu i społeczności.

Chcemy również uczyć się od osób, które znają te projekty najlepiej – od społeczności, które na co dzień tworzą, utrzymują i ulepszają wiedzę w projektach Wikimediów.

Czy dostrzegasz zmiany w tym, jak ludzie znajdują Twój projekt Wikimediów lub jak z niego korzystają? Czy istnieją lokalne trendy, wyniki badań albo pytania, którym Twoim zdaniem powinniśmy się przyjrzeć? Kontynuując te prace, z chęcią poznamy Twoją perspektywę. Zapraszamy do udziału w dyskusji na Meta-Wiki.

Zrozumienie przyszłości Wikimediów wymaga czegoś więcej niż tylko liczenia odsłon. Wymaga zrozumienia, w jaki sposób ludzie odkrywają wiedzę, co skłania ich do powrotu oraz jak stają się częścią społeczności, dzięki którym ta wiedza może istnieć. Dysponując wyraźniejszym obrazem tych zmian, będziemy mogli podejmować trafniejsze decyzje dotyczące tego, jak docierać do czytelników i jak najlepiej im służyć w nadchodzących latach.

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