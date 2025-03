Wikipédia para Professores Universitários: terceira edição do curso aborda como transformar projetos Wikimedia em aliados no ensino superior

Estudantes da disciplina Leitura Dirigida XXVII (Museus e Ensino de História) da Universidade Federal de Ouro Preto editando verbete. A atividade, desenvolvida pelo professor Marcelo Santos de Abreu, foi fruto da segunda edição do minicurso.

Com o objetivo de incentivar e auxiliar professores do ensino superior a integrarem a Wikipédia, o Wikimedia Commons e o Wikidata em suas práticas pedagógicas, o Projeto Mais Teoria da História na Wiki promove, entre os dias 2 de abril e 23 de maio, a terceira edição do curso online “Wikipédia para Professores Universitários”. As inscrições para o minicurso podem ser feitas até o dia 26 de março por meio deste formulário.

O Projeto Mais Teoria da História na Wiki é uma iniciativa de história pública que visa ampliar debates sobre gênero, sexualidade, raça e epistemologias do Sul Global na Wikipédia, no Wikimedia Commons e Wikidata. Patrocinado pela Fundação Wikimedia, o projeto conta com a parceria da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH).

O minicurso “Wikipédia para Professores Universitários” surgiu da colaboração entre o Projeto Mais Teoria da História na Wiki e a Wikimedia Argentina (WMAR). Desenvolvido para atender às especificidades do contexto educacional brasileiro, ele foi adaptado e modificado a partir do curso virtual “Wikipuentes”, oferecido pela WMAR desde 2015.

Terceira edição do curso é ministrada por professores universitários de diferentes regiões do Brasil.

Esta edição conta com os professores universitários Fábio Azevedo (UFRGS), Ilana Peliciari Rocha (UFTM) e Mateus Rezende de Andrade (UFJF) como ministrantes. Fábio Azevedo é professor no Departamento de Matemática Pura e Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Editor da Wikipédia desde 2007 e administrador, atua como embaixador e professor no projeto educacional desde 2012, integrando a Wikipédia em disciplinas de graduação e pós-graduação em engenharia. Ilana Peliciari Rocha é professora do curso de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Desenvolve projeto de extensão “As mulheres do/no Brasil colonial: biografias na Wikipédia” desde 2023, fruto da primeira edição do minicurso “Wikipédia para Professores Universitários”. Mateus Rezende de Andrade é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e utiliza a Wikipédia como ferramenta educacional em sua disciplina de História da América.

Dividido em cinco módulos, o minicurso abrange temas como escrita enciclopédica, integração da Wikipédia no ensino superior e desenvolvimento de habilidades digitais essenciais para a cidadania do século XXI. Nesta nova edição, o curso conta com um módulo adicional, tornando-o mais completo e incorporando temas não abordados anteriormente, como o papel crescente da inteligência artificial nos projetos Wikimedia. Todos os módulos acontecem de forma autogerida e assíncrona, por meio da plataforma Moodle.

Cada módulo inclui atividades práticas para serem efetuadas pelos inscritos e que serão analisadas e comentadas pelos ministrantes. Como atividade final do curso, os participantes desenvolverão uma proposta de incorporação de um dos três projetos Wikimedia (Wikipédia, Wikidata ou Wikimedia Commons) em seu contexto educacional, com o objetivo de ser implementada no futuro.

Ao final do minicurso, os participantes terão a oportunidade de receber apoio contínuo do Projeto Mais Teoria da História na Wiki para implementar as atividades pedagógicas que desenvolveram utilizando a Wikipédia ou outros projetos Wikimedia em seus próprios contextos universitários. Esse acompanhamento personalizado será oferecido por até 5 meses, com especialistas auxiliando na execução e adaptação dos projetos. Além disso, todos os concluintes receberão impresso em sua casa um recurso valioso para apoiar a implementação de seus projetos: os três volumes da Coleção Humanidades Digitais, publicados pela Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH). A coleção inclui materiais específicos para aprofundar os estudos e auxiliar na implementação de atividades de divulgação científica com a Wikipédia.

Professores apostam na Wikipédia para ensinar e divulgar conhecimento

A Wikipédia tem se consolidado como uma importante ferramenta pedagógica e de extensão universitária no Brasil, potencializando o ensino e a divulgação do conhecimento acadêmico. Exemplos disso são as iniciativas de professores que participaram da segunda edição do minicurso Wikipédia para Professores Universitários, promovido em 2024.

Entre os participantes, está Maria Emília Santos, professora adjunta do Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Inspirada pelo que aprendeu durante o curso, ela mobilizou seus alunos para editar verbetes sobre historiadoras brasileiras na disciplina História, Mídia e Oralidade.

“A proposta”, explica Santos, “foi apresentar e divulgar as trajetórias de historiadoras brasileiras e suas contribuições ao campo da História para estudantes da licenciatura em História da UFRPE”. Como resultado, verbetes de historiadoras importantes, como Gilda de Mello e Souza, Alice Piffer Canabrava, Emília Viotti da Costa e Déa Fenelon, foram editados. Além disso, os alunos desenvolveram habilidades essenciais ao ofício do historiador, como escrita clara e objetiva, pesquisa em repositórios acadêmicos, trabalho colaborativo e uso crítico de recursos digitais. A professora ressalta que o impacto da atividade foi além dos limites da universidade: “Compartilhamos, de forma gratuita e acessível, os conhecimentos produzidos na universidade pública, retornando-os à sociedade.”

Outro exemplo é o professor Carlos Torcato, docente do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Na disciplina História Medieval, seus alunos tiveram a oportunidade de editar a Wikipédia e contribuir para o repositório multimídia Wikimedia Commons. Como resultado, verbetes sobre temas como Egito na Idade Média, História da Irlanda (400-800) e Expansões vikings foram aprimorados, além da criação de quatro mapas históricos sobre o período medieval.

O projeto também introduziu os estudantes ao uso do software Inkscape, um editor de imagens vetoriais de código aberto. “Buscamos criar um letramento digital que permita o desenvolvimento de produtos gráficos compatíveis com a Wikimedia Commons”, explica Torcato. Ele destaca que a atividade proporcionou aos alunos a oportunidade de expandir suas competências, explorando novas plataformas e divulgando seus trabalhos ao grande público.

A segunda edição do minicurso “Wikipédia para Professores Universitários” registrou um aumento significativo no interesse, com 86 inscritos—um crescimento de 89% em relação à primeira edição. Desses participantes, 22 concluíram todas as etapas do curso, e 95% eram professores universitários, evidenciando o alinhamento do programa com seu público-alvo.

Os resultados do minicurso também se refletem na criação de 23 projetos pedagógicos que incorporam a Wikipédia e o Wikimedia Commons como ferramentas de ensino e aprendizagem, tanto na educação superior quanto na educação básica. Entre esses projetos, 15 foram voltados para a Wikipédia, dois para o Wikimedia Commons, e seis integraram ambas as plataformas. Uma das concluintes chegou a desenvolver dois projetos ao longo do curso, tamanha a sua empolgação.

A diversidade de temas abordados nos projetos demonstra o potencial da Wikipédia e de seus projetos irmãos para diferentes áreas do conhecimento. Os participantes exploraram a incorporação dessas ferramentas em áreas como Arquivologia, Biologia, Direito, Ensino, História, Letras, Metodologia Científica, Patrimônio, Relações Étnico-Raciais e Teoria da História.

Com esses resultados, o minicurso reafirma seu papel como um espaço de formação para docentes interessados em adotar abordagens inovadoras no ensino e na produção colaborativa do conhecimento.

Webinar para troca de experiências

Como parte da programação do minicurso, no dia 23 de abril de 2025 será realizado um webinar aberto ao público, voltado à troca de experiências e ao diálogo com especialistas que já implementaram projetos Wikimedia em contextos educacionais. O evento oferecerá um espaço para discutir desafios, compartilhar boas práticas e explorar novas possibilidades de uso da Wikipédia e de seus projetos irmãos no ensino superior.

Os participantes inscritos no minicurso já estão automaticamente cadastrados para o evento. Para os demais interessados, a participação será gratuita mediante preenchimento deste formulário de inscrição.

Presente em todas as edições do minicurso, o webinar desta vez contará com a participação de Adriane Batata, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Ilhéus e membra do Wikimedia Brasil, e Elisa Fruhauf Garcia, professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Laboratório Mulheres Indígenas na Wikipédia.



Para mais informações sobre o minicurso “Wikipédia para Professores Universitários”, visite a página no Meta-Wiki.

