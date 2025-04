Fortalecendo o ponto de vista neutro da Wikipédia

A Fundação Wikimedia recentemente destacou o grande esforço de pesquisa que busca identificar tendências globais que são essenciais para nossas prioridades enquanto movimento, um exercício de planejamento que realizamos anualmente desde 2022. Examinamos mudanças em rápida transformação para perguntar mais profundamente: “O que o mundo precisa da Wikimedia agora?”

Essas tendências então guiam conversas cheias de significado nas wikis e em muitos espaços da comunidade para ajudar a priorizar ações e investimentos.

Neste ano, uma tendência que gerou conversas significativas dentro e além do movimento Wikimedia tem a ver com neutralidade: como a confiança em informações online está decaindo e uma fragmentação do consenso sobre que informações são verdadeiras. Há quem acredite que o mundo ficou mais complexo, e que as pessoas estão mais divididas do que nunca. Conforme ameaças à neutralidade parecem estar em ascensão globalmente, a política a política de ponto de vista neutro (NPOV) da Wikipédia é necessária agora mais do que nunca. Este princípio central serviu a Wikipédia extremamente bem, e se tornou ainda mais forte ao longo de mais de um quarto de século de contribuições voluntárias.

Como este princípio de neutralidade se traduz em políticas de NPOV varia entre projetos Wikimedia, destacando uma oportunidade para comunidades aprenderem mais umas com as outras; e para explorar se padrões globais comuns para neutralidade pode proteger melhor os projetos (e o voluntariado) em um ambiente de ameaças maiores e regulações crescentes.

Para apoiar comunidades Wikimedia e reafirmar nosso compromisso com a neutralidade, a Fundação Wikimedia reunirá um grupo de trabalho de pessoas editoras ativas, membros do Conselho de Administração, pessoas pesquisadoras e pessoas conselheiras para explorar recomendações para padrões comuns para políticas sobre NPOV que podem proteger a Wikipédia, aumentar a integridade dos projetos e equipar a parcela do voluntariado que recebeu a confiança para administrar essas políticas com mais apoio.

Essas conversas serão baseadas nos princípios fundamentais subjacentes a NPOV, elaborados para apresentar uma descrição justa e neutra dos fatos sem comprometer a exploração de ideias, conceitos e perspectivas. Reafirmar a neutralidade da Wikipédia em resposta ao que estamos vendo no mundo torna este recurso de alta confiança ainda mais resiliente em sua missão de servir informações corretas e confiáveis.

continue lendo para mais informações sobre as políticas NPOV e como contribuir.

Uma breve história do Ponto de Vista Neutro (NPOV) da Wikipédia

Desde o início do projeto, manter um ponto de vista neutro é um princípio central da Wikipédia. A página no Meta-Wiki, iniciada em 2003, nota que a Wikipédia e os projetos Wikimedia são “mais bem servidos não promovendo ou se afastando de particulares pontos de vista sobre qualquer assunto, mas tentando representar uma descrição justa e neutra dos fatos – incluindo que várias interpretações e pontos de vista existem. Esta política existe em todos os idiomas dos projetos que a adotaram, mas os detalhes da política variam significativamente entre os projetos e seus diferentes idiomas.”

Wikipedistas entenderam que este princípio inegociável requer colaboração em como ser aplicado na prática: “Enquanto NPOV é um objetivo final ao escrever um artigo, é difícil de alcançar imediatamente como uma única pessoa a escrevê-lo. Assim, é por vezes considerado como um processo iterativo (como o é wikiescrever em geral), pelo qual pontos de vista opostos se comprometem na linguagem e apresentação a produzir uma descrição neutra aceitável para todo mundo, de acordo com tomadas de decisão por consenso.”

Como todas as políticas, o NPOV vem sendo refinado há mais de 24 anos com milhares de comentários em centenas de línguas. Por meio deste processo evolutivo de discussão em comunidade, o princípio de ponto de vista neutro e sua aplicação seguem fundamentais para nosso modelo.

Padrões comuns globais para políticas de NPOV

Uma análise por cima das políticas de NPOV em diferentes versões linguísticas da Wikipédia em uma oficina recente da comunidade revelou variações, inconsistências e muitas oportunidades para os diferentes projetos Wikimedia aprenderem uns com os outros. Pessoas editoras com direitos estendidos, aquelas que receberam a confiança de suas comunidades para administrar as políticas de NPOV, descreveram os desafios que enfrentam quando essas políticas não são claras ou são subdesenvolvidas em algumas línguas.

Conforme cai a confiança do público em fontes de notícias, wikipedistas enfrentam desafios em evolução para representar visões de fontes confiáveis de forma justa e proporcional, e sem viés editorial. Esta aplicação é geralmente testada quando pessoas editoras cobrem tópicos controversos e muito movimentados. Em anos recentes, isto foi de conflitos geopolíticos como Israel-Palestina e Rússia-Ucrânia a questões de atenção especial como a representação de mulheres nos projetos Wikimedia, mais conteúdo sobre o Sul Global de pessoas que vivem lá, representar informações médicas sobre pandemias, a como a Wikipédia age para aplicar suas políticas quando há preocupações quanto a antissemitismo. Vimos em alguns desses casos que leva-se tempo e pesquisa para lidar com preocupações razoáveis.

Como o voluntariado bem sabe, a integridade da Wikipédia – especialmente em tópicos controversos e em evolução – é resguardada por processos robustos de governança da comunidade (ex: protocolos de discussão, mecanismos de supressão, canais de resolução de disputas) que priorizam uma abordagem justa e equilibrada. Esses padrões bem documentados são especificamente elaborados para prevenir influência indevida e preservar um modelo independente e sem fins lucrativos que não existe nesta escala em nenhum outro lugar. Vimos de novo e de novo que o voluntariado tem um forte histórico de gerir com sucesso a neutralidade em assuntos controversos.

Quem sustenta os projetos Wikimedia segue humilde e com uma visão clara: essas pessoas precisam constantemente adaptar e melhorar seus sistemas conforme plataformas digitais e de mídia ao redor do mundo lutam com viés e desinformação. Políticas mais fortes de moderação de conteúdo guiado pela comunidade que são aplicadas principalmente por comunidades locais protegem os projetos Wikimedia e wikimedistas também.

Para apoiar esses mecanismos essenciais de autogovernança, esse grupo de trabalho perguntará como mais padrões comuns para políticas de NPOV entre projetos Wikimedia podem proteger e melhorar os projetos e apoiar o voluntariado, construindo sobre a consideração cuidadosa que desenvolveu as políticas de NPOV ao longo das últimas duas décadas. A intenção do grupo de trabalho será facilitar o compartilhamento de conhecimento sobre políticas guiadas pela comunidade que tornaram a Wikipédia um recurso de alta confiança ao redor do mundo. Isto irá incorporar feedback de trabalho já em andamento para estabelecer políticas e que reflete valores compartilhados pela comunidade Wikimedia global.

Um conjunto inicial de recomendações será apresentado ao Conselho de Administração da Fundação Wikimedia em sua reunião de junho de 2025, juntamente à aprovação do plano e do orçamento da Fundação.

Serão bem recebidas contribuições de todas as pessoas que se importam com esses tópicos dentro e além do movimento Wikimedia, na página dedicada do Meta ou como parte do planejamento anual da Fundação.

A confiança e dependência do mundo na Wikipédia continua a crescer – de chatbots com IA e mecanismos de busca a assistentes por voz e reutilizadores de conteúdo por toda a internet. Num momento em que nos usam (e precisam de nós!) mais do que nunca, precisamos reforçar nossos princípios centrais e sustentar nossos valores compartilhados. Fortalecer a neutralidade da Wikipédia aumentará ainda mais a confiança na Wikipédia para entregar o conteúdo do qual bilhões de pessoas dependem ao redor do mundo.

