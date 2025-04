“Redenção”: Os vencedores do Wiki Loves Monuments 2024

Uma ótima fotografia é mais do que apertar um botão—transformar o comum em extraordinário é uma arte. O tempo, a composição e o instinto devem se harmonizar em momentos singulares no tempo. Decisões em frações de segundo devem ser tomadas para ajustar o foco e o ângulo, tudo isso mantendo a paciência necessária para capturar a luz certa.

Donatas Dabravolskas, o vencedor do concurso fotográfico Wiki Loves Monuments deste ano, juntou todas essas peças numa manhã de abril do ano passado. Embora as nuvens ameaçassem sua chance de fotografar o mundialmente famoso Cristo Redentor do Rio de Janeiro, ele ignorou suas dúvidas e chamou um carro de aplicativo. Quando as nuvens se dissiparam, Dabravolskas e seu drone estavam prontos; ele tirou uma foto incrível da estátua iluminada por um sol nascente refletindo nas nuvens agora baixas.

Um jurado do concurso disse que o trabalho de Dabravolskas reuniu “a paisagem, a luz de fundo e o quadro aberto em diálogo” de uma forma que transmitia “o conceito de redenção”—assim como o epíteto no nome da estátua.

Dabravolskas também foi vencedor do Wiki Loves Monuments 2021, fazendo dele o primeiro bicampeão do concurso.

———

O Wiki Loves Monuments é conhecido por ser o maior concurso de fotografia do mundo. Ele destaca e documenta a herança cultural da humanidade por meio de edifícios, estruturas e outros monumentos que ganharam importância devido à sua significância artística, histórica, política, técnica ou arquitetônica.

Esta missão e seus objetivos “reuniram pessoas literalmente de todo o mundo”, disse a equipe organizadora. Uma delas é a pessoa vencedora do nono lugar deste ano, Hadi Dehghanpour, que disse que envia fotos para o concurso todos os anos porque “considera uma referência e fonte de apresentação arquivamento dos pontos turísticos do mundo”.

Em 2024, mais de 4.500 participantes em 56 países enviaram quase 240.000 fotos para o Wiki Loves Monuments. Essas fotos foram julgadas primeiro em concursos individuais em nível nacional, cada um organizado por equipes dentro desses países, e depois 55 finalistas encaminharam fotografias para um júri de nove especialistas, que levou vários meses para examinar de perto e identificar as 25 vencedoras.

Ao longo de seus quinze anos de existência, fotógrafos do Wiki Loves Monuments coletivamente doaram mais de três milhões de imagens para o Wikimedia Commons, o repositório de mídias em licença livre que dá suporte à Wikipédia e outros sites. Cada foto adiciona outra pepita de conhecimento à coleção mundial, e você (sim, você!) pode usar essas imagens para praticamente qualquer propósito com apenas algumas regras.*

Confira todos os vencedores do concurso Wiki Love Monuments de 2024 abaixo.

———

Segundo lugar

Vista aérea panorâmica de inverno da cidade de Kiev coberta de neve. Fotografia por Oleksandr Ryzhkov, CC BY-SA 4.0

Um símbolo da educação ucraniana, o Red University Building de Kiev foi fotografado nesta noite fria por Oleksandr Ryzhkov. Embora seja mais provável que ele seja encontrado fotografando belezas naturais, Ryzhkov foi motivado a virar sua câmera para Kiev devido à destruição causada pela guerra em andamento da Ucrânia com a Rússia. “Quero que o mundo inteiro veja o quão bonito é aqui e lembre-se de que pode ser destruído”, disse ele.

Terceiro lugar

Ioannis Ioannidis começou a fotografar apenas um ano antes de capturar esta foto de pássaros voando ao redor do Mosteiro de Rousanou, na Grécia. Ioannis e um amigo já estavam indo para o sul em uma viagem de negócios, então acordaram cedo para fazer um desvio para este edifício religioso que está precariamente empoleirado em um afloramento rochoso. Nas palavras dos juízes do Wiki Loves Monument, a foto de Ioannidis “capturou vividamente a história natural e humana em um único quadro”. Eles elogiaram a cor da foto, observando que os rosas “criaram uma atmosfera fantástica que parece quase mítica”.

Quarto lugar

Museu de Arte Contemporânea, Belgrado. Fotografia por Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

This is Serbia’s Museum of Contemporary Art as seen through the lens of long-time Wikipedia editor and Wikimedia Commons photographer Petar Milošević. Milošević’s motivation was simple: he wanted to demonstrate that Brutalist socialist architecture is “not just poor concrete”. The contest judges certainly believed that Milošević was successful in this quest, as they commended his compositional choices. These included the use of height to convey the museum’s architecture in a way “that cannot be appreciated from any other angle”, as well as Milošević’s decision to photograph the building when lit by its own lighting to best see its sharp lines.

Este é o Museu de Arte Contemporânea da Sérvia visto pelas lentes do editor de longa data da Wikipédia e fotógrafo do Wikimedia Commons, Petar Milošević. A motivação de Milošević era simples: ele queria demonstrar que a arquitetura socialista brutalista “não é apenas concreto ruim”. Os juízes do concurso certamente acreditaram que Milošević foi bem-sucedido nessa busca, pois elogiaram suas escolhas composicionais. Isso incluiu o uso da altura para transmitir a arquitetura do museu de uma forma “que não pode ser apreciada de nenhum outro ângulo”, bem como a decisão de Milošević de fotografar o edifício quando iluminado por sua própria iluminação para ver melhor suas linhas nítidas.

Quinto lugar

Mercado do Bolhão, Porto, Portugal. Fotografia por Filipe Salgado, CC BY-SA 4.0

Um prolífico fotógrafo em preto e branco, o retrato assombroso de Filipe Salgado de um único indivíduo no movimentado Mercado do Bolhão, no Porto, parece ter sido tirado em outro século. Os juízes do concurso destacaram a perspectiva inteligente e simétrica da foto, enquanto o próprio Afsalgado achou que ela retratava “um momento único de uma forma poderosa”. Suas habilidades conseguiram colocar duas fotos no top 25 do Wiki Loves Monuments deste ano; você pode encontrar o outro vencedor em #11.

Sexto lugar

Igreja Paroquial de Mellieha sob a lua cheia. Fotografia por Marika Caruana, CC BY-SA 4.0

A fotógrafa Marika Caruana narrou a história por trás desta foto para os organizadores do concurso:

“O momento em que tirei esta foto foi um momento louco. Meu parceiro e eu estávamos voltando para casa, nos sentindo decepcionados após uma tentativa malsucedida de fotografar o nascer da lua em uma altitude baixa. Devido à neblina no horizonte, a lua não estava visível. No entanto, quando a lua surgiu da neblina, ela brilhou bonita e forte. Meu parceiro estava dirigindo, então aproveitei a oportunidade para buscar alguma composição fotográfica interessante com a lua cheia e um edifício proeminente. E quando nos aproximamos da Igreja Mellieha, percebi que isso era possível. Pedi ao meu parceiro para parar o carro no meio da rua, tirei a câmera da mão e corri pela calçada (felizmente há um calçadão que permitiu essa peripécia) até alinhar a lua com a cúpula.”

Sétimo lugar

Igreja de Buksnes na Noruega. Fotografia por Gilad Topaz, CC BY-SA 4.0

Esta igreja norueguesa em estilo dragão na cadeia de ilhas Lofoten se destacou para os juízes por sua composição. O vermelho da igreja se destaca contra a terra coberta de neve ao redor, mas o tamanho do edifício não sobrecarrega o resto da imagem. A viagem de inverno do fotógrafo Gilad Topaz para essas ilhas norueguesas envolveu três voos e quatro horas adicionais de carro, e valeu a pena: três fotos que Gilad tirou nesta viagem ganharam prêmios internacionais no Wiki Loves Monuments 2024 e aparecem nesta lista (#12 e #17).

Oitavo lugar

Fotografia por Ivanbuki, CC BY-SA 4.0

O Monumento ao Herói Desconhecido da Sérvia comemora todos os soldados não identificados que pereceram em serviço sérvio durante a Primeira Guerra Mundial. Os juízes do concurso adoraram a foto do local feita por Ivanbuki, com um deles dizendo que escolheu um dia ideal: “a cobertura de neve e a neblina tornam a cena mais dramática, fazendo a analogia do clima severo com a dureza da vida em tempos de guerra.”

Nono lugar

Esta foto de uma arrábita em Seyyedabad, Chenaran, Irã, usou uma perspectiva de cima para baixo para criar uma perspectiva incomum desta estrutura centenária. Um dos juízes do concurso achou que era “uma das mais originais do concurso”. O fotógrafo Hadi Dehghanpour, participante de longa data do Wiki Loves Monuments, encontrou esta vista enquanto viajava com um amigo arqueólogo. “A área estava deserta e o clima estava ensolarado e quente”, relembra.

Décimo lugar

Domenico Ianaro usou a localização no topo da colina da Basílica de Superga, na Itália, para enquadrar o edifício contra o maciço do Monte Rosa atrás dele. Embora a basílica seja o assunto de muitas fotografias, os juízes do concurso adoraram o brilho suave incomum trazido pelo sol poente, que criou um contraste entre o edifício quente e a cadeia de montanhas fria.

Décimo primeiro lugar

Assim como a outra foto vencedora do concurso de Filipe Salgado na posição #5, esta foto da Livraria Lello—mais conhecida como a livraria da série de filmes Harry Potter—encontra um local famoso e frequentemente lotado, sem pessoas. Os juízes ficaram impressionados com a captura de Salgado de um monumento frequentemente fotografado de uma forma incomum com o enquadramento da famosa escadaria da Livraria Lello ao lado dos livros da loja.

Décimo segundo lugar

Esta foto da vila de pescadores de Henningsvær no arquipélago de Lofoten foi a segunda de três fotos da viagem de inverno de Gilad Topaz para a Noruega a fazer parte desta lista (#7 e #17). Os juízes do concurso elogiaram esta foto por seus contrastes entre a humanidade e a paisagem natural. Um pensou que a perspectiva forneceu um lembrete de “como comunidades que vivem em lugares difíceis e remotos se estabelecem e se organizam”, enquanto outro observou que era “uma foto única que poucas pessoas conseguem tirar”.

Décimo terceiro lugar

Este exemplo requintado de fotografia de ruínas vem de um antigo prédio da Kreenholm Manufacturing Company na Estônia. De acordo com a Wikipédia, a empresa possuía o que já foi a maior fiação e fábrica de manufatura de algodão do mundo. Em 2021, no entanto, apenas 31 pessoas trabalhavam no local. O fotógrafo Vaido Otsar estava em um tour pelo prédio quando descobriu alegremente o que chamou de “ritmo” dos pilares desta seção.

Décimo quarto lugar

Matteo Pappadopoli viajou mais de 900 km de casa para o Carnaval de Veneza. O carnaval é famoso pelos trajes e máscaras intrincados de seus participantes, então Pappadopoli levou sua câmera para tirar fotos para capturar o melhor deles. Os planos de Pappadopoli mudaram quando percebeu que uma mudança no clima poderia apresentar uma oportunidade (traduzido do italiano):

Eu vi a neblina descendo ao mesmo tempo em que o sol estava se pondo. Sentindo a atmosfera que estava sendo criada, favorável à fotografia, me posicionei para a foto, procurando a melhor composição e esperando o momento mais oportuno.

Um dos juízes do concurso comentou que a foto encontrou “uma perspectiva quase poética que transmite a beleza do espaço e a melancolia ao mesmo tempo.”

Décimo quinto lugar

Fotografia por Arseniog, CC BY-SA 4.0

A definição de uma foto que conta uma história: a timelapse de Arseniog nesta foto do Castelo de Santia em Zaragoza, Espanha, ilustra vividamente a passagem do tempo. “Esta imagem não representa apenas o castelo medieval de Santia”, disse um dos jurados do concurso, “mas também a ideia essencial sobre o significado dos monumentos como criações da cultura que persistem teimosamente ao longo do tempo e sobrevivem à dureza dos elementos.”

Décimo sexto lugar

Fotografia por Emman A. Foronda, CC BY-SA 4.0

À primeira vista, você pode pensar que se trata de um exemplar incomum de uma pintura metafísica de Giorgio de Chirico. Na verdade, trata-se de uma foto da Paróquia de Cristo Rei em Quezon City, Filipinas. O edifício é “frequentemente admirado por sua arquitetura e pela atmosfera serena que proporciona”, segundo o fotógrafo Emman A. Foronda, e “a maneira como se destaca, sem deixar de fazer parte da comunidade local, demonstra sua importância na região”.

Décimo sétimo lugar

A última das três fotos premiadas enviadas por Gilad Topaz (#7 e #12), esta foto de um cais e edifícios à beira-mar em Henningsvær, Noruega, destaca a arquitetura tradicional de pesca da vila. “É uma perspectiva muito original desses edifícios”, escreveu um dos jurados do concurso. Acrescentou ainda que não foi apenas o reflexo na água que contribuiu para sua avaliação, mas também as “linhas deformadas e o gerenciamento de cores que fazem com que pareça uma pintura”.

Décimo oitavo lugar

Fotografia por Mohamed Ali Yahmed, CC BY-SA 4.0

Esta estrutura fortificada localizada na cidade de Nalut, no oeste da Líbia, tem cerca de mil anos. Originalmente, era destinada a armazenar grãos colhidos em tempos de guerra. O fotógrafo Mohamed Ali Yahmed sabia das ruínas arqueologicamente significativas porque moram perto, e seu trabalho foi elogiado pelos juízes do concurso por sua perspectiva em nível humano e pela inclusão de vários materiais de construção na composição.

Décimo nono lugar

A foto aérea de Agon Nimani da Biblioteca Nacional do Kosovo foi uma decisão impulsiva; Ao passar pelo prédio reconheceu que o clima permitiria uma foto espetacular. Os juízes do concurso concordaram. Um observou que poderia ser uma peça de demonstração sobre a importância contínua da fotografia em preto e branco, enquanto outro disse:

O fotógrafo […] entendeu profundamente a essência do design da biblioteca ao reduzir a imagem do prédio às suas características fundamentais. A fotografia aqui é transformada em um esboço de carbono da biblioteca, como se os arquitetos pudessem tê-la esboçado com um lápis em um pedaço de papel branco ao terem um momento de inspiração antes mesmo de a biblioteca ser construída.

Vigésimo lugar

Fotografia por Alhotmane, CC BY-SA 4.0

O assentamento oásis de Ghadames existe há milhares de anos, e seu centro histórico foi listado como Patrimônio Mundial da UNESCO em 1986. Esta foto aérea do centro histórico foi elogiada pelos jurados, pois “mostrou os quadrados lindamente imperfeitos de cada casa e como todo o grupo se reúne para formar este lindo padrão orgânico”, nas palavras de um jurado.

Vigésimo primeiro lugar

Aneza Paliou prefere fotografar seus temas ao amanhecer, e a luz do início da manhã forneceu a iluminação suave perfeita para esta foto de edifícios medievais alinhados em uma rua em Rodes, Grécia. Aneza foi motivada a enviar fotos de Rodes para expandir o conhecimento sobre a ilha em que vive, que em suas palavras é um raro exemplo de um “complexo residencial medieval que sobreviveu quase intacto com suas fortificações, planejamento urbano, edifícios públicos, templos e casas”.

Vigésimo segundo lugar

Cada elemento nesta foto de Athichitra foi uma escolha intencional. O Grande Buda da Tailândia é emoldurado aqui por campos de arroz e o céu, “como um símbolo da terra espiritual da Tailândia”, disse. Acrescentou:

Eu tinha viajado várias horas de casa para chegar ao templo Muang e cheguei na hora certa, quando a luz estava suave. Eu configurei minha foto baixa no campo de arroz para enquadrar a estátua se erguendo atrás da tradicional cabana de madeira para destacar a conexão com a terra. O que tornou o momento mágico foi o bando de pássaros voando pelo céu, adicionando movimento e vida. Juntos, esses elementos criaram uma cena equilibrada e serena que parecia poderosa e pacífica.

Vigésimo terceiro lugar

Fotografia por Hamed.gisoo, CC BY-SA 4.0

A Mesquita Jameh em Varamin, Irã, foi concluída em 1322. A fotografia do pátio central tirada por Hamed.gisoo recebeu elogios de um juiz pela variedade de histórias que contava, pela composição que criava profundidade, pela iluminação que iluminava a alvenaria e pelos pássaros que davam vida.

Vigésimo quarto lugar

“Capturar monumentos é minha paixão”, diz Basavaraj M, pessoa por trás desta foto do Templo Vitthala dentro do Patrimônio Mundial da UNESCO de Hampi, Índia. Basavaraj fazia parte de um grupo de fotógrafos que visitou o local durante a temporada de monções, o que fez com que a água ficasse visível em toda a imagem. Soube imediatamente que era uma das melhores fotos que já tinha tirado.

Vigésimo quinto lugar

Em uma tarde fervente em meados de julho, o fotógrafo Oussama Hamama estava se movendo pela Torre de Haçane em Rabat, Marrocos, procurando por aquela foto perfeita. Encontrou-se com um casal de turistas caminhando em direção à mesquita incompleta. “A presença do casal serviu como um meio de ‘humanizar’ a foto e enfatizar o aspecto majestoso do monumento”, disse Oussama. Mesmo que tivesse que se apressar para tirar a foto antes que o casal se afastasse demais, a simetria e o equilíbrio na foto levaram ao seu vigésimo quinto lugar no Wiki Loves Monuments deste ano.

———



Para ver mais imagens como essa, dê uma olhada em todos os vencedores nacionais do Wiki Loves Monuments 2024. Você também pode conferir os vencedores de 2024 do Wiki Loves Earth, um concurso focado nas áreas naturais do nosso planeta.



Por Ed Erhart, Especialista em Comunicação na Fundação Wikimedia

*Nota: Por favor, certifique-se de seguir a etiqueta de direitos autorais de cada imagem. A maioria das imagens acima, por exemplo, estão disponíveis sob a licença Creative Commons CC BY-SA 4.0, o que significa que você é livre para compartilhá-las por qualquer motivo, desde que dê crédito ao fotógrafo e libere quaisquer imagens derivadas sob a mesma licença de direitos autorais.



Share this: Mastodon

Bluesky



Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation