Compartilhando uma atualização do Esboço do Plano Anual 2025-2026

Após um ano eleitoral histórico em 2024, quando mais pessoas tinham direito ao voto do que nunca na história humana, o mundo em 2025 está passando por mudanças geopolíticas, regulatórias, sociais e de políticas significativas que apresentam desafios e oportunidades ao movimento Wikimedia.

Em janeiro de 2026, a Wikipédia completará 25 anos de idade. Este aniversário geracional ocorrerá no meio do percurso do próximo plano anual da Fundação Wikimedia. Olhando à frente, isso cria uma rara oportunidade para reflexão e celebração, bem como reforça a necessidade de um planejamento lúcido e pragmático para proteger e expandir esse recurso único de conhecimento global. Com efeito, nossa missão nos conclama a fazer isto para sempre por gerações ainda por vir.

Neste momento, o planejamento da Fundação Wikimedia cobre o espectro de uma rápida resposta até uma estratégia multigeracional que visa aumentar o voluntariado, o conteúdo, as pessoas que nos leem, e o financiamento. Precisamos ser capazes de trabalhar simultaneamente a curto, médio e longo prazo.

Esses níveis múltiplos de planejamento promovem a direção estratégica do movimento Wikimedia para servir como a “infraestrutura essencial do ecossistema do conhecimento livre” conforme olhamos para 2030 e além. Este Plano Anual reconhece a necessidade vital de conteúdo neutro, livre e enciclopédico no terreno em rápida transformação de uma internet em mudança. Ele pergunta como podemos fortalecer e defender os valores e princípios Wikimedia para proteger suas pessoas e projetos. Ele foca em como podemos coletivamente alcançar novas pessoas contribuidoras e consumidoras para que elas possam continuar a prosperar por gerações futuras.

Nesse contexto, estes Plano e Orçamento Anuais fornecem uma visão geral das metas para o próximo ano fiscal (julho de 2025 – junho de 2026), bem como um detalhamento de como os recursos estão sendo investidos e priorizados. Ele assume sua direção a partir de tendências e necessidades-chave no mundo à nossa volta, e como a Fundação Wikimedia pode responder com impacto.

O que o mundo precisa de nós agora?

Pelos últimos muitos anos, o processo de planejamento começou com esta pergunta central e direcionadora. Ela fundamenta pesquisas e análises sobre as tendências globais e da comunidade que moldam nosso trabalho para cumprir a missão da Wikimedia, entra ano, sai ano.

Desafios e ameaças ao compartilhamento de informações neutras e verificadas no ambiente online aumentou significativamente. A confiança global em informações online está decaindo, e o consenso compartilhado sobre que informações são verdade está se fragmentando. Leis e políticas que buscam regular plataformas online de tecnologia nem sempre deixam espaço suficiente para plataformas sem fins lucrativos como a Wikipédia.

Estamos vendo também um panorama digital em rápida transformação que inclui um aumento exponencial na quantidade de conteúdo online gerado por máquinas. Informações de alta qualidade que sejam confiavelmente produzidas por humanos se tornou uma commodity minguante e preciosa que plataformas de tecnologia estão correndo para raspar da web e distribuir através de novas experiências de busca (tanto buscas por IA quanto tradicionais) em suas plataformas. O papel dos projetos Wikimedia se torna vital neste contexto, embora estejamos vendo nosso projetos se tornarem menos visíveis, conforme cresce o uso de conteúdo por terceiros.

Além disso, a sustentabilidade a longo prazo das comunidades Wikimedia depende de um fluxo estável de novas pessoas usuárias que contribuem com conteúdo de qualidade e permanecem engajadas. Nós testaremos meios para recrutar a próxima geração de pessoas editoras, e expandiremos o número de pessoas voluntárias de confiança (também chamadas de pessoas usuárias com direitos estendidos) que desempenham um papéis cruciais na garantia da qualidade e confiabilidade nos projetos.

Metas consistentes, experimentos inovadores

Conforme encaramos estas e outras tendências globais, este plano responde tanto com consistência quanto com inovação. As metas descritas abaixo constroem sobre a entrega consistente de planos anteriores (veja 2024, 2023, 2022). O apoio à infraestrutura de tecnologia e desenvolvimento de produtos segue no centro das prioridades e recursos da Fundação para manter a Wikipédia e os projetos Wikimedia confiáveis seguros, acessíveis e em evolução para atender às necessidades de pessoas contribuidoras e consumidoras em toda parte.

Nossas metas principais foram reorganizadas em três (Infraestrutura, Apoio ao Voluntariado e Efetividade) como uma maneira simplificada e mais efetiva de refletir o papel “sociotécnico” da Wikimedia em apoiar tanto a tecnologia quanto as pessoas que abastecem os projetos como uma parte vital da internet livre e aberta.

Meta de Infraestrutura: Consistente com anos anteriores, o trabalho sob a meta de Infraestrutura estão organizado em: Melhorar as Wiki Experiências de modo que pessoas consumidoras e leitoras queiram voltar, se engajar profundamente e contribuir de modos que tenham significado para elas; Experimentar com novas maneiras de alcançar Públicos Futuros , incluindo levar conteúdo enciclopédico a espaços sociais online em que novas gerações de pessoas contribuidoras e consumidoras estão passando seu tempo; Investir em Serviços de Dados para aumentar o ritmo de testagem e desenvolvimento e experimentar ainda mais rapidamente com novas tecnologias.

Consistente com anos anteriores, o trabalho sob a meta de Infraestrutura estão organizado em: Meta de Apoio ao Voluntariado: A meta de Apoio ao Voluntariado agrega o trabalho de muitas equipes na Fundação para apoiar e proteger as pessoas que contribuem para os projetos Wikimedia em todos os níveis, e os sistemas sociais essenciais para expandir essas contribuições. Ela expande objetivos consistentes de anos anteriores, incluindo aqueles focados em segurança e equidade de conhecimento, para priorizar: Proteção do voluntariado por meio de apoio de confiança e segurança e melhorias na infraestrutura e ferramentas para proteger as pessoas (ex: abuso em ampla escala); Apoio à integridade dos projetos por meio de proteção legal, fortalecimento de princípios de neutralidade, combate à desinformação e informações falsas, conscientização e medidas para lacunas de conhecimento; Fortalecimento do nosso movimento por meio do aprofundamento das conexões e colaborações essenciais entre o voluntariado, afiliados e entidades do movimento, e por meio de um engajamento global e regional.

A meta de Apoio ao Voluntariado agrega o trabalho de muitas equipes na Fundação para apoiar e proteger as pessoas que contribuem para os projetos Wikimedia em todos os níveis, e os sistemas sociais essenciais para expandir essas contribuições. Ela expande objetivos consistentes de anos anteriores, incluindo aqueles focados em segurança e equidade de conhecimento, para priorizar: Meta de Efetividade: A Meta de Efetividade foca em fortalecer continuamente e melhorar as capacidades financeiras, de gestão de risco, organizacionais e operacionais da Fundação para entregar essas metas e nossa missão. Neste ano, objetivos-chave incluem: Investir em estratégias diversificadas de receita de mais longo prazo, incluindo aprendizados de experimentos adicionais de experiência da pessoa doadora; Aprofundar ainda mais os protocolos de gestão de risco , processos e sistemas incorporados nas equipes de toda a Fundação; Fortalecer a gestão de desempenho do capital financeiro, operacional e humano e melhorar as ferramentas e processos para fazer nosso trabalho eficiente e efetivamente.

A Meta de Efetividade foca em fortalecer continuamente e melhorar as capacidades financeiras, de gestão de risco, organizacionais e operacionais da Fundação para entregar essas metas e nossa missão. Neste ano, objetivos-chave incluem:

Testes piloto em tomada de decisão descentralizada

Juntamente a essas metas, o plano anual deste ano incluirá também aprendizados e iterações de três testes piloto realizados pelo Conselho de Administração. Eles tinham como objetivo avaliar como o movimento Wikimedia pode responsavelmente migrar mais prestação de contas e tomada de decisão para conselhos representativos e órgãos liderados pelo voluntariado em múltiplas áreas de responsabilidade:

Mais recentemente, a Fundação Wikimedia também trabalhou com o Conselho de Administração, e por meio de uma oficina da comunidade, para propor o fortalecimento dos princípios de ponto de vista neutro da Wikipédia num momento em que eles são mais necessários do que nunca. Nós prevemos que esses esforços continuarão no ano fiscal coberto por este Plano Anual.

Priorizando nossos investimentos

O modelo financeiro da Wikimedia é um tópico central para o planejamento estratégico plurianual que se relaciona com prioridades em arrecadação de fundos, gestão financeira e um comprometimento com expandir fontes de receita diversificadas para proteger e expandir essa missão pelas gerações futuras.

Modelos atuais sugerem um crescimento em receita de cerca de +6% em 2025-2026, e de +/-5% para os dois anos seguintes. Comparado a anos anteriores, esse nível mais modesto de crescimento requer foco contínuo em prioridades e escolhas nas áreas-chave de investimento, enquanto também aumentamos nossa sustentabilidade.

Em resposta, o orçamento deste ano reflete um compromisso com planejamento financeiro prudente que apoia metas desde as imediatas até as multigeracionais. Nossas gestão de recursos precisa encarar o futuro para promover a missão, e precisa ser flexível para responder a necessidades emergentes. Como em anos recentes, a infraestrutura segue sendo a maior parte do orçamento, e continuaremos a priorizar o aumento do financiamento direto para o movimento.

Como no ano passado, o trabalho relacionado a tecnologia representa quase metade do orçamento da Fundação: 47%, juntamente a prioridades para proteger o voluntariado e defender os projetos, totalizando 29% adicionais – um total de 76% do orçamento da Fundação. Gastos com finanças, gestão de risco, arrecadação de fundos e operações correspondem aos 24% restantes.

Um capital de reserva funcional adicional é mantido em linha com as melhores práticas para entidades sem fins lucrativos para a sustentabilidade, bem como para a flexibilidade de responder a mudanças não planejadas ou inesperadas no ambiente fiscal, regulatório ou de políticas. Neste plano anual, 1% da reserva pode ser usado para financiar o 25º aniversário da Wikipédia como um evento altamente estratégico, não recorrente e que acontecerá só uma vez.

Por fim, financiamento direto ao voluntariado e a entidades do movimento aumentará em quase 11% no próximo ano, em linha com o ritmo de crescimento geral da Fundação. Isso apoia mais de 400 subsídios ao voluntariado, aos afiliados e a parceiros do movimento. Em linha com princípios plurianuais, este financiamento aumentará em 5%adicionais anualmente nos Anos Fiscais 26–27 e 27–28 para apoiar planejamento a longo prazo mais sustentável. Ele permite também subsídios regionais para acompanhar a inflação e fornece um aumento modesto no apoio geral de subsídios.

Como aprender mais

Você pode encontrar mais informações aqui sobre como participar do plano anual da Fundação Wikimedia.

Além disso, a Fundação envia um boletim a cada duas semanas sobre o progresso com relação ao Plano Anual. E você pode também ler um retrato de seis meses do progresso feito com relação ao plano do ano passado.

Ligações e Recursos

