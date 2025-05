Abstract Wikipedia é finalista do 100&Change

A visão da Wikimedia é um mundo em que toda pessoa possa compartilhar da soma de todo o conhecimento. Ainda assim, alguns dos maiores desafios para atingir esta meta são as barreiras entre nossas 300 versões linguísticas da Wikipédia. Encontrar uma maneira de aproximar as diferentes línguas foi central à ideia por trás do meu post de 2013 que explorava uma enciclopédia multilíngue. Eu imaginei a Wikipédia escrita de uma forma independente de idiomas que pudesse ser usada para preencher as lacunas de conhecimento que existem em muitas de nossas versões linguísticas.

Nos anos seguintes, eu explorei este conceito com linguistas e outras pessoas cientistas pelo mundo, desenvolvi protótipos e segui refinando a ideia, apresentando a comunidades científicas e publicando o progresso em revistas líderes do ramo. Este trabalho recebeu longos feedbacks ao longo do tempo e recebeu reconhecimento encorajador na forma de dois Prêmios Computing Research Association Blue Sky. Conquanto todos esses passos tenham sido essenciais para o nosso progresso, nenhuma parte interessada foi mais importante para o sucesso deste projeto do que as comunidades voluntárias globais da Wikimedia.

A Abstract Wikipedia foi primeiro proposta no Meta em maio de 2020, a comunidade Wikimedia discutiu, melhorou e expressou apoio à proposta do projeto. O Conselho de Administração da Fundação Wikimedia aprovou uma resolução de aprovação e em julho de 2020 a Abstract Wikipedia foi anunciada. Desde aquele momento, ela foi colaborativamente desenvolvida com comunidades Wikimedia, que batizaram-na, deram-na um logo e ajudaram com várias decisões técnicas ao longo do caminho.

Hoje, tenho o orgulho de compartilhar que este trabalho e colaboração de mais de uma década foram reconhecidos pela Fundação John D. and Catherine T. MacArthur, que selecionou a Abstract Wikipedia como um dos cinco finalistas da competição 100&Change. Esta competição concede um subsídio único de 5 anos de US$ 100 milhões para financiar uma ideia que realize progresso mensurável para solucionar um problema crítico do nosso tempo. Selecionados dentre 869 envios, cada um dos cinco finalistas receberá um financiamento de US$ 1 milhão. O vencedor da competição será anunciado no final de 2025.

Qual é o problema crítico que queremos resolver? Para muitas pessoas que falam línguas subrrepresentadas, o conhecimento não tem disponibilidade imediata, e elas não podem contribuir efetivamente para o conhecimento do mundo na Wikipédia.

A quantidade de conhecimento que diferentes versões linguísticas da Wikipédia oferecem varia dramaticamente: a Wikipédia em Inglês está prestes a atingir 7 milhões de artigos, a Wikipédia em Alemão acabou de atingir 3 milhões, mas mais de cem versões linguísticas da Wikipédia têm menos de 10 mil artigos. Talvez ainda mais importante que o número de artigos é o tamanho de uma comunidade linguística para ajudar a escrever, fazer curadoria e verificar informações de artigos. Mais de cem mil pessoas voluntárias contribuem com a Wikipédia em Inglês todo mês, mas a maior parte das outras versões linguísticas têm só por volta de uma dúzia de pessoas contribuidoras. Simplesmente não é possível criar e manter uma enciclopédia completa e atualizada com apenas uma dúzia de pessoas.

Como pretendemos lidar com este problema em ampla escala? Num momento em que mais fontes confiáveis de informação são muito requisitadas, a Abstract Wikipedia pode ser uma ferramenta vital de comunicação com o poder de expandir rápida e extensivamente o acesso a conhecimento confiável na Wikipédia a bilhões de pessoas globalmente.

Uma base de fatos compartilhada é essencial para sociedades em bom funcionamento e para o mundo enfrentar desafios grandes e globais. Isto é ainda mais urgente conforme vemos desafios crescentes à integridade da base de conhecimento da internet incluindo desinformação e informações falsas.

Com informações em mais de 300 línguas, a Wikipédia é a plataforma mais multilíngue na internet. Para atingir integralmente seu posto de base de fatos do mundo, ela precisa de mais ferramentas que o voluntariado possa usar para disponibilizar conhecimento em mais línguas.

É aí que entra a Abstract Wikipedia. Enfrentar isto mais sistematicamente, em ampla escala, pode ajudar a crescer a quantidade—e qualidade—de conteúdo e traduções online criadas por humanos e verificadas. Uma comunidade global criando conhecimento editado e mantido por humanos e independente de línguas pode prover milhões de artigos em centenas de línguas onde eles atualmente estão em falta, beneficiando todas as Wikipédias e alinhando-se com o nosso princípio de apoiar pessoas contribuidoras de conhecimento humano.

O que foi atingido até aqui? Tivemos um progresso significativo até hoje, começando com o lançamento do Wikifunctions em 2023—o primeiro projeto Wikimedia novo desde 2012 (quando o Wikidata foi lançado). Elaborado como um repositório de funções que podem ser acessadas de qualquer projeto Wikimedia, pessoas contribuidoras do Wikifunctions de mais de 50 países já criaram mais de 2400 funções com nomes e descrições para estas funções em mais de cem línguas. Em 2024, nós permitimos o acesso a dados do Wikidata a partir do Wikifunctions.

E apenas algumas semanas atrás, nós celebramos a primeira implementação do Wikifunctions em um projeto Wikimedia. Compartilhamos nosso progresso coletivo por meio de atualizações semanais—e acabamos de publicar a 200ª edição!

Vencer o prêmio 100&Change nos ajudaria a construir sobre esse impulso comunal para acelerar a implementação e atender à urgência do momento: financiar coisas como expertise, infraestrutura e contato mais estratégicos e sustentável. Sentimos a honra de ser um finalista 100&Change, e temos muita gratidão às várias pessoas que nos ajudaram a atingir tudo que temos até agora.

A Abstract Wikipedia teve a sorte de receber apoio atual das comunidades Wikimedia e financiamento do Wikimedia Endowment, da Fundação Rockefeller e da Google.org. Esperamos ansiosamente por este apoio e parceria com a Fundação MacArthur para criar um futuro em que todo ser humano pode compartilhar da soma de todo o conhecimento.

