Editatona Mais Mulheres em Teoria da História na Wiki: Conhecimento Histórico e Infodemia

O Projeto Mais Teoria da História na Wiki convida toda a comunidade wikimedista para mais uma edição do evento Mais Mulheres em Teoria da História na Wiki, um evento colaborativo voltado à ampliação e qualificação do conhecimento na Wikipédia, fortalecendo a produção histórica comprometida com perspectivas críticas e inclusivas. Nesta edição, propomos um debate essencial: a defesa do conhecimento histórico diante dos negacionismos e das versões abusivas do passado em tempos de infodemia.

Em um cenário de desinformação crescente, a Wikipédia se apresenta como um espaço estratégico para promover narrativas embasadas nas melhores práticas historiográficas, combatendo distorções e instrumentalizações políticas da História. Sendo uma plataforma aberta e plural, reflete tanto as possibilidades quanto os desafios da construção coletiva do saber. A ocupação desse espaço por historiadoras e historiadores comprometidos com a ética e a responsabilidade é fundamental, especialmente em um contexto marcado pela infodemia e a disseminação de negacionismos e usos abusivos do passado.

Nesta edição, o evento “Mais Mulheres em Teoria da História na Wiki: Conhecimento Histórico e Infodemia” terá como atividade central uma maratona de edição na Wikipédia, que contará com a parceria do Art+Feminism, campanha internacional que visa aprimorar a cobertura de mulheres cis e trans, gênero e artes na Wikipédia.

O Mais Mulheres tem em sua coordenação executiva Sônia Meneses, professora da Universidade Regional do Cariri (URCA) que, há quase 20 anos, pesquisa as relações entre História e mídia, com foco na imprensa, ditaduras, negacionismo e ensino de História.

Editatona presencial

A maratona de edição presencial do evento “Mais Mulheres em Teoria da História da Wiki: Conhecimento Histórico e Infodemia” acontecerá no dia 15 de maio de 2025, na Universidade Regional do Cariri (URCA), das 10h às 16h, na cidade do Crato, no estado do Ceará. A atividade tem como objetivo reunir a comunidade acadêmica, wikimedistas e o público em geral, para uma troca de experiências e incentivo à construção do conhecimento colaborativo.

O evento combina formação e prática, oferecendo uma oficina de capacitação técnica para editores iniciantes, que também abordará a importância de enfrentar as lacunas de gênero na Wikipédia. Em seguida, os participantes colocarão a mão na massa, contribuindo diretamente para a ampliação dos conteúdos sobre mulheres na plataforma. Durante todo o processo, as pessoas participantes contarão com o suporte de uma equipe de facilitadoras, que irão tirar dúvidas e auxiliar a garantir a qualidade das contribuições, garantindo sua permanência para as futuras gerações de leitores.

A iniciativa busca não apenas expandir e qualificar os verbetes sobre mulheres na Wikipédia, mas também estimular a participação de novos editores, especialmente mulheres, promovendo um ambiente mais diverso e inclusivo nos projetos Wikimedia.

Todas as pessoas inscritas deverão fazer uma doação simbólica de R$10,00 para o Grupo de Valorização Negra do Cariri (GRUNEC), que desenvolve atividades em Quilombos, comunidades negras rurais e periferias na busca por políticas públicas de melhoria nas condições de vida e moradia no Ceará. A atividade conta com brunch e coffee break, além de brindes personalizados super especiais. Todas as pessoas participantes receberão certificado de participação emitido pela URCA.

Esperamos vocês!

Sobre o Projeto Mais+

O Mais Teoria da História na Wiki é um projeto de história pública com foco na ampliação do debate sobre estudos de gênero, de sexualidade, de raça e das epistemologias do Sul Global. O projeto tem a honra de contar com o financiamento da Fundação Wikimedia, e tem a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH) e a Associação Nacional de História (ANPUH-Brasil) como parceiras, além de diversos núcleos de pesquisa em Teoria da História e afiliados e grupos independentes do movimento wikimedia.

