Lançamento de guia prático para construção de listas de edição em wikiconcursos

Os concursos de edição são uma das estratégias adotadas pelo movimento Wikimedia para incentivar a criação de conteúdo nas plataformas gerenciadas pela Fundação Wikimedia, reunindo editores em torno de temas socialmente relevantes e reconhecendo suas contribuições por meio de premiações. Essa iniciativa é uma forma potente de enfrentar os silêncios e lacunas nos projetos Wikimedia sobre grupos sub-representados nas instituições e mídias da sociedade, como povos indígenas, mulheres, pessoas negras e a comunidade LGBT.

No entanto, organizar um Wikiconcurso exige conhecimentos específicos que podem dificultar sua realização, especialmente no que diz respeito ao domínio de linguagens de consulta e programação — habilidades necessárias para elaborar as listas de conteúdos a serem editados e disponibilizados às pessoas participantes.

Ao longo de sua trajetória, o Projeto Mais Teoria da História na Wiki acumulou experiência na realização de concursos de edição e consolidou procedimentos para a construção dessas listas. Com o compromisso de atuar de forma transparente e em diálogo com a comunidade wikimedista, o Projeto Mais+ acaba de publicar uma documentação específica sobre o tema, oferecendo um passo a passo detalhado sobre como foram geradas as listas do concurso Mais Mulheres em Teoria da História na Wiki, em 2024. Embora se baseie em um caso específico, o material pode ser facilmente adaptado para outras iniciativas, servindo como guia para futuras ações.

Clique aqui e acesse o guia prático

A documentação apresenta a construção de 17 listas de edição, cada uma relacionada a uma categoria de verbetes dentro do tema do concurso — como pessoas historiadoras, conceitos de epistemologia, obras de ficção, museus e arquivos, entre outros. As listas têm estrutura integrada que conecta conteúdos nos projetos da Wikipédia, Wikidata e Wikimedia Commons. Há colunas, por exemplo, para tarefas na Wikipédia em português, como edição de verbetes existentes ou tradução de artigos das Wikipédias em inglês e espanhol. Na mesma tabela, é possível encontrar colunas voltadas para a edição de itens no Wikidata e para o envio de imagens ao Wikimedia Commons. Além disso, a documentação também contempla listas específicas apenas para o Wikidata e para mídias a serem carregadas no Commons.

Todo o processo de construção das listas é detalhado: desde a coleta de dados, passando pela organização em tabelas, até a formatação no padrão MediaWiki Table. São explicadas consultas em SPARQL realizadas via Wikidata Query Service e a utilização da ferramenta PetScan. O tratamento dos dados extraídos é feito na linguagem R, com o objetivo de consolidar e adaptar as informações para o formato wiki. Também são incluídas, nas tabelas, informações adicionais obtidas por meio das Stanglavine’s tools.



Com a publicação deste guia, o Projeto Mais+ busca compartilhar os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos e oferecer suporte a quem deseja organizar eventos na comunidade Wikimedia. A expectativa é que pessoas com menos familiaridade técnica se sintam mais confiantes para propor e realizar atividades, ampliando tanto o número quanto a diversidade de eventos envolvendo a Wikipédia, o Wikidata e o Wikimedia Commons.

A equipe do Projeto Mais+ permanece disponível para diálogo e esclarecimento de dúvidas pelo e-mail teoriadahistorianawiki@gmail.com. Sugestões de melhoria do texto e dos códigos utilizados são muito bem-vindas. Esperamos que este material inspire novas iniciativas e que, com o apoio da comunidade, possamos seguir ampliando os horizontes de colaboração nos projetos Wikimedia!

