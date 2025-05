Wikimedistas além da internet: minha participação na Cúpula sobre Integridade da Informação Climática no Brasil com apoio do programa de credenciamento da Wikimedia Brasil

O que será que vem à mente de uma pessoa quando ela escuta que alguém é wikimedista? Quando vamos conversar com pessoas de fora da nossa bolha Wiki, às vezes é um pouco difícil explicar que existe um universo além das páginas da Wikipédia e logo começamos a explicar a importância dos projetos irmãos como o Commons e Wikidata.

Porém, mais desafiador pode ser explicar que também estamos fora da internet, participando de encontros e debates presenciais, inclusive em espaços que, à primeira vista, não têm ligação direta com a enciclopédia online. Porém na verdade isso é até fácil de entender: ser wikimeditas é estar a favor do conhecimento livre, aberto e gratuito em diversas áreas, independente da plataforma.

Foi com esse espírito que, no dia 25 de abril de 2025, estive presente na Cúpula sobre Integridade da Informação Climática no Brasil, realizada em Brasília. A proposta do encontro foi evidenciar as fragilidades do ecossistema informacional atual no enfrentamento da crise climática e estimular ações práticas para fortalecer a confiança na informação científica sobre o clima, um esforço que se torna cada vez mais urgente diante do cenário global.

A programação da Cúpula reuniu representantes de diversas áreas como governo, sociedade civil, mídia e academia, comprometidos com a missão de garantir que informações de qualidade sobre mudanças climáticas não só sejam produzidas com rigor, mas também cheguem de forma acessível à população. Em um momento em que desinformações minam políticas públicas e corroem a confiança coletiva, promover esse diálogo é essencial.

E nesse ponto foi muito relevante que um representante wiki estivesse presente para cobrir esse evento. Tanto pensando em registrar com fotos e vídeos que estarão disponíveis no Commons como também para servir como ponte entre as pessoas que podem ser beneficiadas com as plataformas Wiki com os editores e editoras que estão dispostas a contribuir.

Muita gente já ouviu falar da Wikipédia, mas nem sempre sabe que existe uma comunidade ativa de voluntários no Brasil, articulada por meio do Wikimedia Brasil, que atua de forma organizada para promover essa cultura de acesso aberto. Participar da Cúpula foi também uma oportunidade de apresentar essa rede, divulgar nossas iniciativas e abrir portas para futuras colaborações.

A minha participação foi facilitada pelo Programa de mediação para credenciamento de wikimedistas na cobertura de eventos do Wikimedia Brasil, que providenciou minha inscrição como imprensa, garantindo que eu pudesse realizar a cobertura com tranquilidade fotografando, filmando e circulando livremente pelo evento. Além disso, o credenciamento serviu como um ótimo gancho para iniciar conversas sobre conhecimento livre, apresentar os projetos Wikimedia e até abordar palestrantes para entrevistas e trocas que podem render colaborações futuras.

Participar da Cúpula reafirma que o movimento wikimedista tem um papel fundamental também fora das telas. Estar nesse tipo de espaço, dialogando com diferentes setores da sociedade, mostra como o conhecimento livre pode e deve ocupar os debates mais urgentes do nosso tempo. E é justamente por meio de iniciativas como as do Wikimedia Brasil que conseguimos construir essas conexões, aproximando pessoas e plataformas, contribuindo para um futuro mais informado, justo e acessível para todos.

Não deixe de conferir as imagens e vídeos do evento no Wikimedia Commons aqui e mais informações da cúpula aqui!

