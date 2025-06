O Projeto Mais Teoria da História na Wiki convida toda a comunidade wikimedista para mais uma edição do evento Mais Povos Originários em Teoria da História na Wiki, um evento colaborativo voltado à capacitação para a edição e melhoria do conteúdo existente nas plataformas Wikimedia sobre povos indígenas e epistemologias do Sul Global.



Problemas, lacunas e silêncios relacionados à história dos povos originários não são novidade para aqueles interessados em uma abordagem mais ética e inclusiva da História. Na Wikipédia em língua portuguesa e em outras iniciativas da Fundação Wikimedia, essas questões são ainda mais amplificadas. Em primeiro lugar, pela própria dinâmica de construção colaborativa da enciclopédia, que reflete, em grande medida, as desigualdades e assimetrias presentes na produção do conhecimento histórico. A sub-representação de editores indígenas soma-se à escassez de fontes de autoria indígena nos verbetes sobre a história dos povos originários.

Apesar de tal estado de coisas refletir problemas próprios à construção do conhecimento histórico na academia, é possível vislumbrar caminhos que nos ajudem a produzir uma abordagem mais inclusiva sobre tais histórias. Entendendo que essas lacunas contribuem para a perpetuação de visões estereotipadas, incompletas ou mesmo distorcidas sobre suas histórias e culturas, o Mais Povos Originários em Teoria da História na Wiki propõe repensar o conteúdo sobre povos originários e epistemologias do Sul Global nas plataformas da Wikimedia.

O evento tem em sua coordenação executiva Guilherme Bianchi Moreira, professor da área de História Indígena na Universidade de São Paulo. Além disso, com o objetivo de criar um espaço de diálogo e construção coletiva, o Ciclo de Oficinas Mais Povos Originários em Teoria da História na Wiki conta com a participação de membros da comunidade acadêmica e wikimedista na composição de comitês consultivos do evento.

Esta edição do evento, além de contar com o apoio da Wikimedia Brasil, integra diversas pessoas que participam de forma voluntária de grupos organizados como o WikiMulheres+, o Humanidata e o Whose Knowledge?.

Parcerias como essas são essenciais para o alcance a editores com maiores níveis de experiência, cuja interação com wikimedistas iniciantes auxiliam no fortalecimento de um senso de comunidade, além de permitirem um maior impacto de nossas ações na construção do conhecimento aberto e colaborativo sobre temas marginalizados.

Ciclo de Oficinas

O ciclo de oficinas práticas na Wikipédia, no Wikidata e no Wikimedia Commons acontece entre os dias 4 e 17 de junho e contará com sete encontros, conforme o cronograma abaixo. Além da capacitação para edição, as atividades promovem discussões críticas sobre como aprimorar conteúdos relacionados aos povos originários, bem como o uso de ferramentas que contribuem para incluir fontes qualificadas e perspectivas autorais indígenas.

As oficinas foram planejadas para atender tanto quem está começando a editar quanto quem já possui familiaridade com as plataformas e deseja aprimorar suas habilidades. As atividades serão realizadas online e ao vivo, possibilitando a troca em tempo real com a equipe e entre as pessoas participantes. Não é necessária experiência prévia em edição.

Também será oferecido horários de suporte assíncrono pelo WhatsApp e síncrono pelo Google Meet após a realização das oficinas, para que os participantes possam sanar suas dúvidas sobre o conteúdo das oficinas e as atividades propostas. Além disso, os participantes terão acesso à plataforma Moodle, onde ficarão disponíveis materiais em texto e vídeo de reforço ao conteúdo ministrado, bem como a gravação das oficinas.

A inscrição é gratuita, e a participação dá direito a certificado de extensão.

Para participar, inscreva-se através deste formulário.

Para mais informações, acesse a página do evento: Projeto Mais Teoria da História na Wiki/Ciclo de oficinas Mais Povos Originários em Teoria da História na Wiki 2025

Esperamos vocês!

Sobre o Projeto Mais+

O Mais Teoria da História na Wiki é um projeto de história pública com foco na ampliação do debate sobre estudos de gênero, de sexualidade, de raça e das epistemologias do Sul Global. O projeto tem a honra de contar com o financiamento da Fundação Wikimedia, e tem a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH) e a Associação Nacional de História (ANPUH-Brasil) como parceiras, além de diversos núcleos de pesquisa em Teoria da História e afiliados e grupos independentes do movimento wikimedia. Siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal do Youtube e acompanhe o Projeto através da página no Meta-Wiki e do site oficial!

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation