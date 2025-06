Como envolvemos a comunidade para construir os critérios de diversidade da WikiCon Brasil 2025

A WikiCon Brasil é o maior encontro da comunidade wikimedista brasileira que, em 19 e 20 de julho deste ano, irá discutir os caminhos para fortalecer os bens públicos digitais, como a Wikipédia, e promover uma governança da internet mais positiva. Desde a primeira edição, em 2022, o evento conta com bolsas para viabilizar a presença de um público mais diverso. Em 2025, a segunda edição terá como base o novo plano de diversidade da Wikimedia Brasil, mas também foram estabelecidas medidas específicas no escopo do evento para promover a pluralidade de gênero, raça e região, além de garantir a presença de lideranças wikimedistas significativas em suas comunidades e com engajamento em diversos projetos Wikimedia.

Construir um evento plural é uma tarefa coletiva

Reunindo wikimedistas e pessoas de organizações parceiras em Salvador (Bahia), a conferência buscará fortalecer o ecossistema do conhecimento livre no Brasil. Para isso, acolherá pessoas com diferentes experiências e trajetórias na Wikimedia, bem como variados níveis de familiaridade com os conceitos e práticas relativas à construção de uma internet mais plural e democrática.

Visando ampliar a diversidade de participantes no próprio desenho da conferência, a coordenação executiva abriu inscrições, em 8 de agosto de 2024, para formação de comitês de organização: o de Programação, o de Bolsas e o de Diversidade, responsável por incentivar e articular a participação efetiva e segura de grupos e saberes sub-representados no evento. O resultado dos(as) usuários(as) escolhidos(as) foi divulgado em novembro, e já em dezembro houve um primeiro encontro online para apresentação dos objetivos, governança e etapas da atuação de cada um dos três comitês, estabelecendo combinados com as pessoas selecionadas.

O Comitê de Diversidade foi composto por cinco pessoas membras voluntárias e a gestora de Comunicação da equipe profissional da Wikimedia Brasil, e tinha por objetivo específico estabelecer critérios direcionados à construção de um evento que abarcasse a diversidade da comunidade wikimedista brasileira, garantindo a composição de um público com perfil heterogêneo, e incentivando a participação de grupos sociais com maior dificuldade em acessar a Conferência, atendendo ao direcionamento estratégico de “Fortalecer a representatividade de comunidades diversas em espaços de tomada de decisão no Wiki Movimento Brasil e no Movimento Wikimedia”.

As atividades do comitê foram iniciadas em janeiro de 2025. Para a redação do documento final com os Critérios de diversidade WikiCon Brasil 2025 que indicam ao Comitê de Bolsas como analisar como as candidaturas se adequam ao perfil de diversidade construído, o grupo realizou seis encontros online, além de atividades assíncronas até 31 de março.

O início do trabalho buscou observar os critérios de diversidade adotados na WikiCon Brasil 2022, procurando dialogar com a experiência já construída de forma também coletiva e qualificada, e identificar se a perspectiva seguiria sendo a mesma ou deveria ser alterada em alguma medida, incorporando eventuais atualizações na definição sobre o que significa ter um evento diverso. Em seguida, o grupo realizou debates e análises sobre cada critério. A questão da diversidade regional, por exemplo, foi reiterada, recomendando-se que pelo menos 70% das bolsas fossem ofertadas a pessoas de regiões que não o Sudeste.

Também foram discutidas as relações de prioridade entre os critérios, como de raça, gênero e deficiência, buscando correlacionar cada um deles às possibilidades de participação em eventos do setor e também na discussão da governança da internet. O objetivo era tentar dar mais oportunidades aos grupos que tendem a enfrentar mais dificuldades ou barreiras, aos quais faria maior diferença o recebimento de bolsas de apoio para deslocamento e hospedagem.

No mesmo sentido, outro critério que se mostrou relevante para o grupo, mas foi motivo de debate mais intenso, foi o relacionado à orientação sexual e sua conexão com o conceito de diversidade procurado. Para integrantes do Comitê, seria importante explicitar este tópico, dado que fatores estruturais levam a comunidade LGBTQIA+ a geralmente ficar sub-representada nos ambientes de discussão de governança da internet. Além disso, há relatos de baixo acolhimento e integração de pessoas identificadas com esses grupos em atividades de criação de conteúdo para os Projetos Wikimedia. Na percepção do comitê, essa dificuldade não ocorre por falta de interesse ou de disposição das pessoas dessas comunidades, mas sim em decorrência de processos historicamente excludentes enfrentados por tais grupos. Por isso, foi definido que este seria um componente na busca por construir um evento diverso, conectado também com outro dos direcionamentos estratégicos da Wikimedia Brasil: “Reconhecer as necessidades e dar suporte para que comunidades de conhecimentos e saberes marginalizados baseadas no Brasil possam atuar com autonomia e independência nos projetos Wikimedia”.

Após as considerações sobre cada critério e sua relevância, o grupo construiu também propostas de perguntas a serem feitas para as pessoas interessadas em receber as bolsas, tanto nas questões de autodeclaração quanto nas de respostas abertas, construídas para conhecer o engajamento com os Projetos Wikimedia e seu potencial de liderança e impacto em novas iniciativas. Buscou-se redigir perguntas cujas respostas ajudariam o Comitê de Bolsas a identificar as candidaturas prioritárias. O grupo construiu ainda indicadores de pontuação para cada critério, e também foi empenhado esforço para propor uma fórmula em que todos os pesos de priorização e de relevância de cada questão pudessem ser devidamente calculados, gerando um material que poderá apoiar uma automatização, após a indicação de pontuações para cada candidatura recebida.

Em meados de março, com base na versão preliminar do documento de diversidade, a coordenação executiva construiu a primeira proposta de formulário de inscrição para o evento, incorporando as perguntas sugeridas pelo Comitê. Com a realização de um disparo teste do formulário para um grupo reduzido de pessoas (membras da coordenação executiva e dos três comitês), foram recebidas algumas devolutivas de desconforto com relação à pergunta sobre orientação sexual, o que levou a uma nova reunião do comitê para discutir como encaminhar a situação.

Decidiu-se, então, reformular a pergunta originalmente apenas focada em “orientação sexual”, com resposta opcional e aberta, propondo uma questão ainda mais aberta, com a seguinte redação: “A WikiCon Brasil 2025 pretende ser uma conferência diversa. Se quiser, comente neste campo sobre aspectos em que você se identifica com grupos minoritários ou que foram tradicionalmente apartados de espaços públicos, ou do debate sobre direitos digitais e a governança da internet, seja como parte de comunidades como a LGBTQIA+ ou outras [OBS – Campo opcional]”. Deste modo, as pessoas que responderem a este campo participarão do cálculo de diversidade, sem precisar se expor diretamente.

Esta definição, validada pela coordenação executiva, levou a uma nova revisão do documento para incorporar a nova proposta e a argumentação referente a este tópico. O documento final com as diretrizes do Comitê de Diversidade, publicado em 31 de março de 2025, buscou ser assertivo e abrangente, apoiando a organização do evento no objetivo de incluir e integrar indivíduos e grupos. No texto, o Comitê reconhece que o conceito de diversidade é mais amplo do que os critérios utilizados – sendo ainda necessários avanços nas discussões sobre o tema, inclusive no Movimento Wikimedia – e recomenda que sejam empreendidas ações durante e após a realização da WikiCon Brasil 2025 para o aprimoramento dos critérios, sugerindo-se especial atenção à coleta de dados, com a devida autorização e sigilo, bem como a análise da experiência das pessoas contempladas com as bolsas, tanto no contexto do evento, quanto em ações posteriores.

Desafios são inerentes ao processo

A construção colaborativa das diretrizes de diversidade para a Conferência encontrou desafios, que se relacionaram com a própria dinâmica de participação voluntária, de maneira geral. Por isso, no último encontro do Comitê, foi realizada uma roda de conversa especificamente voltada para analisar e debater esses desafios.

Entre os pontos levantados, algumas pessoas ressaltaram o desafio de gestão de tempo para as contribuições, bem como para a participação em todas as reuniões. O fato da construção ser realizada no tempo voluntário faz com que a atuação concorra com outras demandas e situações do cotidiano dos participantes. Alguns informaram até mesmo que sentiram angústias por não poder participar como gostariam, mas relataram que a compreensão do grupo quanto a eventuais ausências ajudou a reduzir a sensação de culpa.

Além disso, alguns participantes manifestaram dificuldade para acompanhar as resoluções feitas de maneira assíncrona, via e-mail e edição coletiva do texto, proporcionando certos descompassos sobre a compreensão de quais discussões e definições já haviam sido feitas nas reuniões anteriores. Houve também uma percepção de desequilíbrio das contribuições, e sobrecarga de alguns participantes.

A partir da experiência obtida, acreditamos que a melhor forma de conduzir estes encontros é por meio de um calendário claro de atividades, com data-limite para realização de tarefas. É importante também que os participantes tenham ciência de que momentos assíncronos serão necessários. Contudo, eles precisam ser organizados de um modo complementar ao encontro síncrono, pois não funcionam de forma independente. Deste modo, as contribuições assíncronas podem ser sempre finalizadas ou validadas em encontros síncronos, pois mesmo que nem todas as pessoas possam participar, as reuniões são momentos mais propícios para sanar dúvidas, corrigir interpretações e endereçar eventuais conflitos.

Também por esse motivo, recomenda-se a resolução de conflitos em encontros, pois o processo feito de maneira textual abre espaço para interpretações equivocadas. A tentativa de resolução de problemas e acolhimento dos desafios pessoais e coletivos enfrentados pelo grupo durante o período de encontros tornou a experiência, no geral, positiva para os participantes. Considerou-se que, mesmo com as dificuldades, a discordância era sempre acolhida e o grupo buscou, a todo o tempo, priorizar o consenso.

O Comitê espera que a publicação do documento, resultado de amplo diálogo, possa dar transparência aos critérios para garantir diversidade de participações na WikiCon Brasil 2025, de forma acessível para que todos e todas possam estudá-lo. Com isso, visa-se estimular cada vez mais políticas para promoção de espaços seguros e acolhedores à diversidade, equidade e inclusão.

