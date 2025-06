A Wikimedia não existe sem uma comunidade de desenvolvedores voluntários: algumas reflexões sobre o Hackathon 2025

A comunidade de desenvolvedores da Wikimedia está crescendo e com isso a diversidade dos participantes. Este foi o primeiro evento de Hackathon que tive a oportunidade de participar e certamente foi uma experiência muito rica, proveitosa e de abundante informação. O evento acontece há mais de 10 anos e ao longo desses muitos encontros, tenho certeza, ajudou a criar vínculos fortes entre a comunidade de desenvolvedores. Gostaria de compartilhar algumas reflexões e considerações sobre algumas atividades e projetos apresentados na última Hackathon, realizada no dia 5 de maio em Istambul-Turquia.

Wikimedia Hackathon y Latinoamérica

A sessão Latinoamérica deu a oportunidade de que vários participantes vindos de países da América Latina, e outras regiões da América Central ou de origem latino-americana, mas que moram na Europa, pudessem se apresentar e compartilhar temas de interesse e pesquisa de cada um. Entre espanhol, português ou um espontâneo portunhol foram compartilhados os desafios e motivações que levaram os voluntários a participar da comunidade Wikimedia. Como resultado do encontro, se criou um grupo de comunicação que objetiva organizar um Hackaton na América do Sul. O evento visará criar união e fraternização na comunidade latina e sua busca de parcerias com as universidades e outras instituições para continuar trabalhando e seguir sendo relevante na divulgação do conhecimento livre. Espero muito que as conversas evoluam e que esse evento aconteça!

Gostaria de mencionar dois projetos que tive a oportunidade de entrar em contato no evento. O primeiro é o projeto Paulina. Paulina é um projeto criado pelos Wikimedistas do Uruguai e busca completar principalmente as informações das mais importantes publicações catalogadas na biblioteca nacional do Uruguai (que sem dúvida também abrange a muitas obras relevantes da América do Sul) e entre outras coisas, permite identificar quais obras estão disponíveis como domínio público e possibilita a atualização dessas informações no Wikidata. Outro projeto é sobre a preservação de lexemas de uma variante da língua indígena Quíchua. O projeto Qichwabase visa registrar um conjunto de lexemas tomando como base os falantes de uma comunidade indígena de uma das regiões mais pobres e excluídas do interior do Peru. A pesquisa conseguiu registrar no Wikidata mais de 1500 lexemas em quíchua, tanto em semântica, formato e áudio. A abordagem mostra a viabilidade e o potencial impacto para futuras aplicações baseadas no processamento de linguagem natural, fazendo com que possam levar também em consideração línguas sub-representadas e suas próprias visões multiculturais [1]. Sem dúvida, trabalhos maravilhosos!

Roda de conversa entre desenvolvedores

Promover uma abordagem mais colaborativa ao desenvolvimento de ferramentas não é uma tarefa fácil. Durante o Hackathon foi proposta uma roda de conversa para que os participantes pudessem falar, serem ouvidos e seja possível trocar respostas em um ambiente seguro e respeitoso. Visando discutir uma abordagem mais colaborativa para o desenvolvimento de ferramentas por meio de interações honestas entre os participantes.

A roda de conversa promoveu a igualdade, diversidade e inclusão, criando um espaço para que os desenvolvedores interajam sobre diferentes perspectivas e origens culturais. A sessão foi bastante harmoniosa e focada na escuta reflexiva sobre as experiências compartilhadas, promovendo a empatia e a compreensão. Os desenvolvedores puderam compartilhar histórias pessoais, lições aprendidas e percepções sobre diferentes problemáticas. Além disso, a discussão proporcionou uma oportunidade para falar sobre as inseguranças de participar de grandes projetos, as possíveis falhas inerentes à falta de experiência e a importância de aprender com os erros de trabalhos anteriores.

Uso Responsável da Infraestrutura

Uma discussão extremamente relevante, principalmente para área técnica, são os aspectos éticos do uso da infraestrutura da Wikipédia. Após a eleição do novo papa, Leão XIV, a Wikipédia registrou um recorde de 720 mil solicitações por segundo. Essa conquista incrível demonstra o poder e a resiliência da plataforma, que atende milhões de usuários todos os dias. Contudo, esse evento também traz a tona o debate do tráfico na infraestrutura. O uso dos rastreadores impactam nas operações dos projetos da Wikimedia. O fluxo de dados na infraestrutura aumentou 50% devido ao tráfego de bots, um crescimento descontrolado poderia colocar em risco o funcionamento da infraestrutura e a demanda repentina e rápida poderia implicar em interrupções constantes e alta carga de trabalho para as equipes de infraestrutura, além de consumir recursos do suporte aos projetos da Wikimedia.

Como podemos reduzir a média geral para retornar a um equilíbrio sustentável? Como deveria ser administrado?

A raspagem de dados não é necessariamente algo ruim, se for por uma motivação válida e razoável. De forma geral, é pouco comum entre a maioria dos voluntários a implementação individual de bots, e sim uma necessidade para algumas corporações de serviço de grande volume de dados.

A questão é, a comunidade precisa de um modelo sustentável de “conhecimento como serviço”, o que cria a necessidade de discutir/atualizar aspectos da governança para APIs (Interface de Programação de Aplicações), tráfego de scraping e/ou alternativas de soluções para oferecer níveis de acesso em camadas, e/ou talvez políticas de limites de acesso por períodos, se for necessário. Assim como, explorar abordagens para autenticação de desenvolvedores para tráfego de API e coleta confiável (bots confiáveis) entre outras opções viáveis para prevenir abusos. Tudo isso também implica em um investimento na melhoria da API da MediaWiki, para serem sustentáveis com as demandas crescentes.

O uso sustentável significa um uso responsável da plataforma. Atualmente a Wikimedia está trabalhando para implementar soluções para atender a demanda dos desenvolvedores e suas necessidades de acesso a dados/API como também de usuários de grande volume em geral.

Wikimedia Mobile Games

Você sabia que existe um grupo de desenvolvedores da Wikipedia que estão criando jogos para celular? A Fundação Wikimedia vem testando novas maneiras de tornar o conhecimento humano ainda mais acessível. O objetivo é pode alcançar novos públicos, responder às tendências globais e atender às necessidades em constante evolução dos usuários da internet.

O evento trouxe a oportunidade de conhecer projetos em andamento como também testar alguns jogos, foi um momento bastante divertido. Os participantes da sessão Trivia! Let’s play tiveram a oportunidade de jogar jogos criados pela Wikipedia e disponíveis na plataforma Wikimedia Kahoot Games. Kahoot! É uma plataforma de aprendizado baseada em jogos educacionais, são muito recreativos e podem ser jogados entre várias pessoas online. Mas informações dos projetos em andamento você encontra no site wikipedia-experiments e no site TriviaGame.

Você está interessado no Wikidata e soluções de verificação de inconsistências nos modelos?

No Hackathon foi apresentada a ferramenta Zelph. A ideia do projeto é permitir detectar contradições nas informações no Wikidata usando regras de inferência explícitas. A ferramenta possibilita explicitar regras de raciocínio que refletem o consenso da comunidade sobre relações ontológicas no Wikidata. O código pode ser encontrado no GitHub Zelph, e pode ser usado como uma ferramenta prática para os curadores do Wikidata.

Se você está interessado em conhecer mais tópicos apresentados na Hackathon 2025, aqui o link do evento. Obrigada pela atenção!



