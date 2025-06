Minicurso gratuito revela as desigualdades de gênero na Wikipédia

A quarta edição do minicurso virtual e assíncrono ocorre entre 10 de julho e 29 de agosto com cinco módulos que exploram estratégias de combate às lacunas de gênero e sexualidade em projetos de acesso aberto e no conhecimento livre.

Estão abertas as inscrições para o minicurso online e gratuito “Wikipédia em Chave de Gêneros”, organizado pelo Projeto Mais Teoria da História na Wiki. A proposta da formação é refletir sobre as lacunas de gênero e sexualidade na Wikipédia, no Wikidata e no Wikimedia Commons, promovendo ações concretas para reduzi-las por meio da implementação de atividades presenciais, online ou híbridas.

Aberto ao público em geral, o curso foi especialmente pensado para a comunidade wikimedista e para docentes e estudantes das áreas de Ciências Humanas e Comunicação, buscando articular saberes acadêmicos e experiências de edição colaborativa. Não é necessário ter experiência prévia em edição ou conhecimento sobre os temas abordados para participar. O curso busca justamente ampliar o acesso e diversificar a participação nas plataformas Wikimedia, contribuindo para transformar um cenário historicamente marcado por desigualdades de gênero e representatividade. Para confirmar a inscrição, solicita-se uma doação simbólica de R$10 à organização Acontece Arte e Política LGBTI+, que atua na defesa da diversidade de gênero e sexualidade em Florianópolis.

As atividades serão autogeridas e assíncronas, com carga horária total de 35 horas, disponibilizadas na plataforma Moodle. Os módulos incluem materiais de leitura e atividades práticas, com acompanhamento e feedback das ministrantes Maria Emília Vasconcelos (UFRPE), Natália Fraga (UFOP) e Stela Madruga (USP) que acumulam ampla experiência em projetos de engajamento crítico com as plataformas Wikimedia. Pessoas concluintes do minicurso poderão receber acompanhamento e apoio financeiro de até R$500 para implementar uma atividade local (presencial, online ou híbrida) com base nos conteúdos desenvolvidos durante a formação.

Além dos conteúdos assíncronos, o curso contará com atividades síncronas opcionais, incluindo o webinário “Gênero, Diversidade e Plataformas Wikimedia”, com as wikimedistas Elaine Schmitt e Mariana Fossatti. O encontro será um espaço de diálogo e troca de experiências sobre como organizar iniciativas voltadas à redução de lacunas de gênero e sexualidade nas plataformas Wikimedia, com base nas trajetórias de quem já desenvolveu atividades desse tipo.

Elaine é especialista em estudos de gênero, com atuação interdisciplinar e ênfase em história do fotojornalismo. É wikimedista ativa e organizou a Caminhada Fotográfica para a Diversidade de Gênero no Wikimedia Commons, realizada em Florianópolis em 2024. Mariana é socióloga, mestre pela Universidade da República (Uruguai), feminista e defensora da cultura livre. Com ampla atuação no movimento Wikimedia, coordenou por quatro anos a campanha #VisibleWikiWomen da iniciativa Whose Knowledge?

Faça a sua inscrição até 1º de julho: https://forms.gle/VEsGR79xPwHjhhm7A

Sobre o Projeto Mais Teoria da História na Wiki

O Mais Teoria da História na Wiki é uma iniciativa de história pública dedicada a ampliar o debate sobre gênero, sexualidade, raça e epistemologias do Sul Global. O projeto estimula o engajamento de grupos minorizados no campo da Teoria da História e incentiva a participação de historiadores e profissionais afins nas plataformas da Fundação Wikimedia, alinhadas aos princípios da ciência aberta e do conhecimento colaborativo.

O projeto conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH), do Núcleo de Estudos em Políticas da Escrita, da Memória e da Imagem (NEPEMI/UFSC), da Associação Nacional de História (ANPUH-Brasil), bem como de afiliados e grupos independentes do movimento Wikimedia.

O minicurso integra a programação anual do Projeto Mais Teoria da História na Wiki, que também promoverá outras ações ao longo do segundo semestre de 2025. Entre elas estão o concurso de edição Mais Diversidade em Teoria da História na Wiki, de 25 de julho a 5 de setembro; uma maratona de edição presencial na Universidade Federal de Goiás, prevista para 15 de setembro; um ciclo de oficinas técnicas e reflexivas entre 1º e 15 de outubro, voltado à ampliação de conteúdos sobre a população negra; e o webinário Mais Povos Originários em Teoria da História na Wiki, com transmissão ao vivo em 4 de novembro.

Mais informações estão disponíveis na página oficial do projeto: https://meta.wikimedia.org/wiki/Projeto_Mais_Teoria_da_Hist%C3%B3ria_na_Wiki

Confira a programação completa do curso:

10 de julho de 2025 – Encontro síncrono de boas-vindas e apresentação da dinâmica do curso (atividade às 15h, horário de Brasília, via Google Meet)



– Encontro síncrono de boas-vindas e apresentação da dinâmica do curso (atividade às 15h, horário de Brasília, via Google Meet) 10 a 17 de julho de 2025 – Módulo 1: Wikipédia e cultura livre. Vieses e assimetrias de gênero na construção do conhecimento

17 a 24 de julho de 2025 – Módulo 2: O curioso universo Wikimedia. Introdução ao Wikimedia Commons e ao Wikidata e os desafios do androcentrismo

24 a 31 de julho de 2025 – Módulo 3: Escrita enciclopédica e desigualdade de gênero. Construindo atividades para a diversidade epistêmica

29 de julho de 2025 – Webinário Gênero, Diversidade e Plataformas Wikimedia, com as wikimedistas Elaine Schmitt e Mariana Fossatti

31 de julho a 7 de agosto de 2025 – Módulo 4: Wikimedia Commons e a representação imagética de mulheres e pessoas LGBTQIAP+

7 a 14 de agosto de 2025 – Módulo 5: Wikipédia, Wikidata e a linguagem não sexista. Editar a enciclopédia e o banco de dados em chave de gêneros

25 a 29 de agosto de 2025 – Apresentação dos projetos desenvolvidos pelas pessoas concluintes do minicurso (atividade síncrona, com data a ser definida em diálogo com as pessoas participantes, via Google Meet)

Para saber mais, acesse a página do minicurso no Meta-Wiki: Minicurso virtual “Wikipédia em chave de gêneros”

