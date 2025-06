EduWiki Conference 2025 – Bogotá: Um Encontro Global Wikimedia pela Educação

Entre os dias 30 de maio e 1 de junho de 2025, Bogotá recebeu a EduWiki Conference 2025, promovida pela Wikipedia & Education User Group em parceria com a Wikimedia Colômbia. A conferência reuniu cerca de 100 participantes – entre acadêmicos, coordenadores, educadores e voluntários de mais de 30 países – sob o propósito comum de fortalecer a relação entre a Wikipédia e outros projetos Wikimedia e a educação formal. A Wikimedia Brasil esteve presente com uma série de apresentações, com o intuito de compartilhar perspectivas e aprendizados.

O evento teve origem no interesse global por soluções educativas colaborativas e destacou experiências de afiliados da Wikimedia em contextos diversos. O clima do evento foi de intensa troca de saberes: apresentações combinaram pesquisa acadêmica com práticas lúdicas e colaborativas. Foram compartilhados projetos de treinamento de professores e desenvolvimento de materiais didáticos com Wikipédia para o ensino médio e universitário; relatórios sobre avaliação de impacto da Wikipédia na aprendizagem, utilizando métodos quantitativos e qualitativos; relatos sobre adaptação cultural e linguística de conteúdos para comunidades locais; debates e casos de uso de Inteligência Artificial nas plataformas Wikimedia e em salas de aula; cases combinando wikis com pesquisas científicas, mostrando como a criação de conteúdo pode ser usada como método de ensino e investigação em universidades.

Foi bastante abordada a necessidade de desenvolver estratégias multigeracionais e que engajem os mais jovens no universo Wikimedia, bem como diversas iniciativas de conexões e vínculos comunitários, aprimorando a aprendizagem entre pares, tais como o Volunteer Support Network e Capacity Exchange.

A EduWiki 2025 Conference 2025 foi mais que um evento sobre ensino com wikis, foi um marco significativo, mostrando que iniciativas colaborativas podem transformar a educação, tornando-a mais aberta, inclusiva e conectada a contextos reais. A presença brasileira celebrou essa sinergia, com uma perspectiva plural e aplicada, demonstrando que o movimento Wikimedia no Brasil está antenado à urgência mundial de aproximar conhecimento, tecnologia e impacto social, zelando pela integridade da informação à maior parcela possível da população. Do Brasil, foram apresentadas diversas comunicações, entre elas, a criação de MOOCs na Wikiversidade (a partir de iniciativas de educação em saúde), uso de IA na Wikipédia e edição de Wikidata, a interação colaborativa entre bibliotecários e professores no uso da Wikipédia como recurso educacional em sala de aula, georreferenciamento de dados de escolas públicas brasileiras através do Wikidata, cursos de apoio a professores universitários entre outros temas que desenvolveram lições aprendidas com o estudo de diferentes componentes de uma estratégia da Wikimedia.

Também foi apresentado um protótipo de atualização do jogo Wikeys, o que inspirou conversas informais e espaços de trocas sobre o processo de adaptação do jogo para refletir as realidades brasileira e de países do Sul Global. Essa proposta traz a inclusão de cartas que simulam acesso à internet via celular e conexão limitada, representando o acesso restrito em partes do país, bem como a introdução de mecânicas que valorizam fontes mais plurais e perspectivas sub-representadas, estimulando reflexões sobre justiça epistemológica. Essas adaptações moldam o Wikeys Brasil como uma ferramenta crítica para discutir desigualdades digitais, pluralidade de vozes e autonomia frente às barreiras estruturais. Tal adaptação provoca reflexões sobre quem contribui para a Wikipédia, com quais recursos e com que visibilidade — ferramentas fundamentais para pensar inclusão, diversidade e representatividade.

Além disso, na sessão “Scientific research groups and Wikiversity“, se destacou como a Wikiversidade pode servir como plataforma de WikiEducação para Grupos e Centros de Pesquisa Científica, oferecendo recursos digitais para anotações colaborativas, registros de pesquisa e diálogos científicos. Destacando os benefícios de usar a Wikiversidade para aumentar a usuabilidade e visibilidade da produção acadêmica brasileira, democratizando acesso ao conhecimento e fortalecendo a perspectiva de ciência aberta como veículo de empoderamento acadêmico e construção de redes intercomunitárias. A relação entre Grupos de Pesquisa e Wikiversidade aponta para uma cultura acadêmica mais horizontal, em que colaboração, transparência e acessibilidade convergem em prol do conhecimento livre.

Na perspectiva de futuro e dos próximos passos da EduWiki, ocorreram discussões importantes sobre a governança, envolvendo o lançamento do EduWiki Hub, que marca uma transição significativa do modelo voluntário adotado até o momento para uma estrutura mais organizada e sustentável na interface do movimento Wikimedia e Educação. Com base em uma Teoria da Mudança desenvolvida por 52 líderes de programas educacionais entre 2023 e 2024, identificaram-se cinco necessidades essenciais: definição clara de “educação” no contexto Wikimedia, coordenação global fortalecida, compartilhamento ampliado de recursos educacionais abertos (REA), infraestrutura técnica robusta e serviços flexíveis adaptados a programas de diferentes escalas. O novo modelo piloto para o EduWiki Hub propõe a criação de duas posições profissionais remuneradas (Coordenador do Hub EduWiki e Coordenador Técnico), sob a coordenação financeira da Wikimedia Brasil, além de quatro grupos de trabalho focados em engajamento, curadoria de recursos, infraestrutura técnica e apoio a voluntários. Com apoio inicial da Wikimedia Foundation, o Hub visa oferecer serviços como boletins informativos aprimorados, chamadas mensais de conexão EduWiki, diretório global de REA e suporte logístico para futuras conferências, estabelecendo uma governança mais estruturada e perspectivas promissoras para o futuro da educação aberta no movimento Wikimedia. ​

Por último, mas não menos importante, o que não podemos deixar de comentar é o acolhimento e a hospitalidade de todas as pessoas envolvidas da Wikimedia Colômbia, o alto nível de organização do evento em todos os sentidos e, ainda, a generosidade e fraternidade de todas as pessoas participantes, que fizeram que o sentimento de pertencimento a uma comunidade fosse algo palpável e realmente concreto.

A partir dessas contribuições, seja ao explorar dinâmicas de participação através de jogos educativos, seja ao fortalecer a produção científica por meio de plataformas colaborativas, cabe agora manter vivo esse impulso, transformando sugestões em práticas, ideias em protótipos e conversas em redes reais de conhecimento.

