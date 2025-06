Tecendo a WikiJuventud(e) LATAM: conectando vozes jovens no movimento Wikimedia

A participação na Wikimedia Youth Conference 2025 em Praga marcou um marco para a comunidade de jovens wikimedistas da América Latina. Oito participantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, México, Peru e Venezuela se encontraram presencialmente, compartilharam suas trajetórias no movimento e impulsionaram conversas profundas sobre a construção de uma rede regional de juventude que articule ações locais com uma visão compartilhada.

Durante as sessões formais e informais da conferência, surgiram os pontos-chave que delineiam o caminho para a Juventud(e) LAC, a rede de jovens wikimedistas da América Latina e do Caribe. Tornaram-se visíveis tanto as forças quanto os desafios enfrentados pelos jovens no movimento Wikimedia regional. As experiências compartilhadas mostraram que já existem práticas valiosas em andamento, como editatonas e oficinas em escolas e universidades, revitalização linguística em regiões rurais, caminhadas fotográficas, campanhas de inclusão digital e ações que unem arte, ciência e ativismo ecosocial. No entanto, essas iniciativas ainda surgem de forma isolada e enfrentam barreiras comuns, como a falta de recursos, a desconexão entre grupos e a ausência de estratégias sustentadas para engajar a juventude a longo prazo.

Identificou-se a necessidade de criar espaços de formação contextualizados, construir pontes entre comunidades dispersas e promover lideranças juvenis a partir do Sul Global, evitando a reprodução de estruturas hierárquicas. Houve consenso de que o movimento Wikimedia precisa ampliar sua abertura às novas gerações com propostas que vão além da simples edição. O foco foi em criar comunidade, valorizar saberes situados e promover colaboração intergeracional e intercultural. A proposta da rede de wikimedistas WikiJuventud(e) LAC, nasce, então, como resposta a esse propósito, buscando articular esforços existentes, compartilhar aprendizados, fortalecer capacidades e posicionar a juventude como protagonista dentro do movimento Wikimedia. Essa rede não pretende homogeneizar, mas sim viabilizar um tecido horizontal que respeite a diversidade regional e promova vínculos solidários.

Nesse sentido, compartilhamos a seguir as reflexões pessoais de cada participante latino-americano após a conferência em Praga, em relação à sua própria comunidade e contexto:

México (Ferfive)

Como jovem integrante da Wikimedia México, pude confirmar que cada comunidade dentro do movimento Wikimedia constrói o conhecimento livre a partir de realidades, práticas e abordagens muito diversas. No México, ainda é necessária uma maior participação da juventude no movimento, embora já existam iniciativas que buscam abrir caminhos, como editatonas, concursos fotográficos, oficinas formativas e espaços colaborativos. Mais do que editar, é importante gerar comunidade, compartilhar aprendizados e criar espaços onde os jovens possam participar a partir de suas próprias identidades, contextos e territórios.

Durante a conferência, compartilhar essa visão com outros jovens wikimedistas de diferentes partes do mundo foi profundamente enriquecedor. Ouvir suas experiências, desafios e projetos nos permitiu encontrar pontos em comum e reconhecer a força de uma juventude ativa, crítica e comprometida. A partir da América Latina, começamos a tecer redes para impulsionar a criação de um grupo regional de jovens wikimedistas com o apoio de capítulos e grupos de usuários. Essa proposta, atualmente em desenvolvimento, busca fortalecer nossas vozes, compartilhar estratégias regionais e abrir novos caminhos para que mais jovens se juntem ao movimento. Habitar o local, para nós, é uma forma de transformar o global por meio de uma participação significativa e autêntica.

Argentina (BugWarp e Luis Fernando Flores LAB)

A comunidade argentina vem enfrentando há anos dificuldades para incorporar jovens. A conferência foi uma excelente oportunidade para aprender com as realidades de outras regiões, trocar ideias e refletir sobre nossa situação. Também foi uma oportunidade para fazer novos amigos, muitos dos quais estavam dando seus primeiros grandes passos no movimento Wikimedia. Outro debate importante foi sobre como garantir que as vozes dos jovens do movimento possam ser ouvidas. Chegou-se à conclusão de que é necessário criar guias e políticas para garantir isso. A organização local e da WMF esteve à altura do evento, que também ofereceu oficinas e experiências para melhorar nossas habilidades, tanto como editores quanto como indivíduos. A ideia de um grupo de jovens latino-americanos permitirá um debate que sempre desejei ter quando era iniciante; será uma grande oportunidade de aprimoramento e conexão.

Conhecer as realidades globais e regionais, e valorizar o trabalho de colegas latino-americanos na atração de jovens e comunidades educativas e rurais ao movimento Wikimedia, permitiu-me identificar desafios comuns e também soluções compartilhadas. Como facilitador ativo de editatonas em escolas, universidades, caminhadas fotográficas e oficinas científico-artísticas, compartilhei e incorporei novas formas de motivar jovens a contribuir com os projetos Wikimedia. Acredito que a experiência Wikimedia pode ser motor de aprendizagem em comunidades periféricas. Valorizo muito a formação em liderança recebida durante a conferência e as habilidades que estamos desenvolvendo e ainda precisamos fortalecer. As experiências do Sul Global enriqueceram minha perspectiva e me ofereceram abordagens diversas para reduzir desigualdades no acesso digital, promover inclusão e adaptar metodologias a contextos com recursos limitados. Apoio firmemente a criação de uma rede regional de voluntários que impulsione a participação juvenil desde seus próprios territórios. Também me motiva a formação de formadores e o desenvolvimento de estratégias sustentáveis para atrair e manter jovens no movimento Wikimedia na América Latina. Acredito que esse enfoque integral pode transformar o local em um aporte relevante para o Wikimedia global, empoderando as novas gerações a contribuírem com seus saberes locais para o conhecimento livre.

Bolívia (Nicaela Phuyu)

A participação dos jovens no movimento Wikimedia está cada vez mais ativa, mas ainda enfrenta muitos desafios, especialmente em regiões com acesso limitado à formação, recursos ou comunidades locais. Como voluntária do Wikimedistas de Bolívia, meu envolvimento com o movimento começou com meu interesse na revitalização do quéchua, uma paixão que me permitiu conectar meu desejo de preservar nossa língua e cultura com a oportunidade de contribuir para o Wikimedia. Nessa jornada, vi como surgem espaços valiosos, por meio de oficinas presenciais e virtuais, que incentivam mais jovens a se juntarem a essa comunidade global, promovendo o conhecimento livre em nossos contextos. Esses espaços não apenas nos ensinam a editar e usar os projetos Wikimedia, mas também a construir comunidade, compartilhar saberes e conectar nossas lutas locais com uma visão global. A Youth Conference 2025 representou um marco importante, não como um evento tradicional, mas como uma aposta na co-criação a partir de nossas experiências, desafios e sonhos. Reunir jovens de mais de 50 países para imaginar uma Wikimedia mais inclusiva, aberta e sustentável é um passo crucial para que possamos realmente nos sentir representados. Para mim, o mais valioso foi a riqueza cultural e linguística que emergiu de cada conversa. Ver pessoas editando em suas línguas nativas e compartilhando histórias de seus territórios reafirma que o Wikimedia é uma rede viva de memória e conhecimento coletivo.

Peru (Shitvia)

Como wikiactivista peruana com raízes andinas e cofundadora da Wikikausari, participar deste evento foi uma experiência fundamental para me conectar com jovens wikimedistas, ativistas e gestores de projetos wiki de diferentes países. No Peru, a participação jovem no movimento vem crescendo graças a microfinanciamentos e atividades colaborativas com foco descentralizado; no entanto, ainda é desafiador sustentar essa participação no tempo. Considero essencial compartilhar nossas vivências a partir de nossos territórios e línguas com membros da Fundação Wikimedia, pois são atores-chave para fomentar o engajamento juvenil no movimento. Durante o encontro, dialoguei com integrantes do Board of Trustees e destaquei a urgência de que mais jovens de regiões sub-representadas tenham acesso a espaços de decisão e financiamento para garantir a sustentabilidade dos projetos wiki em zonas rurais e em línguas indígenas. Atualmente, apenas 1 dos 20 membros do comitê tem menos de 30 anos, revelando a necessidade de maior inclusão de jovens nesses espaços. Em sessões de reflexão coletiva, conseguimos nos articular como comunidade LAC para impulsionar a criação de um Hub regional que fortaleça a liderança e o empoderamento jovem de wikimedistas na América Latina e Caribe. Esta experiência foi inspiradora e transformadora. Conhecer wikiactivistas que conduzem projetos com enfoques interculturais, ambientais e de gênero reforçou meu compromisso em continuar editando e construindo redes dentro do movimento.

Brasil (CorraleH)

Participar da Youth Conference em Praga foi uma experiência de colaboração e abertura para o diálogo sobre o futuro dos projetos Wikimedia e o papel da juventude na produção e curadoria de um ecossistema de conhecimento livre em um mundo marcado pela desinformação, desigualdades no acesso à informação e ameaças ao conhecimento. No Brasil, destaca-se que uma das principais formas de atrair novos editores é por meio de projetos desenvolvidos em universidades. No entanto, há dificuldade em reter esses editores, especialmente fora do contexto acadêmico e entre jovens da educação básica e média. Entender como as novas gerações se relacionam, e vão se relacionar, com a produção do conhecimento, tanto como leitores quanto como produtores de informação, exige a análise de contextos regionais e das formas como a juventude interage com outras fontes de conteúdo, como redes sociais. Construir uma colaboração regional na América Latina, centrada em escutar, entender e cocriar com as juventudes projetos Wikimedia, pode ser o caminho para a sustentabilidade do movimento. A troca de experiências com outros países reforçou que, apesar das especificidades locais, compartilhamos desafios comuns quanto à inclusão da juventude e à necessidade de diversificar nossas estratégias de engajamento. Exemplos anteriores de organização latino-americana, como a Conferência sobre Justiça Climática, Vozes Indígenas e Plataformas Wikimedia (Huaraz, Peru), demonstram o potencial da construção de diálogos no Sul Global a partir da América Latina para orientar ações em temas comuns.

Chile (Ojos2

Como jovem wikimedista recém-chegada ao movimento há cerca de um ano, valorizo enormemente cada oportunidade de conhecer e me conectar com outras pessoas vinculadas ao Wikimedia. Participar desta conferência me permitiu entender melhor as dinâmicas internas do movimento, bem como conhecer as diversas realidades locais que formam essa comunidade, ainda muito nova para mim. Em particular, foi um espaço propício para nos encontrarmos como jovens wikimedistas da América Latina e compartilharmos nossas realidades, diferentes, mas também muito semelhantes. A partir das nossas bases e desafios comuns, surgiu organicamente a ideia de articulação e colaboração. O desejo de estabelecer redes dentro, entre e fora da comunidade Wikimedia é um dos legados mais fortes que levo da conferência. Como integrante da Fundación Ojos de Mar, organização socioambiental chilena, me aproximei dos projetos Wikimedia por seu potencial para visibilizar conflitos ambientais e destacar a importância dos socioecossistemas locais. Após aprender a editar na Wikipédia, Wikimedia Commons e Wikidata, experimentei seu uso de forma individual e coletiva. Liderar oficinas para organizações locais, participar da Conferência sobre Justiça Climática em Huaraz e agora da Youth Conference me deu clareza sobre a importância de fomentar o trabalho colaborativo para incluir visões e conhecimentos locais pouco representados nessas plataformas. Nesse sentido, vejo na rede Juventud(e) LAC uma grande oportunidade de apoio mútuo entre jovens wikimedistas da região, para aprender com nossas experiências e viabilizar projetos que gerem impacto real em nossos territórios.

Convocatória

O encontro em Praga foi uma semente. Seu desenvolvimento futuro dependerá de como será cultivado nos diversos territórios. Por isso, convidamos jovens de toda a América Latina e do Caribe a se somarem à construção dessa rede regional de wikimedistas. Queremos conhecer suas ideias e contar com sua energia neste esforço coletivo. Quem já participa de projetos locais, educacionais ou comunitários dentro do movimento Wikimedia encontrará aqui um espaço para potencializar suas iniciativas. Chegou a hora de se organizar, compartilhar saberes e fortalecer as vozes a partir de cada território.

Preencha o formulário e junte-se à WikiJuventud(e) LATAM

