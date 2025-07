Estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora ampliam o conhecimento livre

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) deu mais um passo rumo ao uso da Wikipédia como ferramenta de ensino-aprendizagem em sala de aula. Durante o segundo semestre de 2024, a disciplina de “História da América Colonial”, oferecida no curso de História, integrou a edição de verbetes da Wikipédia como atividade avaliativa, ministrada pelo professor adjunto Mateus Rezende de Andrade e com o suporte do Projeto Mais Teoria da História na Wiki – projeto que tem como um de seus objetivos estimular pesquisadores e docentes das áreas das Ciências Humanas e Comunicação a se engajarem ativamente em espaços digitais, explorando as plataformas Wikimedia como ferramentas colaborativas para a produção e circulação do conhecimento produzido na universidade.



Uma experiência de escrita colaborativa e científica

Ministrada pelo professor Mateus Rezende de Andrade, a disciplina buscou desenvolver habilidades para difusão de conhecimento científico entre estudantes da graduação, com ênfase na escrita acessível e na verificação de fontes. A proposta de utilizar a Wikipédia surgiu como uma forma de estimular o protagonismo estudantil e contribuir para o enriquecimento do conhecimento livre na plataforma.

Com o apoio do Projeto Mais+, estudantes participaram de duas oficinas virtuais – a primeira contou com 17 participantes e a segunda com 12 estudantes -, nas quais foram capacitados para edição e compreensão da dinâmica comunitária da WIkipédia, suas políticas, o estilo de escrita enciclopédico e as licenças livres. A parceria também forneceu suporte técnico para a criação de contas, acompanhamento contínuo das contribuições, monitorias via Google Meet e apoio via WhatsApp.

Resultados que ultrapassam os muros da universidade

Ao final do semestre, foram criados 10 novos verbetes na Wikipédia lusófona, escolhidos pelos estudantes, totalizando cerca de 191 mil bytes adicionados na plataforma. Os artigos foram formados a partir de temas previamente estipulados pelo professor e estudados durante as discussões de texto nas aulas da disciplina.

Os verbetes desenvolvidos são:

A escolha dos temas dos verbetes baseada nos textos da disciplina facilitou a identificação de fontes fiáveis a serem utilizadas como material de base para a construção dos verbetes.

Estudantes destacaram a importância da clareza na comunicação científica e refletiram sobre seu papel social, visto que os assuntos abordados nos verbetes foram veiculados e difundidos para a sociedade de maneira acessível. Um dos estudantes, com a finalização da atividade, ponderou sobre a experiência que teve dizendo que: “agradeço pelo desafio de escrever em um gênero tão estranho à rotina universitária, bem como pelas reflexões promovidas a respeito do conhecimento histórico como algo vivo, disputado e acessado com constância pelos mais diversos leitores (de alunos a simples navegantes curiosos pelo mundo da Internet)”.

Para os estudantes, a produção dos verbetes foi uma experiência formativa que ultrapassou os limites da escrita acadêmica tradicional, aprimorando a capacidade de seleção e uso de fontes confiáveis. Assim, a atividade incentivou uma postura mais crítica e consciente diante do conhecimento histórico. Ao adaptar o conteúdo para diferentes públicos, os estudantes não apenas fortaleceram suas habilidades de comunicação, mas também contribuíram para a democratização do saber, reconhecendo a importância de tornar a história acessível, compreensível e relevante para a sociedade em geral.

Reflexões e aprendizados com o uso da Wikipédia no ensino superior

O acompanhamento também proporcionou ao professor Mateus Rezende uma oportunidade de explorar o potencial do WhatsApp como ferramenta pedagógica, algo que o docente ainda não havia utilizado. Ao ser incentivado, pela equipe do Projeto Mais Teoria da História na Wiki, ao uso do aplicativo como canal de comunicação com os estudantes, o professor conseguiu estabelecer uma mediação mais próxima, dinâmica e contínua ao longo do processo de produção dos verbetes. O uso do WhatsApp facilitou o esclarecimento de dúvidas, o envio de orientações pontuais e o compartilhamento de materiais de apoio, promovendo maior engajamento dos alunos e fortalecendo a construção coletiva do conhecimento.

O Projeto Mais+ utiliza o WhatsApp como canal de comunicação desde 2023, e a cada acompanhamento, vem aprimorando o uso da ferramenta com o intuito de promover uma melhor integração e aproximação do docente com os discentes e com a equipe de suporte. Experiências como essa reforçam a importância do uso de meios de comunicação mais acessíveis aos estudantes.

Além disso, a experiência na UFJF reforça o papel transformador da Wikipédia como ferramenta educacional. “O desafio de pensar novas formas de ensinar ampliou minha perspectiva didática, enquanto os alunos(as), ao se envolverem em projetos individuais e coletivos, demonstram maior autonomia e protagonismo no aprendizado”, refletiu o docente Mateus Rezende.

Essa experiência com a Wikipédia não apenas ampliou a perspectiva didática do professor, como também fortaleceu o vínculo entre os aprendizados construídos na universidade e os princípios do conhecimento livre. O uso da Wikipédia como ferramenta pedagógica se mostrou especialmente potente ao incentivar a pesquisa, a escrita colaborativa e o pensamento crítico, promovendo uma aprendizagem significativa e socialmente engajada.

O Projeto Mais+ tem atuado, desde 2023, justamente para fomentar esse tipo de inovação no ensino, aproximando o ambiente acadêmico do universo wikimedia. Com dois minicursos – um deles com foco em professores universitários – o Projeto Mais+ apresenta aos docentes uma nova perspectivas sobre e reflexão sobre as plataformas Wikimedia dentro de sala de aula e em projetos de extensão. Nos últimos dois anos, quase 20 professores-organizadores e 300 estudantes foram acompanhados pelo projeto, em diferentes universidades brasileiras. Iniciativas como a do professor Mateus – e muitas outras! – mostram que é possível, e desejável, aliar rigor científico e produção colaborativa em prol do conhecimento livre.

