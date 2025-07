Homenageando os profissionais de cultura e patrimônio que tornam o acesso aberto possível

Em 2023, membros da comunidade se reuniram para criar o Prêmio Profissional Destaque no Avanço do Acesso Aberto ao Patrimônio Cultural, como forma de homenagear o enorme legado da querida Effie Kapsalis, assim como reconhecer e promover outros profissionais que, como ela, trabalham todos os dias para melhorar o acesso à cultura, ao conhecimento e ao patrimônio, e ainda conectá-los às comunidades da Wikimedia.

Para selecionar os candidatos, criamos um pequeno comitê de seleção formado por pessoas que conheciam Effie e seu trabalho e que têm uma trajetória de trabalho relacionada a acesso aberto em instituições de patrimônio cultural. O comitê incluiu Ben Vershbow (Wikimedia Foundation, anteriormente na New York Public Library), Andrea Wallace (GLAM-E Lab), Simon Tanner (King’s College London) e Sara Snyder (Wikimedia DC, Smithsonian Institution).

Em 2024, após a conferência GLAM Wiki realizada no Uruguai, os candidatos foram selecionados na América Latina. Premiamos Shailili Zamora e Solange Ferraz Lima. O prêmio recebido foi o apoio para participar de conferências da Wikimedia. Tibisay Zamora representou Shailili na conferência Wikimedia+Libraries, na Cidade do México, e Solange Lima participou da Wikimania, em Katowice, na Polônia.

Sem profissionais dedicados como Effie, Solange, Shailili ou Tibisay, a missão da Wikimedia de abrir o conhecimento seria impossível. Este ano, estamos buscando indicações para homenagear um profissional de cultura e patrimônio excepcional que estará presente na conferência GLAM Wiki, que acontecerá em Lisboa, Portugal, de 30 de outubro a 1º de novembro de 2025. Para indicar alguém que você conheça, preencha este formulário até 31 de julho. O vencedor será notificado até o final de agosto, no máximo.

Agora, vamos dedicar um momento para saber mais sobre o trabalho inspirador dos vencedoras anteriores e as conexões que elas veem com as comunidades da Wikimedia.

Conheça as premiadas: Tibisay e Solange

O trabalho de Tibisay e Shailili foi indicado por Angie Cervellera, da Wikimedia Argentina. Tibisay e Shailili trabalham juntas no Centro de Documentação Indígena No’lhametwet, como gestoras culturais e como parte do povo indígena Wichí. No local, Shailili e Tibisay promovem “a disseminação das culturas indígenas e o acesso ao conhecimento, garantindo que as vozes e os conhecimentos de nosso povo sejam visíveis e acessíveis a todos.” Para realizar esse trabalho, elas estão colaborando com a Wikimedia Argentina e o Instituto de Cultura da Província do Chaco, na Argentina, em um projeto chamado “Cartografías Abiertas Qom, Wichí y Moqoit”, onde “trabalham na criação de conteúdo aberto e na documentação de nossas próprias tradições.”

Tibisay olha para o horizonte na convenção Wikimedia+Libraries. Foto CC BY SA 4.0 por Marinna, via Wikimedia Commons.

Solange, por outro lado, trabalha em um museu universitário público, o Museu Paulista (Museu do Ipiranga), e foi indicada por João Peschanski, da Wikimedia Brasil. Segundo Solange, “nosso museu sempre teve a visão de tornar as coleções o mais acessíveis possível ao público, mesmo com todos os desafios que esse trabalho enfrenta no Brasil.” Quando o museu teve que fechar para um projeto de restauração em 2017, a importância de ter suas coleções publicamente online ficou ainda mais clara. “Foi quando conhecemos a equipe da Wikimedia Brasil e lá encontramos um lugar onde as pessoas compartilhavam nossas preocupações e nossa visão de abrir coleções e promover o conhecimento livre.”

O comitê decidiu premiar Solange “para reconhecer o trabalho significativo que Solange tem feito para trazer conceitos decoloniais para a divulgação digital do patrimônio a partir de uma posição muito importante no sistema de patrimônio cultural e por ser uma forte defensora do acesso aberto no Brasil.”

Shailili e Tibisay foram premiadas “para reconhecer o importante trabalho que estão fazendo com comunidades indígenas, criando acesso aberto em seus próprios termos, em comunidades que são altamente sub-representadas e enfrentam ameaças significativas e muitas vezes existenciais. Esperamos que este prêmio e reconhecimento abram novas oportunidades para o incrível trabalho que ela e sua comunidade estão fazendo.”

Nas conferências

Solange teve a oportunidade de participar da Wikimania em Katowice, na Polônia, e Tibisay participou da conferência Wikimedia+Libraries, na Cidade do México.

Solange descreve a experiência na Wikimania: “Foi incrível. Senti como se estivesse em um evento da ONU. Normalmente, participo de conferências acadêmicas, mas todas são parecidas. O que realmente me chamou a atenção foi a diversidade de pessoas, de idades e de tantos países diferentes. Isso me deu esperança. É possível colaborar dentro de uma diversidade incrível, e todos estavam felizes.” Solange achou os estudos de caso, as conversas sobre os Wikimedistas em Residência e a relação da Wikimedia com as universidades os mais enriquecedores para ela.

Solange (right), next to Lilian Jacob, at WikiCon Brasil 2022. PhotSolange (à direita), ao lado de Lilian Jacob, na WikiCon Brasil 2022. Foto de Donatas Dabravolskas, CC BY SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Tibisay, por outro lado, participou de workshops sobre a Wikipédia, a integração do Wikidata com bibliotecas e, por fim, como as bibliotecas podem contribuir para os projetos da Wikimedia. “Também achei muito interessantes para o nosso trabalho as palestras sobre diversidade, gênero, inclusão e lacunas de conhecimento. Elas são fundamentais para todo o trabalho que fazemos para promover as culturas indígenas e o acesso aberto.” Ela considerou a experiência “enriquecedora e transformadora” e disse que ela lhe permitiu conectar-se com profissionais de todo o mundo.

Uma nova luz sobre o movimento Wikimedia

Tanto Tibisay, quanto Solange, concordaram em continuar colaborando com o movimento Wikimedia. Quando questionadas sobre o que diriam a outros profissionais sobre o movimento Wikimedia, elas assumiram uma postura firme.

Solange disse: “Nenhum museu poderá permanecer fechado. A cultura digital em rede é um caminho irreversível. Na América Latina, as pessoas sofrem com a desinformação, as notícias falsas e a forma como a cultura e os dados são extraídos de nós. Vejo a Wiki como um lugar para investir porque é um lugar seguro e confiável, e porque posso confiar na comunidade. É um poder tremendo.”

Tibisay compartilhou: “A Wikimedia oferece uma oportunidade única de fazer parte de um esforço global para democratizar o conhecimento. Participar de eventos como este é inspirador e permite que você veja o impacto real desses projetos na sociedade. É também uma plataforma inestimável para dar visibilidade e preservar as culturas indígenas, pelos próprios povos indígenas, e para garantir que nosso conhecimento seja acessível às gerações futuras.”

Abrindo espaço para novos profissionais

Você conhece algum profissional de patrimônio cultural do seu país ou região cujas contribuições merecem ser destacadas e homenageadas? Adoraríamos ouvir você e saber mais sobre o trabalho deles! Indique-os através deste formulário até 31 de julho, no máximo.

