Wikimedia Brasil elege nova diretoria executiva e define rumos para o próximo quadriênio

A comunidade de membros e membras da Wikimedia Brasil se reuniu na sexta-feira, 18 de julho, para sua Assembleia Geral Ordinária. O encontro foi um momento decisivo para o futuro da organização, com a aprovação de um novo estatuto e a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal que estarão à frente da associação no quadriênio 2025-2029.

Foto: Donatas Dabravolskas / CC-BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Conforme as novas regras estatutárias, a eleição ocorre a cada quatro anos. Uma chapa única foi apresentada com a devida antecedência e eleita por aclamação pelos membros presentes.

A diretoria cessante, que deve concluir o ciclo estratégico de 2023-2025 em novembro, foi calorosamente agradecida por sua dedicação e pelo trabalho realizado, período em que a organização consolidou importantes parcerias e projetos de fomento ao conhecimento livre, preparando o terreno para os próximos passos.

A nova gestão para os próximos quatro anos

O principal desafio para a nova gestão será transformar em ações concretas a nova Teoria da Mudança da organização. O documento parte de um diagnóstico claro: para expandir o conhecimento livre no Brasil, é preciso atuar com intencionalidade para combater as profundas desigualdades do país e o epistemicídio de saberes sub-representados.

Inspirado no lema “Ação gera ação”, uma referência ao movimento “Gentileza gera gentileza” do Profeta Gentileza, o novo ciclo estratégico se baseia na crença de que uma atividade intencional deve fomentar e motivar comunidades sustentáveis, que por sua vez geram novas ações de forma autônoma.

“Conhecimento gera conhecimento. Comunidade gera comunidade. Liberdade gera liberdade.”

Para colocar essa visão em prática, a atuação da Wikimedia Brasil será guiada por cinco princípios interdependentes:

Rede de redes;

Cooperação nacional;

Articulação Sul-Sul;

Sustentabilidade programática;

Desenvolvimento tecnológico contextual.

O objetivo é consolidar a Wikimedia como a infraestrutura essencial do ecossistema do conhecimento livre no Brasil, com uma atuação profundamente comprometida com uma perspectiva do Sul Global.

A chapa eleita assume o desafio de guiar a associação sob um novo estatuto, dando continuidade ao crescimento da Wikimedia Brasil e fortalecendo a missão do conhecimento livre no país. A nova gestão está alinhada à Estratégia do Movimento Wikimedia 2030, com foco em temas cruciais como equidade, diversidade, combate à desinformação, a exploração ética do uso de Inteligência Artificial nos projetos Wikimedia e a redução da lacuna de gênero, tanto nos verbetes quanto na comunidade.

A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal para o mandato 2025-2029 são compostos por:

Presidência: Érica Azzellini

Érica Azzellini Vice-Presidência: Thais C. Morata

Thais C. Morata Diretoria Financeira: Vinicius Siqueira

Vinicius Siqueira Conselho Fiscal: Stela N. Madruga e Lucas Teles

“Estou honrada com a confiança da comunidade para liderar a Wikimedia Brasil neste novo ciclo. A força do nosso movimento vem da nossa diversidade e colaboração. Um dos meus aspectos favoritos do movimento Wikimedia é o grau de agência[…] Porque eu vejo que hoje existe uma lógica de consumo da informação muito passiva. E a proposta dos projetos Wikimedia é oposta, é você, dentro da sua capacidade, participar ativamente da construção de uma internet que vai beneficiar a todas as pessoas. Espero que a Wikimedia no Brasil possa continuar sendo um espaço seguro e vibrante no qual diferentes agências têm autonomia para se organizar, expandir e conectar.”, declarou a presidente eleita, Érica Azzellini.

Conheça os membros da nova diretoria

As pessoas da comunidade que irão liderar a Wikimedia Brasil nos próximos quatro anos são:

Érica Azzellini, Presidente. Interessada em governança e em espaços participativos de tomada de decisão, Érica Azzellini conduziu processos estratégicos da Wikimedia Brasil e foi membra do Movement Charter Drafting Committee (MCDC). Comprometida com a construção de espaços seguros, colaborativos e equitativos, começou sua jornada movimento Wikimedia em 2016, por meio de um programa de educação na Faculdade Cásper Líbero. Foi Wikimedista em Residência no CEPID NeuroMat (FAPESP), onde pesquisou Jornalismo Computacional, Narrativas Estruturadas e Wikidata. Como gestora de Comunidades na Wikimedia Brasil até 2024, foi responsável por identificar e endereçar as necessidades de comunidades voluntárias e por apoiar o desenvolvimento de lideranças diversas no Movimento Wikimedia, além de coordenar parcerias e campanhas voltadas à representação de conhecimento marginalizado no Brasil. Hoje, dedica-se profissionalmente à construção de comunidades para impacto social na Fundação Wadhwani.

Vinicius Siqueira, Diretor Financeiro.Vinicius Siqueira é um editor veterano da Wikipédia em português, com quase duas décadas de dedicação ao movimento. Iniciou sua jornada aos 14 anos, movido pela curiosidade e pela crença no conhecimento como uma ferramenta de transformação social. Com mais de 650 artigos criados e dezenas de milhares de edições, sua paixão o levou a assumir diferentes papéis na comunidade. Enquanto estudante de medicina formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), concentrou seus esforços na criação de conteúdo de saúde confiável e atuou como Embaixador do Campus, ensinando centenas de estudantes a editar e ajudando a fortalecer a relação entre a academia e os projetos Wikimedia.

Lucas Teles, Conselheiro Fiscal. Residente em Salvador, Bahia, é médico, edita nos projetos da Wikimedia desde 2007, inicialmente na área de medicina. Passou a atuar nos campos administrativos dos projetos, especialmente como administrador na Wikipédia. Ajudou na criação do grupo de usuários Wiki Movimento Brasil, atual Wikimedia Brasil, e colabora com atividades de promoção dos projetos da Wikimedia presencialmente. Faz parte do AffCom, apoiando na formação e organização de afiliados globalmente. É também membro da Ombuds Commission, que atua supervisionando o uso de ferramentas de verificação e violações da política de privacidade.

