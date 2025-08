WikiProjeto Saúde Auditiva na WikiCon Brasil 2025: bens públicos digitais na difusão de conhecimentos e educação em saúde auditiva

Participantes do WikiProjeto Saúde Auditiva durante a WikiCon Brasil 2025. Donatas Dabravolskas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

A WikiCon Brasil 2025 aconteceu nos dias 19 e 20 de julho em Salvador, Bahia, sob o tema “Fortalecer os Bens Públicos Digitais”. O tema está em sintonia com as discussões globais sobre novas políticas para a internet, alinhado ao Pacto Digital Global da ONU, que destaca bens públicos digitais como programas computacionais livres, dados e conteúdo aberto como pilares de uma transformação digital inclusiva.

Os projetos Wikimedia consolidaram-se como fortalezas do conhecimento livre e verificado na internet, oferecendo acesso democrático à informação. Esta missão torna-se particularmente crucial na área da saúde, com os projetos Wikimedia sendo potenciais para o enfrentamento da carga global de perda auditiva por meio da difusão e letramento em saúde auditiva e escuta secura.

Segundo o Relatório Mundial da Audição (OMS, 2021), mais de 1,5 bilhão de pessoas vivem com algum grau de perda auditiva globalmente, sendo 430 milhões com perda auditiva incapacitante. A carga é desproporcionalmente maior em países de baixa e média renda, onde o acesso a informações de qualidade sobre prevenção e tratamento é limitado.

WikiProjeto Saúde Auditiva iniciado em 2024. CorraleH, Public domain, via Wikimedia Commons.

O WikiProjeto Saúde Auditiva, estabelecido como iniciativa global em 2024 e documentado na META-Wikimedia, participou da conferência com cinco coordenadores. O projeto é o seguimento do Projeto Saúde Auditiva estabelecido como uma iniciativa de ensino e pesquisa consolidado em 2021 e documentado na Wikiversidade. Um dos resultados do WikiProjeto Saúde Auditiva é o curso aberto massivo na Wikiversidade de “Introdução à Audiologia Básica” e também a organização das campanhas globais Wiki4WordlHearingDay. Participantes e coordenadores do WikiProjeto Saúde Auditiva participaram de diferentes sessões da conferência e apresentaram resultados e propostas desenvolvidas pela iniciativa.

Modelos de Linguagem como Suporte à Edição de Conteúdos em Saúde Auditiva na Wikipédia e Wikidata

Hector Gabriel do WikiProjeto Saúde Auditiva. Donatas Dabravolskas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Esta sessão discutiu a integração e limitações do uso de modelos de linguagem em projetos Wikimedia para educação e difusão de informações em saúde auditiva. A sessão apresentou um modelo de atividade educacional que incorpora assistentes baseados em inteligência artificial generativa para apoiar a produção e revisão de conteúdos sobre saúde auditiva na Wikipédia e Wikidata. A iniciativa alinha-se com a Estratégia Multigeracional – Inteligência Artificial para Editores da Wikimedia Foundation.

Experiências Educacionais com Wikipédia e Wikidata

Priscila Cruz do WikiProjeto Saúde Auditiva. Donatas Dabravolskas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

A sessão compartilhou metodologias baseadas na experiência de mais de 40 programas educacionais em saúde desde 2019, abordando desde definição de escopo até monitoramento de progresso e documentação na Wikiversidade. As estratégias incluíram o uso de ferramentas como PetScan, PagePile e Wikidata Query Builder para estruturar atividades temáticas.

Impacto e Perspectivas

A participação do WikiProjeto Saúde Auditiva na WikiCon Brasil 2025 demonstra como os bens públicos digitais podem ser estratégicos no enfrentamento de problemas de saúde pública global. Ao combinar conhecimento especializado, tecnologias emergentes como modelos de linguagem e metodologias educacionais comprovadas, o projeto contribui para preencher lacunas informacionais em um domínio técnico crucial para a saúde populacional.

A iniciativa exemplifica o potencial dos projetos Wikimedia em democratizar conhecimentos especializados, especialmente em contextos onde o acesso a informações confiáveis sobre saúde auditiva pode impactar diretamente na prevenção e tratamento da perda auditiva em escala global.

Pesquisadores do WikiProjeto Saúde Auditiva publicaram em 2024 o artigo “Strategies for crowdsourcing hearing health information: a comparative study of educational programs and volunteer-based campaigns on Wikimedia” que caracteriza elementos que contribuíram para estratégias de difusão de conhecimentos em saúde auditiva nos projetos Wikimedia, como a seleção de tema de impacto, articulação com programas educacionais, colaborações internacionais e multidisciplinares, divulgação da iniciativa em diversas plataformas, conexão com uma afiliada local robusta da Wikimedia e uso de infraestrutura técnica que ofereça métricas e mecanismos de coordenação.

Apoio

O WikiProjeto Saúde Auditiva agradece o apoio da Wikimedia Brasil por meio dos Comitês de Bolsas e de Programação pela oportunidade de participação e colaboração nas sessões da WikiCon Brasil 2025. Parte das atividades do WikiProjeto Saúde Auditiva são apoiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (processos n.º 2021/06902-2 e 2024/04559-0). A coordenação do WikiProjeto Saúde Auditiva é organizada por professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo (LiJacob, CorraleH e Priscicruz) e Universidade Federal de Santa Catarina (Fernanda Zucki) vinculados ao Grupo de Pesquisa (CNPq) – “Centro de Pesquisas Audiológicas”. Agradecemos aos demais participantes e instituições de ensino, pesquisa e atenção em saúde auditiva que apoiam as atividades do WikiProjeto Saúde Auditiva.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation