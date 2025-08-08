Uma mini-WikiHackathon brasileira para animar a comunidade técnica

A segunda WikiCon Brasil aconteceu no fim de semana de 19 e 20 de julho de 2025 em Salvador, na Bahia. Com o tema “Fortalecer os bens públicos digitais”, o evento foi permeado por palestras sobre a internet livre e de projetos transformadores no universo Wikimedia. Bebendo da experiência latinoamericana na Wikimedia Hackathon em Istambul, os wikihackers Tiago e Artur tiveram uma ideia: adicionar uma sessãozinha de mão-na-massa na WikiCon Brasil!

Trocas de experiências na Hackathon da WikiCon Brasil 2025 (Donatas Dabravolskas; CC-BY-SA 4.0)

A comunidade técnica brasileira é vibrante, e na última WikiCon Brasil em 2022, tivemos uma roda de conversa da galera que escreve código por aqui. Aproveitando essa deixa, decidimos ampliar o escopo da proposta e reproduzir a Wikimedia Hackathon em um microformato para comunidade técnica brasileira.

Em uma sessão relâmpago de 1h e 30, reunimos contribuidores do ecossistema técnico da Wikimedia: gente que contribui para ferramentas, MediaWiki, aplicativos, bots, scripts, e muito mais. Fizemos um modelo bem dinâmico: uma explicação curta, uma rodada de apresentações e divisão em 2 mesas de trabalho, cada uma com um tópico. Além disso, uma terceira mesa ficou para receber quem chegava um pouco atrasado, permitindo um onboarding na sessão. Dessa forma, todo mundo que chegava ia encontrando seu lugar no espaço.

Uma das mesas grupo discutiu sobre o ecossistema técnico da Wikimedia, fazendo um nivelamento introdutório geral. Como foi curtinho, vale a pena trazer aqui o conteúdo abordado, pontualmente:

MediaWiki é o software que é a base principal da Wikipédia e de wikis externas, como a do Minecraft.

Wikimedia é o nome dado ao movimento pelo conhecimento livre que inclui a Wikimedia Foundation, grupos pelo mundo, como o Wikimedia Brasil (WMB), e projetos oficiais que usam o software MediaWiki, como Wikipédia, Wikidata e Wikimedia Commons.

O MediaWiki é feito basicamente em PHP / JavaScript e tem algumas extensões, como o Wikibase, que fundamenta o Wikidata.

Além do MediaWiki, o ecossistema técnico inclui user scripts, gadgets e ferramentas (entre outras coisas).

Os user scripts e os gadgets são códigos em JavaScript instaláveis por usuários que modificam como o MediaWiki se comporta, adicionando funcionalidades.

As ferramentas são programas externos que interagem com o MediaWiki por meio das APIs. Este é um espaço de contribuição potencialmente mais fácil para iniciantes. As ferramentas podem estar armazenadas em qualquer lugar e normalmente o deploy é feito nos servidores do Toolforge (cloud de ferramentas da wiki).

Exemplos de ferramentas incluem páginas para visualização de informação (como o Scholia, que mostra dados acadêmicos no Wikidata), e para edições dos projetos (como o Quickstatements V3, que permite edições semi-automáticas do Wikidata).

Os códigos fontes vivem em muitos lugares. As ferramentas do WMB são compartilhadas no GitHub, por simplicidade. Diferentes partes do ecossistema técnico podem ser encontradas em repositórios git como as instâncias do Gerrit (gerrit.wikimedia.org) e do GitLab (gitlab.wikimedia.org), gerenciadas pela Fundação.

Além disso, os tickets técnicos, relatos de bugs e solicitações de funcionalidades novas ocorrem pela plataforma do Phabricator.

Além da visão geral, as pessoas, com suas máquinas, já testaram as habilidades das pessoas da mesa: por exemplo, augustresende instalou e rodou o MediaWiki pelo repositório do Gerrit pela primeira vez! Um pequeno passo para uma pessoa, mas um grande passo para o ecossistema técnico no Brasil.

Mesa 2 conversando sobre infraestrutura para dados estruturados (Donatas Dabravolskas; CC-BY-SA 4.0)

Em outra mesa, Lívia apresentou o projeto Wikifavelas (wiki gerida pelo projeto Fiocruz Livre no GitHub). A proposta da Wikifavelas foi desenvolvido usando formato Wiki, e visa favorecer a preservação da memória e identidades coletivas dos(as) moradores(as) das favelas e periferias do Brasil, criando um espaço de partilha de conhecimentos e ampliação do acesso a tecnologias e saberes que permitam que todos(as) sejam capazes de contar e preservar suas memórias, a partir das suas perspectivas e visões de vida, evitando perpetuar os estereótipos midiáticos. A ideia do projeto é abrir oportunidades para a discussão de políticas que melhorem o futuro dessas comunidades.

A Hackathon trouxe uma importante colaboração lusófona trans-atlântica, da Wikimedia Portugal, permitindo a Lívia solicitar a opinião do Alchimista sobre o uso de Semantic MediaWiki (uma extensão do MediaWiki) para estruturar os dados da wiki. Um assunto muito relevante para o projeto Wikifavelas é a escalabilidade organizada dos dados. Na discussão, Alchimista apresentou o Wikibase como uma alternativa escalável para dados estruturados, com uma comunidade muito ativa e com vantagens desejáveis para o projeto a longo prazo. Os participantes tiveram a oportunidade de discutir as vantagens e limitações na adoção de uso do Wikibase em comparação ao uso da Semantic MediaWiki, fazendo uma rápida comparação e distinção do propósito das duas ferramentas. O Wikibase pareceu ser no momento a alternativa mais interessante para o Wikifavelas. Outra questão debatida foi o tipo de licença adotada pelo projeto. Foi importante observar o cuidado das condições da licença dos dados para garantir que imagens, obras de arte, música, etc., conhecimento criado de forma voluntária e livre, sejam usadas para fins comerciais ou não, a depender dos objetivos do projeto. Lívia refletiu sobre se seu projeto estaria preparado para a situação onde o conteúdo seria usado para uso comercial por terceiros: nesse caso os criadores do conteúdo teriam algum retorno?

Já na terceira mesa Joelkaula trouxe uma dúvida: o que faz o novo botão de favoritos em predefinições? É um novo elemento do MediaWiki, que aparece ao lado da estrela em páginas como “Predefinição:Tópicos_do_Suriname“. Onde vai parar essa “favoritação”? A simples pergunta desencadeou um esforço coletivo com Tks4fish, Parzeus, TiagoLubiana e Leone Melo para achar o que o botão faz.

Tks4fish apresentou os fluxo de deployments do software MediaWiki e como navegar a mudança. Fomos procurando por mudanças que poderiam estar relacionadas a esse novo botão. Navegando por lá, encontramos a entrada no Phabricator (T367428) que explica passo-a-passo o processo de como essa mudança foi implementada. Em paralelo, Leone Melo foi testando e fechou a história: os “favoritos” aparecem ao tentar adicionar uma predefinição pelo editor visual, facilitando o reuso de predefinições.

Aproveitando a comunidade reunida, Leone também mostrou o belo Manual do Leone, um projeto de documentação que visa a facilitar o uso código-fonte pelos usuários da Wikipédia que inclui documentação sobre uso de tags HTML, CSS, sintaxe de predefinições e outras coisas interessantes.

Mesa 3 investigando novas funcionalidades integradas ao MediaWiki (Donatas Dabravolskas; CC-BY-SA 4.0)

Ao fim da sessão, separamos 15 minutos para todo mundo documentar um pouco do que fez num Etherpad, justamente para podermos escrever este post aqui.

Na somatória, a hachakthon uma dinâmica muito satisfatória, tanto que o pessoal extrapolou o horário. Hacker gosta de código, mas gosta ainda mais de codar junto, aprender, crescer e construir projetos que beneficiem o mundo.

Por unanimidade, a comunidade clama por mais eventos do tipo. Surgiram ideias para encontros online, novos mini-eventos e até, quem sabe, um eventão temático. Coincidência ou não, há um grupo latino-americano também muito empolgado com a ideia de eventos técnicos e hackathons aqui pela América Latina! Mantemos um grupo no Telegram de latino-americanos organizando essas ideias! Caso tenha interesse, há um link para entrada, além de muitos outros links interessantes no Etherpad da sessão.

Obrigado pela leitura e até a próxima WikiHackathon — há de ser já já!

