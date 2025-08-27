Wikiconcurso procura ampliar vozes dissidentes e sujeitos insurgentes nas plataformas Wikimedia

Em celebração ao Mês da Visibilidade Lésbica — que tem como marcos o Dia Nacional do Orgulho Lésbico, em 19 de agosto, e o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, em 29 de agosto — será realizado, entre os dias 25 de julho e 5 de setembro, mais uma edição do Wikiconcurso Mais Diversidade em Teoria da História na Wiki. A atividade pretende colocar em questão a dimensão corpórea da produção do conhecimento e criar uma oportunidade para que a comunidade possa atuar na redução das assimetrias de gênero e sexualidade que se apresentam nos projetos wikimedia, com especial destaque para os conteúdos relacionados ao tema da lesbiandade. O evento acontecerá em formato online e abarcará a Wikipédia em português, o Wikidata e o Wikimedia Commons. A inscrição na atividade é gratuita e prevê premiações em formato de brindes para as melhores colocações em diferentes categorias!

Concurso de edição virtual



Desde 2022, o Projeto Mais Teoria da História na Wiki promove concursos de edição nas plataformas Wikimedia com o objetivo de ampliar o equilíbrio das histórias que circulam em seu interior. No que diz respeito ao tema da diversidade de gênero e sexualidade, uma pesquisa feita pela Fundação Wikimedia apontou para o fato de que, dentro dos diversos recortes que compõem a sociedade brasileira, a comunidade LGBT possui percepções bastante negativas sobre os projetos wikimedia e é o grupo que menos considera utilizar a Wikipédia no futuro [Wikimedia Foundation Communications (2022-10-26). “DEI Research Brazil” (PDF). Retrieved 2025-05-28.]. O concurso de edição Mais Diversidade em Teoria da História na Wiki 2025 considera os desafios da realidade brasileira e se apresenta como um convite para que a comunidade LGBT+ possa reconhecer no universo wikimedia um espaço de inclusão e contrapeso à subrepresentação nas instituições e sistemas de mídia dominante. O convite se estende também a pessoas não LGBT+, de dentro e fora da comunidade wikimedia, que entendem a importância das narrativas na construção de uma sociedade justa e plural.



Os concursos de edição do Projeto Mais+ possuem uma divisão da competição entre níveis de experiência (pessoas novatas, intermediárias e experientes) e entre plataformas Wikimedia (Wikipédia, Wikidata e Wikimedia Commons), oferecendo premiações para as três primeiras pessoas colocadas em cada um desses níveis, resultando, no total, em 27 premiações disponíveis. Seguindo essa divisão, pessoas novatas concorrem apenas com pessoas novatas e no interior apenas da plataforma Wikimedia em que editaram. Pessoas experientes, por outro lado, sentem-se livres para conhecer novas plataformas Wikimedia sem comprometer sua pontuação naquela que tem mais familiaridade. Isso torna a disputa mais equilibrada e atrativa para todas as pessoas participantes.

Novidades para 2025



Para o ano de 2025, a equipe organizadora do concurso de edição preparou com muito carinho um material especial com o intuito de oferecer maior visibilidade para a história de mulheres lésbicas, sua produção intelectual, suas organizações e conquistas ao longo dos anos. Dentre as pessoas homenageadas do evento, destaca-se Cassandra Rios (1932-2002), uma das escritoras mais prolíficas da literatura brasileira, cujos trabalhos, por tratarem de relações sexuais e afetivas entre mulheres, foram sistematicamente censurados pela Ditadura Civil-Militar brasileira (1964-1985). Nossa segunda homenageada, María Lugones (1944-2020), intelectual latino-americana de extrema importância para a introdução das discussões sobre gênero e sexualidade na crítica pós-colonial e decolonial, representa outra preocupação do wikiconcurso: priorizar os conhecimentos plurais do Sul Global. Tal atitude também está refletida nas listas de edição, que dão prioridade para pessoas e saberes latino-americanos. Nossa terceira homenageada, Márcia Maia Mendonça (1949-1998), pintora e artista plástica natural de Limoeiro do Norte (CE), reforça o compromisso estabelecido na edição de 2024 do Wikiconcurso Mais Diversidade em Teoria da História na Wiki: dar visibilidade a regiões subrepresentadas dentro da própria história do Brasil. Para estimular a criação e aprimoramento de conteúdos sobre as contribuições das mulheres homenageadas no concurso, a equipe organizadora estabeleceu que qualquer edição sobre elas e suas vivências terá pontuação em dobro no concurso!

Além de um vasto material sobre dissidências e diversidade de gêneros e sexualidades, o concurso contará também com uma seção temática específica que reúne conteúdos específicos sobre lesbiandades, com verbetes e itens já existentes e sugestões de novos artigos para criação. Embora a lista de lesbiandades não pontue em dobro como a lista de pessoas homenageadas, a criação desta seção específica pretende dar uma maior visibilidade e estimular a produção sobre esses materiais.

Organização

Esta edição do Wikiconcurso Mais Diversidade em Teoria da História na Wiki está sendo organizada por membros da equipe profissional do Projeto Mais+ e pela participação externa de Anita Lucchesi (FIOCRUZ) e Ronald Canabarro (UFRJ), que atuam na coordenação executiva do evento. Anita Lucchesi é historiadora e pesquisadora na Casa de Oswaldo Cruz, onde coordena podcasts de divulgação científica. Doutora em História, atua com história digital e pública, é co-investigadora do software Tropy e docente colaboradora na área de Educação na Universidade Federal de Sergipe. Ronald Canabarro é doutor em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas. É fundador do projeto de história pública História Transviada que tem como objetivo reunir e dar visibilidade a trabalhos na área da história sobre os temas LGBTQIAPN+. Ambos possuem reconhecidas contribuições no campo das relações entre tecnologias digitais, história pública, gênero e sexualidade, além de pertencerem e serem ativos na comunidade LGBT+.

Algumas associações e entidades parceiras também prestam suporte à construção do concurso. Os materiais selecionados para edição passaram por curadoria do Arquivo Lésbico Brasileiro (ALB), Museu Bajubá, Grupo de Estudos em Lesbianidades (GEL) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Rede Brasileira de Historiadoras/es LGBTQIA+ e Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (IBRAT), além de pesquisadoras e pesquisadores que auxiliaram individualmente com sugestões de materiais.



Se você acredita na construção comunitária do conhecimento livre e na equidade da informação, participe deste movimento! Acesse a página oficial do evento e faça a sua inscrição através deste formulário.



