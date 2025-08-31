WikiCon Brasil 2025: uma festa feita a muitas mãos

A comunidade brasileira de wikimedistas se reuniu em julho para a segunda edição da WikiCon Brasil. Desta vez, sediada em Salvador (BA) e com o tema “Fortalecer os bens públicos digitais”, a conferência contou com mais de 160 participantes, dentre editores novos e experientes, comunicadores, parceiros e pessoas interessadas em conhecer mais sobre o Movimento Wikimedia e o modelo de internet que defendemos. Este post busca compartilhar informações e perspectivas sobre o papel da conferência no fortalecimento da comunidade e na celebração de suas realizações.



Do total de presentes, 49% se identificou como pessoas brancas, 23% como pardas, 13% como pretas, 2% como amarelas e 1% como indígenas. Esses números mostram o compromisso crescente da Wikimedia Brasil com o Plano de Diversidade nos seus eventos. Na primeira edição da WikiCon Brasil, em 2022, a porcentagem de pessoas não-brancas era de 17%, considerando pessoas pardas e pretas. Tivemos também 43% mulheres cis e 2% de pessoas que se identificaram como não-binárias. No total, foram 41 horas de sessão apresentadas por 69 pessoas. Dessas, 37% eram mulheres cis, 54% homens cis e 2% não-binárias.

Feito para pessoas de variadas experiências e trajetórias com os projetos Wikimedia, o evento se propôs a ser acolhedor, participativo e estratégico. O objetivo era oferecer a todos e todas oportunidades de integração, compartilhar entendimentos e perspectivas, facilitar discussões, capacitações e reflexões sobre projetos, além de desenvolver novas lideranças para a governança da internet no Brasil. Wikimedistas administradores presentes na WikiCon Brasil 2025. Donatas Dabravolskas, CC BY-SA 4.0 A formação de lideranças, aliás, que desde 2022 é foco das atividades do Calibra, demonstrou sua potência: 36% das mesas e sessões de discussão do evento foram apresentadas por integrantes da iniciativa, que encerrou suas atividades durante a conferência com o lançamento da brochura “Organize!”, escrita coletivamente para instruir pessoas interessadas a desenvolver seus próprios WikiProjetos.

Essas e outras situações demonstram como a WikiCon Brasil 2025 se conectou com nossos objetivos estratégicos enquanto organização. Conforme nossa nova Teoria da Mudança – que integrou o kit de boas-vindas de participantes -, a Wikimedia Brasil visa ser uma rede de redes. Para isso, pretende fomentar a formação autônoma e sustentável de grupos locais e construir uma vivência compartilhada da Wikimedia no país, e também facilitar o contato e assegurar a colaboração entre entidades parceiras sinérgicas e projetos afins em prol do conhecimento livre.

Por isso, com alegria, registramos que diversos grupos de usuários e projetos Wikimedia também marcaram presença no evento: Wikimedia Portugal, OpenStreetMap, Wiki Editoras Lx, WikiMulheres+, Projeto Mais Teoria da História na Wiki, Projeto Saúde Auditiva na Wiki, Art+Feminism, Afropédia, Música Brasilis, foto.wiki.br, Grupo de usuários Commons Photographers, Grupo de usuários Wikimedia Stewards, Grupo de usuários Wikipedia & Education, Grupo de usuários WikiJournal, Grupo de usuários Wikimedia and Libraries, Whose Knowledge?, WikiAcción Peru e Wikimedia LGBT+.

Entre as participações, também destacamos a presença da bicampeã do Wiki Loves Cultura Popular, Michelly Matos, e do bicampeão internacional do Wiki Loves Monuments, Donatas Dabravolskas (que, inclusive, fez as fotos oficiais do evento!). A conferência marcou ainda o anúncio do vencedor do wikiconcurso Wiki Loves Maranhão, homenagens a wikimedistas falecidos desde 2022 – com menção especial aos quase dez anos de falecimento de Luiza Teles, mãe de um dos fundadores da Wikimedia Brasil, Lucas Teles. Ele também integra a nova diretoria eleita, cuja posse ocorrerá em novembro, com presidência de Érica Azzellini, que fez seu primeiro discurso como eleita durante o evento, trazendo um balanço da comunidade e dos projetos realizados desde a última edição da WikiCon.

Além disso, pela segunda vez tivemos a solene participação da CEO da Wikimedia Foundation, Maryana Iskander. Em sua fala, na abertura do evento, ela reforçou a receptividade da comunidade brasileira e destacou como o evento é uma oportunidade importante para aprender com as nossas experiências.

Ainda na sessão de abertura, o atual vice-presidente da Wikimedia Brasil, Chico Venâncio, abordou o tema escolhido para o evento. “É difícil imaginar algo mais apropriado para essa definição [de bens públicos digitais] que os projetos Wikimedia, não só o conteúdo da Wikipédia, do Wikidata e Commons, mas os projetos em si também são bens públicos digitais. O nosso processo de criar e validar conteúdo, colaborativamente, sem visar lucro e com absoluta transparência, não só é único, mas uma verdadeira fortaleza de comunidade.”

Colaboração marcou toda a organização da conferência

Desde o primeiro semestre de 2024, membros da Wikimedia Brasil formaram a coordenação executiva que iniciou as primeiras definições de organização da conferência. Em agosto, foi aberto também o chamado para que mais pessoas participassem dos preparativos do evento. Após receber as demonstrações de interesse da comunidade, em novembro houve a formação de três comitês de organização: o de Programação, o de Bolsas e o de Diversidade, responsáveis por incentivar e articular a participação efetiva e segura de grupos e saberes sub-representados.

Em dezembro de 2024 ocorreu a primeira reunião de alinhamento de expectativas com as pessoas integrantes dos três comitês, para tomar ciência de como seriam suas atividades voluntárias na organização do evento. Em janeiro de 2025, o Comitê de Diversidade começou a atuar na construção dos critérios para a oferta de bolsas, visando estimular candidaturas com perfil diversificado. Foi elaborado, inclusive, um cálculo para analisar cada um dos perfis inscritos de modo a prezar pela isonomia do processo. Os documentos embasaram a análise e tomada de decisão do Comitê de Bolsas, orientando a escolha de prioridades para a oferta de apoio de deslocamento e hospedagem. Já o Comitê de Programação teve a desafiadora tarefa de avaliar 74 propostas inscritas na submissão de trabalhos. Dessas, 54 foram aceitas, tendo sido algumas delas agrupadas em painéis temáticos visando acolher o maior número possível de contribuições.

Equipes de organização e apoio da WikiCon Brasil 2025.

Um dos critérios para a programação das sessões comunitárias com apresentações longas foi a relação da temática do trabalho com o tema da WikiCon. Foram priorizadas discussões com potencial de contribuir para a formação e alinhamento das pessoas participantes com os conceitos e práticas dos Bens Públicos Digitais, como a Wikipédia. Os quatro palestrantes convidados também enriqueceram o debate sobre governança na internet: Rodolfo Avelino (CGI.br), Nelson Pretto (UFBA), Demi Getschko (CGI.br) e Fernanda Campagnucci (InternetLab).

Como balanço das apresentações, fica evidente que a Wikimedia é uma frente de resistência digital, que tem sua força na própria comunidade e o compromisso com conteúdo moderado por curadoria colaborativa e ponto de vista neutro. Por isso, deve atuar cada vez mais nos espaços de disputa da governança da internet no Brasil. É necessário ecoar o chamado para que governos busquem proteger o acesso a conhecimento verificável como um bem público digital; que governos e detentores de direitos autorais adotem e promovam licenças livres sempre que possível; que se consolide a visão de que a internet do bem é possível, praticada em muitos modelos, mas fica mais fortalecida em um domínio público robusto e de conteúdo livremente licenciado.

A WikiCon Brasil, mais uma vez, manteve seu papel como o maior encontro da comunidade wikimedista brasileira. Na primeira edição, o evento se voltou para o tema do combate à desinformação. Agora, como sequência desta discussão, expusemos nosso anseio em fortalecer os projetos nos quais a informação de qualidade é coletivamente protegida. Mas esta missão não se encerra por aqui.

É preciso colocar em prática medidas concretas e cobrar diferentes autoridades no país para que sejam efetivados os compromissos assumidos no Pacto Digital Global, durante a Cúpula do Futuro da ONU. Se reconhecemos o papel dos bens públicos digitais para a promoção de maior equidade e sustentabilidade na sociedade brasileira, precisamos avançar na disseminação de boas práticas desses projetos, no estabelecimento de parcerias e no estímulo para seu uso em escala. Após um evento como esse, a comunidade wikimedista brasileira pode estar mais motivada e preparada para isso.

A WikiCon Brasil 2025 foi organizada pela Wikimedia Brasil, com apoio da Wikimedia Foundation e do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) através do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), e do Goethe Institut Salvador.

