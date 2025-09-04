Expedição Wiki em Cananéia fortalece a preservação do patrimônio histórico e cultural no sul do litoral paulista

Entre os dias 1 e 3 de agosto, um grupo de seis editores voluntários da comunidade Wikimedia realizou uma expedição na cidade de Cananéia (SP), com o objetivo de documentar, preservar e divulgar aspectos históricos, culturais e naturais da região por meio das plataformas Wiki. A iniciativa foi viabilizada com o apoio do Wiki Apoia, do Wikimedia Brasil que fomenta ações que contribuem com o conhecimento livre.

A ação pode ser mensurada em números mas, principalmente, em legado: mais de 1.200 fotografias foram carregadas no Wikimedia Commons, compondo um acervo visual que agora está disponível para uso livre por educadores, pesquisadores, estudantes e demais interessados em conhecer mais sobre Cananéia, que tem uma área lagunar-estuarina reconhecida pela Unesco por ser um patrimônio natural da humanidade.

Além das imagens, novos itens foram criados no Wikidata — entre eles o da lenda indígena Caniné, uma narrativa ancestral representada por um monumento na entrada da cidade e que expressa parte do imaginário e da identidade dos povos originários da região. Essa inclusão contribui para o reconhecimento e valorização das tradições locais, frequentemente esquecidas pelas grandes narrativas históricas.

Outro exemplo é a inclusão de Tiduca (Theodolina Gomes), figura histórica com trajetória marcante em Cananéia, agora documentada de forma acessível e verificável.

Monumento Caniné, que faz referência a uma das lendas mais antigas de Cananéia. Ferik80. CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Na Wikipédia, verbetes foram aprimorados e essa presença nas plataformas Wiki não apenas preserva memórias como também permite que os dados registrados inspirem novas gerações.

O Wiki Apoia vem se destacando pelo fortalecimento do compromisso com a cultura popular e o patrimônio imaterial, registrando festas, saberes e práticas locais que integram a diversidade cultural brasileira. Ao compartilhar esses registros com licenças livres, os editores contribuem para que esses elementos estejam não apenas protegidos, mas também amplamente difundidos.

A experiência em Cananéia reforça a importância das iniciativas colaborativas e descentralizadas para a democratização do conhecimento. Ao conectar comunidades locais com as plataformas Wikimedia, transforma-se saberes enraizados no território em conhecimento acessível e reutilizável em escala global.

