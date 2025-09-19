Editatona Mais Negritudes em Teoria da História na Wiki

O Projeto Mais Teoria da História na Wiki convida toda a comunidade wikimedista para o Mais Negritudes em Teoria da História na Wiki, um evento colaborativo que visa ampliar e qualificar o conhecimento disponível na Wikipédia, reforçando o compromisso com uma produção historiográfica crítica, plural e antirracista.

Ao reunir pesquisadoras/es, estudantes, docentes e a comunidade wikimedista, o evento tem como objetivo se tornar um espaço formativo e de resistência, no qual contribuímos para a difusão de perspectivas historiográficas que dialogam com questões de raça, colonialidade, memória e justiça social.

Diante das persistentes desigualdades e assimetrias no campo acadêmico e da invisibilização histórica de pessoas intelectuais negras, editar verbetes na Wikipédia torna-se um gesto, simultaneamente, historiográfico, ético-político e didático. Enquanto espaço de construção colaborativa do conhecimento e autoria compartilhada, a Wikipédia permite intervenções que busquem romper, de algum modo, com essas exclusões e fortalecer a diversidade cultural. Trata-se de um esforço coletivo em busca de reparação histórica, correção de injustiças epistêmicas e valorização de saberes que foram, via de regra silenciados ou marginalizados nos cânones tradicionais.

Dentro deste contexto, nesta edição o “Mais Negritudes em Teoria da História na Wiki” terá como atividade central uma maratona de edição na Wikipédia.

A atividade tem em sua coordenação executiva Breno Mendes, professor da Universidade Federal de Goiás, um dos editores executivos da revista História da Historiografia e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH).

Editatona presencial

A maratona de edição presencial do evento “Mais Negritudes em Teoria da História da Wiki” acontecerá no dia 30 de setembro de 2025, na Universidade Federal de Goiás (UFG), das 11h às 17h, na cidade de Goiânia. A atividade tem como objetivo reunir a comunidade acadêmica, wikimedistas e o público em geral, para uma troca de experiências e incentivo à construção do conhecimento colaborativo.

O evento combina formação e prática, oferecendo uma oficina de capacitação técnica para editores iniciantes. Em seguida, os participantes colocarão a mão na massa, contribuindo diretamente para a ampliação dos conteúdos sobre pessoas negras intelectuais na plataforma. Durante todo o processo, as pessoas participantes contarão com o suporte de uma equipe de facilitadores, que irão tirar dúvidas e auxiliar a garantir a qualidade das contribuições, garantindo sua permanência para as futuras gerações de leitores.

A iniciativa busca não apenas expandir e qualificar os verbetes sobre pessoas intelectuais negras, mas também estimular a participação de novos editores, promovendo um ambiente mais diverso e inclusivo nos projetos Wikimedia.

Todas as pessoas inscritas deverão fazer uma doação simbólica de R$10,00 para o Orum Aiyê Quilombo Cultural, um espaço cultural de resistência afrocentrada em Goiânia. A atividade conta com brunch e coffee break, além de brindes personalizados super especiais. Todas as pessoas participantes receberão certificado de participação emitido pela UFG.

Inscreva-se através deste formulário. Vagas limitadas a 25 pessoas.

Esperamos vocês!

Sobre o Projeto Mais+

O Mais Teoria da História na Wiki é um projeto de história pública com foco na ampliação do debate sobre estudos de gênero, de sexualidade, de raça e das epistemologias do Sul Global. O projeto tem a honra de contar com o financiamento da Fundação Wikimedia, e tem a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH) e a Associação Nacional de História (ANPUH-Brasil) como parceiras, além de diversos núcleos de pesquisa em Teoria da História e afiliados e grupos independentes do movimento wikimedia. Siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal do Youtube e acompanhe o Projeto através da página no Meta-Wiki e do site oficial!

