WikiProjeto Brasil Escolas: transformando dados educacionais em bens públicos digitais

Durante a WikiCon Brasil 2025, realizada nos dias 19 e 20 de julho em Salvador, Bahia, o WikiProjeto Brasil Escolas contribuiu para as discussões norteadoras do maior evento da comunidade Wikimedia e do ecossistema do conhecimento livre no Brasil sobre “Fortalecer os Bens Públicos Digitais”. Essa ressonância entre o WikiProjeto e o tema do evento é justificada em como dados educacionais abertos podem ser transformados em recursos digitais de acesso livre, alinhando-se às discussões globais sobre novas políticas para a governança da internet e garantia do acesso à informação como um direito humano.

O tema da WikiCon está diretamente alinhado ao Pacto Digital Global da ONU, que reconhece os bens públicos digitais, como softwares livres, dados abertos e conteúdo aberto, como pilares essenciais para uma transformação digital inclusiva. Nesse contexto, o WikiProjeto Brasil Escolas exemplifica como os projetos Wikimedia podem democratizar o acesso à informação educacional no Sul Global, constituindo uma materialização concreta desses princípios e evidenciando como iniciativas locais podem contribuir para os objetivos globais de democratização do conhecimento.

Apresentação do WikiProjeto Brasil Escolas na WikiCon Brasil 2025. Stanglavine. CC-BY-SA-4.0. Wikimedia Commons.

Lacuna de dados educacionais

O Wikidata registra aproximadamente 600 mil escolas de todo o mundo. Contudo, menos de 9 mil (somente 1,5%) estão localizadas no Brasil, cenário que reflete um problema maior: a invisibilidade digital das instituições educacionais do Sul Global nos repositórios de conhecimento livre.

Segundo o Censo Escolar brasileiro, existem cerca de 180 mil escolas ativas no país, o que significa que somente 4,8% das instituições brasileiras possuem representação no Wikidata. Esta disparidade não somente espelha as assimetrias globais de informação, mas também compromete a capacidade de gestores, pesquisadores e comunidades de acessar dados fundamentais para o desenvolvimento de políticas educacionais.

Escolas brasileiras georreferenciadas no Wikidata em setembro de 2025 (8343 escolas). CC0. Fonte: Wikidata Query Service.

Uma resposta do movimento

O WikiProjeto Brasil Escolas surge, em 2024, como uma iniciativa estratégica para enfrentar esse desafio. Com base nos dados abertos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o projeto utiliza ferramentas como QuickStatements e OpenRefine para inserir sistematicamente informações sobre escolas brasileiras no Wikidata.

A metodologia é simples e replicável: os dados do Censo Escolar, disponibilizados em formatos padronizados, são processados, estruturados e convertidos em itens no Wikidata. Mais do que uma ação técnica, essa prática configura um ato de decolonização da representação de dados ao estruturar informações antes sub-representadas de forma aberta e verificável, tornando visível, nos repositórios globais de conhecimento, informações que historicamente permaneceram à margem.

Georreferenciamento como ferramenta de equidade

Um dos aspectos relevantes do WikiProjeto Brasil Escolas é o trabalho de georreferenciamento dos dados escolares. Em abril de 2025, das 8.602 escolas brasileiras presentes no Wikidata, somente 1.994 (23%) continham coordenadas geográficas precisas. Esta carência de dados de localização não é meramente técnica, refletindo disparidades de representação e invisibilidades territoriais, especialmente de escolas em áreas rurais, periferias urbanas e territórios de comunidades originárias.

O projeto não somente busca corrigir essas lacunas, mas também cria pontes entre diferentes ecossistemas de dados abertos. A integração com o OpenStreetMap amplia significativamente o potencial de uso dessas informações, tornando-as acessíveis mesmo para usuários sem conhecimento técnico avançado em Sistemas de Informações Geográficas.

Impactos além das fronteiras digitais

As implicações do WikiProjeto Brasil Escolas visam expandir não somente a organização de dados, pois ao tornar informações educacionais mais acessíveis e interoperáveis, a iniciativa:

Fortalece a transparência : Facilita o controle social sobre políticas públicas educacionais

: Facilita o controle social sobre políticas públicas educacionais Reduz fragmentação : Centraliza dados anteriormente dispersos em sistemas governamentais isolados

: Centraliza dados anteriormente dispersos em sistemas governamentais isolados Habilita comparações : Permite análises transnacionais entre sistemas educacionais do Sul Global

: Permite análises transnacionais entre sistemas educacionais do Sul Global Potencializa descobertas: Enriquece projetos como Wiki Loves Monuments ao identificar escolas que também são patrimônios históricos

Um modelo replicável

Um dos aspecto mais significativos do projeto é o seu potencial como modelo para outros contextos. As estratégias desenvolvidas, uso de ferramentas de código aberto e a sustentabilidade por meio da colaboração entre governo, academia e sociedade civil podem ser adaptadas para outros países do Sul Global enfrentando desafios similares de desigualdade de acesso a dados educacionais.

Apresentação do WikiProjeto Brasil Escolas no Wiki Workshop 2025. Wikimedia Foundation. CC-BY. YouTube.

A educação, tradicionalmente vista como serviço público, revela-se também como bem público digital. Quando dados educacionais são estruturados, georreferenciados e disponibilizados em plataformas abertas, eles se transformam em recursos que podem ser reutilizados, recombinados e recontextualizados por diferentes comunidades.

Perspectivas futuras

A apresentação na WikiCon Brasil 2025 marca não somente o reconhecimento da importância do projeto, mas também um ponto de inflexão para sua expansão. As discussões em Salvador evidenciaram como o WikiProjeto Brasil Escolas ressoa com as prioridades globais de fortalecimento dos bens públicos digitais, posicionando-o como referência para iniciativas similares em outros contextos.

O projeto não representa um fim, mas um começo estratégico. À medida que mais dados são incorporados ao Wikidata, novas possibilidades emergem: desde análises sobre distribuição territorial de instituições de ensino até o desenvolvimento de ferramentas que apoiem a gestão educacional local de forma aberta e não proprietária.

Mais importante, como ficou claro durante a WikiCon Brasil 2025, o projeto demonstra que a democratização do conhecimento não é somente criar dados, mas também tornar visíveis as estruturas e instituições que moldam nossas sociedades. Cada escola adicionada ao Wikidata é, simultaneamente, um dado estatístico e uma afirmação de que a educação merece ser conhecida, reconhecida e acessível como um verdadeiro bem público digital.

Apoio

O WikiProjeto Brasil Escolas agradece o apoio da Wikimedia Brasil por meio dos Comitês de Bolsas e de Programação pela oportunidade de participação e colaboração na WikiCon Brasil 2025. Parte das atividades desenvolvidas pelo WikiProjeto Brasil Escola recebeu apoio de participantes do WikiProjeto Saúde Auditiva que possuem vínculo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (processos n.º 2024/04559-0).

