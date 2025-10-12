Projeto HumaniData: para pensar sobre a comunidade latino-americana de wikimedistas

O Projeto HumaniData nasce da percepção de duas lacunas dentro do movimento wikimedia: o incentivo do uso do Wikidata como projeto independente e a necessidade de se pensar uma comunidade latino-americana de wikimedistas. Somado a isso, o projeto tem como objetivo incentivar a divulgação científica e a ciência aberta, sabendo que o Wikidata é um grande aliado para a realização das mesmas.



O Wikidata oferece um repositório estruturado de dados, onde qualquer pessoa pode acessar, editar e compartilhar informações de forma transparente e colaborativa. Isso está profundamente alinhado com os princípios da ciência aberta, que busca democratizar o acesso ao conhecimento e promover a colaboração entre pessoas cientistas, instituições e o público em geral. A ciência aberta se baseia na ideia de que os dados, os processos e os resultados de pesquisas científicas devem ser acessíveis a todos, sem barreiras.

Tanto no banco de dados Wikidata, quanto no contexto de debate científico global, as vozes e os saberes produzidos na América Latina ainda são negligenciados. As iniciativas colaborativas são uma forma de fortalecer a comunidade científica latino-americana e também dar visibilidade ao trabalho feito por essas pessoas.

Diante destas questões, surge o projeto HumaniData, que tem como objetivo suprir essas lacunas através de eventos dentro do movimento wikimedia que coloque em contato pessoas editoras latino-americanas interessadas em Wikidata e Ciência Aberta.

Eventos de maio a julho de 2025

Neste primeiro ciclo de eventos do HumaniData, foram realizados um webinar e duas editatonas. O Webinar Wikidata e Ciência Aberta na América Latina aconteceu no dia 13 de maio e teve como objetivo divulgar o projeto para a comunidade wikimedista, fazendo parte também da programação da Festa da Wikimedia em Português. O Webinar contou com as pessoas palestrantes Tiago Lubiana – com a palestra Como o conhecimento flui nas ciências biomédicas e o que o Wikidata tem a ver com isso? – e Érika Guetti – com a palestra As potencialidades da Wikidata como tecnologia livre e aberta da web semântica para a recuperação da informação. O webinar contou com a presença de wikimedistas latino-americanos falantes do português e do espanhol, atingindo nosso objetivo de divulgar o projeto para além das barreiras linguísticas quando pensamos em uma comunidade wikimedista latino-americana. — Inclusive, deste momento, já saiu a ideia e a parceria para o nosso próximo webinar (spoiler!)

Você pode conferir a gravação completa do evento aqui!

Nosso segundo evento, a Editatona do Catálogo de Teses e Dissertações da Área de História, foi realizado na Universidade de São Paulo (USP) em parceria com o prof. Dr. João Ohara, professor do Departamento de História e criador do Catálogo de Teses e Dissertações da Área de História, no dia 14 de junho. Foi um dia super intenso! Tivemos uma série de desafios relacionados ao local do evento, devido a uma autorização que se perdeu e nos impediu de ocupar a sala reservada, que tinha computadores e todo o equipamento necessário para apresentações. Acabamos por usar uma sala quase sem tomadas, sem datashow e dividindo os poucos notebooks presentes entre as pessoas participantes.

Além disso, como não havia forma de utilizar slides, trabalhamos fazendo toda a exposição sobre o Wikidata utilizando quadro verde e giz branco. Foi realmente uma experiência diferente escrever fórmulas e declarações Wikidata utilizando a escrita à mão! O importante é que deu tudo certo e as pessoas editaram bastante. Esse evento constituiu uma editatona, então começamos as edições no 14 de junho e deixamos aberto até 31 de julho para as pessoas criarem e melhorarem itens. Foram 360 itens editados, com um total de 2567 declarações adicionadas e 470 referências postas só nesse evento.

Nosso terceiro evento foi uma oficina de edição híbrida, a oficina de edição Ciência Aberta na América Latina. Ela ocorreu no dia 27 de junho no Labjor, Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em parceria com a prof. dra. Germana Barata, professora no Labjor.

Como a editatona foi híbrida, fizemos um sistema de apresentação presencial + mediação híbrida, com duas pessoas presencialmente e uma pessoa online para ajudar todas as pessoas participantes a editarem. Para esse evento, criamos um sistema de mini-atividades para introduzir as pessoas ao Wikidata.

O sistema de atividades foi estruturado em três tarefas temáticas principais: a Atividade 1 focou na criação de itens de pessoas pesquisadoras, onde as participantes aprenderam a criar novos perfis no Wikidata incluindo informações como país de origem, gênero, universidade de filiação e outras características relevantes. A Atividade 2 concentrou-se no melhoramento de declarações sobre periódicos científicos, trabalhando com revistas e periódicos como locais de publicação, incluindo declarações específicas e identificadores. A Atividade 3 envolveu a edição de itens de artigos científicos, com foco em declarações e identificadores específicos para publicações acadêmicas.

Para estimular o engajamento e reconhecer o trabalho das participantes, desenvolvemos um sistema de pontuação baseado em Declarações por item (DPI), calculado pela divisão do número total de declarações adicionadas pelo número de itens editados, e no número de referências adicionadas aos itens. A fórmula final foi: Total = DPI + (referências adicionadas × 0,25). Este sistema permitiu valorizar tanto a densidade informacional das edições quanto a qualidade das fontes citadas.

Os resultados da oficina foram expressivos: contamos com a participação de 8 editoras e editores ativos, que trabalharam de forma colaborativa na criação e aprimoramento de itens relacionados à divulgação científica na América Latina. A oficina demonstrou como o formato híbrido pode ampliar o alcance das atividades, permitindo a participação de pessoas de diferentes localidades e criando um ambiente de aprendizado colaborativo e inclusivo.

Ao final deste primeiro ciclo de eventos do HumaniData, conseguimos alcançar nossos objetivos principais de fortalecer a comunidade wikimedista latino-americana interessada em Wikidata e ciência aberta, além de promover a visibilidade da produção científica da região através de dados estruturados e abertos. Os três eventos, cada um com suas especificidades e desafios, contribuíram para construir uma base sólida para as futuras atividades do projeto e estabeleceram importantes parcerias acadêmicas que prometem se expandir nos próximos ciclos.

Acompanhe as nossas próximas iniciativas na página do Meta-Wiki e no Instagram e compartilhe com colegas essa iniciativa!

