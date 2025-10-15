O Projeto Mais Teoria da História na Wiki convida toda a comunidade wikimedista para mais uma edição do evento Mais Negritudes em Teoria da História na Wiki, um evento colaborativo voltado à ampliação da presença e da qualidade das informações sobre pessoas negras nas plataformas Wikimedia, ao mesmo tempo em que promove reflexões sobre lacunas de conhecimento, representatividade e os desafios da produção colaborativa de saberes.

As plataformas Wikimedia são hoje um dos maiores espaços de produção e circulação de conhecimento do mundo. No entanto, como parte do que Lélia Gonzalez chamaria de “mundo dos brancos”, a Wikipédia, o Wikimedia Commons e o Wikidata também carregam marcas de uma geopolítica do saber que historicamente silenciou e invisibilizou sujeitos negros e suas contribuições intelectuais. Essa colonialidade epistêmica se expressa tanto na escassez de verbetes e imagens sobre intelectuais, artistas e movimentos negros, quanto nas estruturas normativas que organizam e legitimam o que é considerado conhecimento válido.

O Ciclo de oficinas Mais Negritudes em Teoria da História na Wiki nasce da urgência de tensionar esses silêncios. Inspirado pelas interpelações indisciplinadas de pensadores negros, o evento propõe ocupar os espaços wikimedistas a partir de uma crítica radical à supremacia branca na escrita da história. Trata-se de racializar os cânones digitais, reescrevendo – com mãos negras e com outras temporalidades – aquilo que foi historicamente denegado.

O evento tem em sua coordenação executiva Marcello Felisberto Morais de Assunção, professor Adjunto de Educação das Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Além disso, com o objetivo de criar um espaço de diálogo e construção coletiva, o Ciclo de Oficinas Mais Negritudes em Teoria da História na Wiki conta com a participação de membros da comunidade acadêmica e wikimedista na composição de comitês consultivos do evento e enquanto facilitadores das oficinas.

Parcerias como essas são essenciais para promover a troca de experiência entre editores com maiores níveis de experiência e wikimedistas iniciantes, cuja interação auxilia no fortalecimento de um senso de comunidade, além de permitirem um maior impacto de nossas ações na construção do conhecimento aberto e colaborativo sobre temas marginalizados.

Além disso, esta edição do evento integra diversas pessoas que participam de forma voluntária de grupos organizados como a Afropédia, Art+Feminism, o Centro Palmares de Estudos e Assessoria por Direitos, os projetos História Editorial e Leituras Pretas e a Wikimedia Brasil.

Ciclo de Oficinas

O ciclo de oficinas práticas na Wikipédia, no Wikidata e no Wikimedia Commons acontece entre os dias 7 e 18 de outubro e contará com quatro encontros, conforme o cronograma abaixo. Além da capacitação para edição, as atividades promovem discussões críticas sobre as lacunas sobre trajetórias, produções e insurgências negras nas plataformas Wikimedia.

As oficinas foram planejadas para atender tanto quem está começando a editar quanto quem já possui familiaridade com as plataformas e deseja aprimorar suas habilidades. As atividades serão realizadas online e ao vivo, possibilitando a troca em tempo real com a equipe e entre as pessoas participantes. Não é necessária experiência prévia em edição.

Também será oferecido horários de suporte assíncrono pelo WhatsApp e síncrono pelo Google Meet após a realização das oficinas, para que as pessoas participantes possam sanar suas dúvidas sobre o conteúdo das oficinas e as atividades propostas. Além disso, participantes terão acesso à plataforma Moodle, onde ficarão disponíveis materiais em texto e vídeo de reforço ao conteúdo ministrado, bem como a gravação das oficinas.

A inscrição é gratuita e a participação dá direito a certificado de extensão.

Para participar, inscreva-se através deste formulário.

Para mais informações, acesse a página do evento: Projeto Mais Teoria da História na Wiki/Ciclo de oficinas Mais Negritudes em Teoria da História na Wiki 2025

Esperamos vocês!

Sobre o Projeto Mais+

O Mais Teoria da História na Wiki é um projeto de história pública com foco na ampliação do debate sobre estudos de gênero, de sexualidade, de raça e das epistemologias do Sul Global. O projeto tem a honra de contar com o financiamento da Fundação Wikimedia, e tem a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH) e a Associação Nacional de História (ANPUH-Brasil) como parceiras, além de diversos núcleos de pesquisa em Teoria da História e afiliados e grupos independentes do movimento wikimedia.

