Porto Meeting 2025: uma rede para a equidade linguística e conhecimento aberto 

De 21 a 25 de Maio, o Porto Meeting 2025 juntou representantes das comunidades de línguas minoritárias, wikimedistas, investigadores, estudantes e defensores do desenvolvimento local no Porto e Miranda do Douro, com um objetivo em comum: fortalecer as línguas minoritárias através dos projetos Wikimedia.

O evento, organizado pela Wikimedia Portugal, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o Arquivo Municipal de Miranda do Douro, o Museu Terra-Mater e a Wikimedia Espanha, combinou sessões técnicas, oficinas, apresentações académicas e atividades de comunidade.

Tratou-se, sobretudo, de um espaço para ligar a ciência aberta, soberania digita e justiça linguística, com o objetivo de consolidar uma rede ibérica que promova o desenvolvimento cultural e tecnológico destas línguas dentro do ecossistema Wikimedia.

As línguas como território comum

Os projetos Wikimedia não são só uma ferramenta de partilha de conhecimento; são também um espaço de resistência, preservação e reconstrução cultural.

Do Galego ao Mirandês, incluindo o Estremenho, Asturiano, Occitano e Basco, muitas línguas experienciam uma desvantagem estrutural comparadas com as línguas dominantes. O Porto Meeting afirmou o seu valor e o seu direito a estar presente no mundo digital.

Antonio Gregorio Montes, editor da Galipedia, resumiu o espírito do evento desta forma:

“Como costuma acontecer nos encontros Wikimedia, as boas vibrações ultrapassam os tópicos, enquanto se estabelecem relações que irão gerar frutos no futuro. Cada língua e wiki associada estão em fases diferentes, com diferentes recursos, mas como o mesmo desejo de permanecerem vivas.”

Antonio elogiou as exposições sobre linguística, especialmente a documentação e apreciação de línguas minoritárias, como o Mirandês e o Galego. Destacou a importância de ferramentas como a Lingua Libre e o Spell4Wiki na preservação da diversidade linguística e sublinhou o papel fundamental desempenhado pelas gerações mais jovens em projetos como a Txikipedia.

A mudança do Porto para Miranda do Douro marcou a mudança para uma abordagem mais dedicada à comunidade, com partilhas informais e celebrações culturais que reforçaram os laços entre participantes, apesar de ainda não terem sido definidas colaborações concretas, como afirmou Antonio.

Carlos WMPT, CC BY-SA 4.0,

Comunidade, tecnologia e cultura: uma equação poderosa

O programa do encontro incluiu workshops em Lingua Libre, lexemas em Wikidata, e projetos como a Txikipedia, bem como discussões sobre como criar regras de ortografia, como no caso do Mirandês. As sessões mais técnicas foram complementadas com mais espaços abertos de diálogo e atividades que celebraram a língua através de atividades quotidianas: dança, cantigas e passeios dedicados ao património local.

Mentxu Ramilo, da Wikimedia Espanha, destacou:

“Foi muito interessante aprender sobre o trabalho no Gana, o projeto de lexicografia Mirandesa, e como ferramentas como o Wikidata e a Wikipédia Abstrata podem ajudar a revitalizar as línguas minoritárias. A coisa mais importante seria criar uma rede ibérica de apoio e aprendizagem mútua.”

Mentxu destacou a riqueza do que aprendeu no Porto Meeting 2025. Ela ficou particularmente emocionada por ouvir Tomás a falar em Estremenho, um editor jovem que usa a Güiquipedia como forma de aprender e revitalizar esta língua. Adicionalmente, para ela, a criação de uma rede ibérica de apoio técnico e de comunidade é importantíssimo para as línguas minoritárias encontrarem um lugar duradouro no ecossistema Wikimédia.

Carlos WMPT, CC BY-SA 4.0,

Carlos Silva, da Wikimedia Portugal, partilhou uma avaliação muito positiva enquanto organizador:

“Este ano conseguimos estabelecer laços institucionais reais com a comunidade Mirandesa. Algo que tentámos sem sucesso há uma década atrás. Desta vez, esta proximidade deu frutos.”

Carlos aclamou o Porto Meeting 2025 como um grande passo comparado com as edições anteriores. Destacou a variedade de assuntos abordados, desde técnicas linguísticas a ferramentas como a Lingua Libre e os lexemas Wikidata, e a muito aguardada participação de Hugo López da Wikimedia France. Além disso, a mesa redonda de Sexta-feira foi particularmente enriquecedora pois teve mais wikimedistas que representantes académicos, destacou Carlos.

Em Miranda do Douro, foi criada uma sólida ligação institucional com a comunidade Mirandesa pela primeira vez, depois de anos de tentativas falhadas. Para Carlos, este contacto próximo foi fundamental e marca o início de novas colaborações. O Festival de Línguas que ira decorrer brevemente será uma oportunidade de continuar a criar alianças entre comunidades linguísticas ibéricas, afirmou Carlos.

Uma rede que está ser criada

Se o Porto Meeting 2025 tornou uma coisa clara, é que a revitalização linguística e cultural não se atinge apenas com ferramentas digitais, mas com comunidade e colaboração

Koldo Biguri, do País Basco, definiu claramente:

“Seria importante para os professores que editam a sua Wikipédia também estarem presentes nestes encontros. Estes são as pessoas que mais facilmente seriam encorajadas a replicar projetos como a Txikipedia em outras línguas.”

Koldo elogiu o trabalho educacional realizado com a Txikipedia, a versão jovem da Wikipédia Basca, promovido pelas escolas através de projetos multidisciplinares. Contudo, é lamentável que esta experiência não esteja a ser replicada noutras Wikipédias, possivelmente devido à falta de ligação entre professores e o ambiente escolar. Propôs o envolvimento de professores que já editam como forma de expandir o modelo.

Por outro lado, notou que a sessão dedicada à colaboração entre Wikipédias ibéricas foi breve e necessitava de mais informação específica, embora ele tenha visto muito potencial para sinerguas futuras que ele espera que se iniciem brevemente.

E para os participantes que estão pela primeira vez, como Tomás Antolín, um editor jovem da Güiquipedia em Estremenho, a experiência foi transformadora:

“Isto não é como sentar em frente a um écran. Podes fazer imensas coisas. Podemos ajudar-nos uns aos outros. O que nos enriquece muito.”

O encontro permitiu ver mais para além da edição da Wikipédia: ligar-se a pessoas, projetos e realidades diversas que alargaram as realidades do significado do trabalho coletivo. Para Tomás, a aprendizagem mais importante foi que a Wikimedia inclui também comunidade, apoio mútuo e enriquecimento partilhado.

Daniel Gordo Rodríguez, do Órgano de seguimiento del extremeño y su cultura (OSCEC), expressou a sua esperança é que surjam mais pessoas como Tomás, usando a Güiquipedia para aprender Estremenho e documentar a cultura Estremenha, algo que é ainda muito difícil realizar atualmente. Desatcou que o Porto Meeting foi inspirador pois promoveu a construção de comunidade para além da tecnologia, integrando a cultura, a música e as visitas.

Carlos WMPT, CC BY-SA 4.0,

Além do evento: um compromisso de longo prazo

A transição do Porto para Miranda do Douro marcou uma segunda fase, mais relaxada, do encontro, onde floresceram ideias informais e colaborações futuras.

Ana Afonso da Biquipedia concluiu com uma reflexão poderosa:

“Nós falamos, cantamos e dançamos em Mirandês. Esta língua, que há séculos foi excluída até das orações, está a ter o seu regresso em força. Mas os encontros não são suficientes. Nós precisamos de ir às escolas e universidades, e trazer mais pessoas para a Wikipédia. Nós temos de avançar.”

Ana Afonso partilhou uma visão emocional e simbólica do Porto Meeting 2025, que coincidiu com o 480.º aniversário da institucionalização do Mirandês como língua litúrgica. Apesar de valorizar estes encontros como espaços de inspiração e comunidade, ela alertou que a verdadeira revitalização linguística necessita atingir as escolas e universidades, onde estão as pessoas que têm as ferramentas pata contribuir para a Wikipédia.

Da mesma forma, Ana Salgado, da Academia de Ciências de Lisboa, destacou a forma como o Porto Meeting 2025 demonstrou o valor da colaboração entre as instituições académicas, comunidades linguísticas e a Wikimedia enquanto força de preservação e revitalização das línguas minoritárias.

Para ela, o encontro foi também uma oportunidade de mergulhar na cultura Mirandesa, especialmente com momentos como a apresentação de António Bárbolo Alves, que deu uma perspectiva literária da língua.

Porto Meeting 2025: um passo em frente

Os projetos Wikimedia baseiam-se em princípios de diversidade linguística. Constituem um esforço coletivo de facilitar o acesso a informação e conhecimento em tantas línguas quanto possível. Adicionalemnte a facilitarem o acesso a conhecimento, servem para proteger as línguas minoritárias ou minorizadas.

O Porto Meeting 2025 é outro passo —decisivo, coletivo e entusiasmante—em direção a uma Wikimedia mais diversa, mais equitativa e ligada à realidade das pessoas que resistiram, criaram e partilharam as suas próprias línguas.

Carlos WMPT, CC BY-SA 4.0,

Para mais informações sobre este encontro

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation