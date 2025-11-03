Caminhada fotográfica na Fazenda Ipanema: natureza, história e conhecimento livre

No dia 19 de outubro participamos da caminhada fotográfica pela Fazenda Ipanema, que abrange Iperó (SP) e Araçoiaba da Serra (SP), com valor histórico, cultural e ambiental. Fazenda Ipanema é um dos nomes pelos quais é conhecida a Floresta Nacional de Ipanema (Flona), que abrigou a Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, um sítio histórico com a primeira fábrica de fundição de ferro do Brasil, a primeira represa (Hedberg) e o primeiro cemitério protestante do país.

A atividade ocorreu com o convite da bibliotecária Lourdes (Maria Aparecida de Lourdes Mariano), que reuniu wikimedistas interessados em registrar e divulgar o patrimônio brasileiro pelo projeto Wiki Apoia 2025 – Fazenda Ipanema.

Esse sítio histórico tombado pelo Condephaat e Iphan e que guarda memórias da primeira siderurgia do Brasil, tem um patrimônio ambiental de mata atlântica e cerrado. Recentemente, a área sofreu com um grande incêndio que queimou quase um terço de seu território. Durante as trilhas da Pedra Santa e de Afonso Sardinha, ainda era possível sentir o cheiro das queimadas. As cinzas úmidas — resultado das chuvas que finalmente contiveram o fogo – deixaram marcas no solo.

Patrimônio histórico e Wikimedia: construindo conhecimento livre

Durante a caminhada, além do registro fotográfico para o Wikimedia Commons, também aproveitamos para criar e enriquecer itens no Wikidata sobre os diversos elementos que compõem o conjunto histórico da Real Fábrica de São João de Ipanema. Foram documentados lugares como a Casa de Armas, a Casa das Guardas, a Serraria, os Altos Fornos, a Ponte Articulada, entre outros espaços que ajudam a contar a história do patrimônio siderúrgico brasileiro.

Essas ações colaboram para que o conhecimento sobre o patrimônio natural e cultural da Fazenda Ipanema esteja disponível de forma aberta e acessível a todos, fortalecendo a presença do local nos projetos Wikimedia e ampliando sua visibilidade e valorização.

Wiki Apoia 2025 – Fazenda Ipanema é mais uma ação coletiva que une história, meio ambiente e Wikimedia.

Ferik80

Maria Aparecida de Lourdes Mariano

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation