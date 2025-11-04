Anúncio da sede da Wikimania 2027

O Comitê de Direção da Wikimania, a Equipe Central de Organização de 2027 e a Fundação Wikimedia têm o prazer de anunciar a cidade de Santiago do Chile como o local da Wikimania 2027.

A Wikimania Santiago acontecerá em 2027- provavelmente em agosto, com datas exatas a serem anunciadas quando os locais do evento forem confirmados no ano que vem. Será a segunda vez na América do Sul e a terceira vez que o evento terá sido realizado na América Latina, sucedendo edições anteriores em Buenos Aires (2009) e Cidade do México (2015).

A Wikimania é a conferência internacional anual da Wikimedia, fornecendo a oportunidade mais importante para pessoas contribuidoras da Wikimedia de todo o mundo se reunirem, compartilharem suas melhores práticas, celebrarem sucessos e discutirem meios de melhorar o ecossistema do conhecimento livre, que inclui a Wikipédia. Em um contexto global moldado por mudanças culturais e o avanço de novas tecnologias, a Wikimania representa também uma oportunidade de identificar desafios comuns e construir um movimento mais sustentável, resiliente e inclusivo. A conferência é a oportunidade central de se conectar com colegas de todo o mundo e terá sessões e participantes presenciais e virtuais.

Gran Torre Santiago by Deensel Creative Commons Attribution 2.0

Hola Wikimania em Santiago

O Chile, país mais comprido do mundo, está localizado na costa do Pacífico da América do Sul. Dentro de sua diversa geografia e rico patrimônio cultural, Santiago está localizada no centro do país em um vale fértil aos pés dos Andes e de cordilheiras costeiras, onde a democracia e a cultura prosperam em uma cidade com mais de 7 milhões de habitantes. Desde o início deste século, ela se tornou uma metrópole moderna de padrões globais, com sua infraestrutura e serviços como o Parque Metropolitano de Santiago (o maior da América do Sul e o quarto maior do mundo); o Chile está entre os países com a melhor e mais rápida conectividade no mundo.

A história do Chile também tem raízes profundas em seus saberes indígenas. Em décadas recentes, o país deu maior ênfase em gestão e preservação cultural, com entidades públicas e privadas empreendendo iniciativas de ampla escala para proteger biodiversidade natural e o patrimônio cultural e linguístico

Santiago tem muitas rotas aéreas diretas para a Europa, as Américas e a região ESEAP (sigla em inglês para Leste e Sul da Ásia e Pacífico), incluindo a Austrália e a Nova Zelândia. Muitos países também podem tirar vantagem da permanência de 90 dias sem necessidade de visto – essas pessoas viajantes receberão um visto de turista no ato da chegada. O Chile e Santiago são também destinos que acolhem a comunidade LGBTQ.

A equipe por trás da Wikimania Santiago

A Equipe Central de Organização (COT, na sigla em inglês) é composta por membros do Chile e região, que trazem diversas experiências e contextos no movimento Wikimedia e em gestão em ampla escala. Dentre elas há pessoas contribuidoras técnicas experientes, pessoas editoras ativas em projetos Wikimedia em espanhol e indivíduos com experiência em liderança e um gabarito comprovado na execução de grandes iniciativas. Juntas, essas pessoas já estão dando o seu melhor para fazer da Wikimania Santiago uma experiência incrível para todas as pessoas participantes.

Essas pessoas são ativamente apoiadas pelo capítulo Wikimedia nacional Wikimedia Chile, que uniu mais de 100 membros da comunidade pelo país e tem uma história de mais de 15 anos promovendo conhecimento aberto, equitativo e acessível. A Wikimedia Chile promove a criação, preservação e visibilidade do patrimônio e diversidade culturais do país.

Luis Cristóbal Carrasco, chefe do COT, acrescentou que “estamos com muito entusiasmo para sediar um evento tão importante aqui no Chile. Vemos isso como uma oportunidade gigante de crescer conjuntamente como uma comunidade interessada em conhecimento livre e estamos confiantes de que todas as pessoas envolvidas serão essenciais para tornar a Wikimania Santiago uma experiência inesquecível.”

Parabéns à equipe da Wikimania 2027! Juntas e juntos, ansiamos pelo que certamente será um evento memorável, dando as boas vindas a todas e todos vocês, seja presencialmente ou online, a Santiago.

