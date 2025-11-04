Construindo uma Internet para todos: Wikidata reconhecido como Bem Público Digital

Todos os dias, o Movimento Wikimedia contribui para uma Internet melhor, uma que seja livre – que possua informação confiável que pertença e beneficie a todos.

Esse é o ideal defendido por muitos projetos Wikimedia. Em fevereiro deste ano, a Wikipédia foi reconhecida como Bem Público Digital. Agora, o Wikidata segue seus passos – como o maior grafo de conhecimento aberto, utilizado globalmente para construir transparência, confiança e equidade digital.

Essas são grandes notícias, e merecem ser celebradas com a comunidade global do Wikidata e com todo o Movimento! Nada disso seria possível sem suas contribuições e sua paixão pelo conhecimento livre!

Veremos por que isso importa – e como o Wikidata continua a contribuir para um acesso ao conhecimento mais equitativo e para um desenvolvimento mais sustentável.



Conhecimento a serviço da humanidade

Acesso livre ao conhecimento para todos ainda não é algo garantido. Informação pode custar dinheiro ou ser controlada pelos interesses de poucos atores. Projetos como a Wikipédia e o Wikidata fazem com que um mundo digital diferente seja possível: um em que o conhecimento é coletido, mantido, e protegido por uma comunidade voluntária global – para todos.

Após o reconhecimento da Wikipédia como Bem Público Digital (BPD) em fevereiro de 2025, agora o Wikidata também possui esse reconhecimento. Além disso, um projeto construído com dados do Wikidata recebeu o reconhecimento ainda antes, em setembro de 2022: o GovDirectory, um diretório colaborativo com checagem de fatos de contas online e serviços governamentais ao redor do mundo. Agora, desde outubro de 2025, o Wikidata está oficialmente incluído no Registro de Bens Públicos Digitais mantido pelo secretariado da Aliança pelos Bens Públicos Digitais (DPGA, em inglês), um reconhecimento que evidencia a importância de soluções de código aberto.

O significado do Wikidata para uma Internet livre

Como provavelmente todos do Movimento sabem, o Wikidata não é apenas um banco de dados tradicional, mas um grafo de conhecimento. Ele conecta informação como pontos em um mapa, criando relações e significado: Berlim – capital – Alemanha. Isso faz com que o conhecimento não esteja apenas disponível, mas com que seja compreendido em contexto.

Os dados no Wikidata são abertos, livremente acessíveis, reutilizáveis e legíveis por máquinas – entendíveis para seres humanos e processáveis por computadores. O grafo de conhecimento atualmente possui mais de 119 milhões de entradas, que são mantidas e expandidas por cerca de 24 mil voluntários ao redor do mundo. Uma meta importante é fazer o conhecimento de comunidades subrepresentadas visível – em suas línguas e a partir de suas perspectivas.

Construído a partir do MediaWiki e expandido por meio do Wikibase, o Wikidata permite dadoss estruturados e conectados entre projetos – conectando informação entre Wikipédia, Wikivoyage, Wikisource, e além.

Uma espinha-dorsal de dados por uma Internet aberta

Todo o conteúdo no Wikidata é licenciado sob a CC0 (Creative Commons zero), livre de restrições de direito autoral. Qualquer pessoa pode utilizar, compartilhar, e construir em cima do conteúdo. Cada entrada é amparada por fontes robustas – literatura científica, dados oficiais, ou mídia confiável.

Hoje, o Wikidata alimenta uma ampla gama de aplicações – de aplicativos de viagens como o KDE Itinerary, a serviços de streaming de filmes como o Wikiflix, ferramentas de aprendizagem como o aplicativo de teclado de línguas Scribe, a plataformas de informação política como o Govdirectory, e até mesmo jogos como o Flashbackfiesta. Wikidata se tornou desde muito tempo um pilar central para uma Internet mais aberta e transparente.

“O Wikidata demonstra que tecnologia pode servir as pessoas – e não no sentido inverso. É uma alternativa para monopólios de dados e sistemas fechados, e um lugar em que uma comunidade global funciona unida para fazer o conhecimento disponível de forma aberta, livre e robusta. Nós vemos seu reconhecimento como Bem Público Digital como uma honra para o trabalho dos diversos voluntários que transformaram o Wikidata no que ele é hoje. Juntos, estamos criando uma Internet mais equitativa, transparente e humana.” – Lydia Pintscher, Líder de Portfólio do Wikidata na Wikimedia Deutschland

A ideia por trás dos Bens Públicos Digitais

A DPGA é uma iniciativa multissetorial endossada pela Organização das Nações Unidas (ONU) que facilita a descoberta e a implementação de tecnologias de código aberto, unindo países e organizações para criar um ecossistema global próspero para Bens Públicos Digitais e ajudando a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), parte da Agenda 2030 da ONU, adotado por todos os Estados-membros em 2015.

Somente projetos que atendam a certos critérios – como transparência, proteção de dados, abertura, e benefício social – são incluídos no Registro de Bens Públicos Digitais. A iniciativa visa aproveitar o potencial de tecnologias de código aberto para criar um mundo digital mais equitativo e sustentável, e apoiar os ODS.

“O reconhecimento do Wikidata como Bem Público Digital é uma validação do modelo que alimenta esse esforço e um momento crucial para o futuro de infraestruturas digitais compartilhadas. Não é apenas um banco de dados; é um grafo de conhecimento verificável, legível por máquinas, que serve como uma camada fundamental para uma Internet aberta. O compromisso do Wikidata aos maiores padrões de abertura, transparência, e não causar danos, é a fundação para um futuro digital mais equitativo construído pela comunidade e para a comunidade.” – Ricardo Miron, CTO do Secretariado da Aliança pelos Bens Públicos Digitais

O Wikidata contribui para seis das 17 ODS da ONU. Para educação de qualidade (ODS 4), o Wikidata providencia acesso livre e aberto a conhecimento, apoiando o aprendizado sem barreiras. Igualdade de gênero (ODS 5) é promovida pelos dados livremente acessíveis que aumentam a visibilidade de mulheres na política, ciência, e muitas outras áreas. O objetivo de trabalho digno e crescimento econômico (ODS 8) se beneficia dos dados abertos que apoiam inovação, pesquisa e habilidades digitais. Para indústria, inovação e infraestruturas (ODS 9), o Wikidata providencia uma infraestrutura de dados abertos que fomenta tecnologia, educação e pesquisa. Reduzir as desigualdades (ODS 10) também é promovido, dado que as pessoas ao redor do mundo, independentemente de língua, origem ou contexto social, podem contribuir e usar conhecimento. Finalmente, o Wikidata contribui para paz, justiça e instituições eficazes (ODS 16) por fortalecer transparência, informação verificável e decisões baseadas em evidências.

O que o reconhecimento significa para o Wikidata

Estar listado no Registro de BPD é muito mais que simbólico. Representa:

Reconhecimento e apreço internacional

O Wikidata é percebido como um elemento central para uma Internet livre e justa, uma alternativa aberta e transparente a plataformas proprietárias de dados.



O Wikidata é percebido como um elemento central para uma Internet livre e justa, uma alternativa aberta e transparente a plataformas proprietárias de dados. Novas parcerias e colaborações

O reconhecimento abre novas oportunidades para colaborar com governos, instituições de pesquisa, e organizações da sociedade civil para fazer o conhecimento acessível globalmente e interoperável. Além disso, outros projetos digitais podem se beneficiar ao aproveitar os dados abertos disponibilizados pelo Wikidata, como sistemas abertos de inteligência artificial que visam fortalecer sua eligibilidade para reconhecimento como BPD.



O reconhecimento abre novas oportunidades para colaborar com governos, instituições de pesquisa, e organizações da sociedade civil para fazer o conhecimento acessível globalmente e interoperável. Além disso, outros projetos digitais podem se beneficiar ao aproveitar os dados abertos disponibilizados pelo Wikidata, como sistemas abertos de inteligência artificial que visam fortalecer sua eligibilidade para reconhecimento como BPD. Sustentabilidade a longo prazo e confiança

A verificação como BPD demonstra que o Wikidata atinge os mais altos padrões de abertura, segurança e uso ético, e fortalece a confiança no projeto e em projetos de conhecimento aberto ao redor do mundo.



O Wikidata demonstra como a tecnologia pode contribuir para o bem comum, abertamente, colaborativamente e de modo sustentável. O reconhecimento como BPD deixa claro que o Wikidata é muito mais que um projeto de conhecimento aberto. É uma fundação para auto-determinação digital, para informação transparente, e para uma Internet que realmente serve as pessoas.

💚 Esse reconhecimento pertence a todas as pessoas que contribuem para o Wikidata, e para todos os voluntários dos projetos Wikimedia que fazem o conhecimento livre uma realidade todos os dias.

Juntos, vocês estão construindo não só uma Internet mais aberta e livre, mas um futuro digital melhor para todas as pessoas! 💚

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation