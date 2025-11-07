Do compartilhamento à mudança: o modelo de governança participativa do Processo Estratégico da Wikimedia Brasil

O ano de 2025 foi de muitas reflexões, aprendizagens e planejamentos que guiarão as ações da Wikimedia Brasil no próximo triênio. Neste post, nós vamos mostrar como a WMB mobilizou participação intensa da comunidade wikimedista brasileira para avaliar o ciclo que termina agora e desenvolver sua estratégia para 2026-2028, que tem como objetivo principal contribuir para a missão de sermos um agente brasileiro de ativação, coordenação e transformação social em prol do conhecimento livre.

O novo Processo Estratégico da Wikimedia Brasil foi desenvolvido sob coordenação do Comitê de Estratégia e com apoio de Subcomitês Estratégicos formados pelos membros associados e de toda a equipe da WMB. Ao longo do processo, analisamos o que foi realizado no ciclo anterior, de 2023 a 2025 – que teve como foco a construção de uma estrutura para uma internet livre, equitativa, segura e confiável – e definimos conjuntamente os caminhos futuros da organização.

Essa governança já havia sido formulada para a implementação do ciclo estratégico de 2023 a 2025, de forma alinhada ao modelo de gestão participativa da Wikimedia Brasil (então enquanto Wiki Movimento Brasil). Neste ano, buscamos ampliar a diversificação das abordagens e das soluções adotadas, para refletir um engajamento profundo e uma maior capacidade de resposta ao novo cenário, considerando mudanças internas e externas ao movimento.

A primeira grande mudança foi a ampliação no número de membros associados da WMB, indo de 29 para 55. A quantidade de parceiros institucionais também cresceu bastante, passando a 68 parceiros GLAM distribuídos por 10 estados brasileiros, somando ainda a parceiros de Educação e Difusão Científica, Comunidade, entre outros. Nos últimos anos, vivenciamos uma expansão de conexões no Sul Global e aprendemos com projetos colaborativos como o CALILU e o Capaciy Exchange, alinhados à Estratégia do Movimento Wikimedia 2030. Após o reconhecimento como capítulo da Fundação Wikimedia, cresceu também a expectativa por uma atuação ampliada da organização em âmbito internacional.

Assembleia Geral em Salvador (BA), julho 2025.



No contexto externo, a leitura dos membros associados é de um cenário marcado por possibilidades de retrocessos democráticos, aumento de discursos extremistas, campanhas sistemáticas de desinformação, crescente concentração de poder por parte das grandes plataformas digitais e a emergência de modelos de inteligência artificial generativa que apresentam desafios para o ecossistema do conhecimento livre. Além disso, o Brasil segue com altas taxas de analfabetismo funcional, ausência de educação midiática e acesso desigual à informação de qualidade. O ambiente regulatório brasileiro mostra-se dinâmico, com alguns avanços, mas também riscos para o ecossistema da Wikimedia. A adoção de práticas de licenciamento livre é instável e desigual entre as diferentes localidades, e o país ainda precisa avançar concretamente na operacionalização local do Pacto Digital Global.

Assim, cresce a importância de fortalecer redes comprometidas com os direitos digitais, a integridade da informação, a liberdade de expressão, a governança aberta da internet e o acesso equitativo ao conhecimento. A Wikimedia Brasil atua na linha de frente pela promoção de uma cultura de informação qualificada, acessível e participativa. Essa realidade torna necessária uma estratégia para 2026-2028 mais complexa, federativa e posicionada frente às transformações locais e globais.

OS TRÊS EIXOS ETRATÉGICOS E A METODOLOGIA

O Processo Estratégico da Wikimedia Brasil seguiu um rigoroso percurso de elaboração que teve ampla participação da comunidade local. A metodologia contou com revisões críticas de documentos e relatórios quantitativos e qualitativos, entrevistas com editores e parceiros de diferentes perfis, grupos focais com a comunidade brasileira e falantes de língua portuguesa, reuniões com cinco subcomitês estratégicos e uma pesquisa sobre o perfil daqueles que contribuem com os projetos Wikimedia em português.

Ao menos três encontros presenciais (em novembro de 2024, julho de 2025 e outubro de 2025) movimentaram representantes da comunidade para etapas de construção colaborativa com diferentes metodologias participativas, incluindo a própria WikiCon Brasil 2025. A conferência feita pela e para a comunidade wikimedista brasileira contou com 166 participantes e teve como foco o compartilhamento de conteúdos, perspectivas e recursos sobre os bens públicos digitais, conceito que passou a integrar a nova estratégia.

Segundo a presidente da Wikimedia Brasil, Érica Azzellini, a metodologia participativa deste planejamento reflete o processo da própria Wiki: “o futuro precisa ser imaginado coletivamente, ele precisa ser feito a muitas mãos. E por isso nossa metodologia requer a participação diversa e plural em todos os aspectos”. A partir de uma análise robusta do ciclo anterior (veja mais abaixo), sob orientação de uma nova Teoria da Mudança (veja mais a seguir) e da leitura dos contextos internos e externos ao movimento, foi elaborada a nova estratégia da organização para o triênio 2026-2028. Nela, a comunidade definiu os três eixos que guiarão a ação e a intencionalidade da Wikimedia Brasil. São eles:



Sustentar as práticas colaborativas em prol do conhecimento livre: este eixo foca em ações voltadas às práticas de governança e ao fortalecimento e apoio da comunidade que trabalha pelo conhecimento livre.

Articular alianças estratégicas em defesa dos bens públicos digitais: voltado para identificar, estabelecer, mediar e promover parcerias, alianças e campanhas entre instituições e movimentos sociais para a promoção da integridade da informação e dos bens públicos digitais.

Promover a metodologia wiki na internet em português: buscando mapear, fomentar e extrapolar a metodologia Wikimedia para outros contextos de produção e circulação de conhecimento, por meio da identificação de boas práticas digitais e incidência para adoção de protocolos e políticas que ajudem a democratizar o acesso livre ao conhecimento, para encorajar o letramento digital e adotar medidas de transparência na internet.

Sustentar, articular e promover são, assim, dimensões inseparáveis da resposta estratégica a esse novo mundo digital, plural e em disputa.

TUDO COMEÇA COM A TEORIA DA MUDANÇA

Em 2024, a Wikimedia Brasil desenvolveu uma Teoria da Mudança (TdM) renovada para orientar o impacto esperado para suas ações e consolidar o Movimento Wikimedia no Brasil. Ela foi o ponto de partida para a elaboração do novo Processo Estratégico.

Com o mote central ação gera ação, este documento enfatiza a importância de uma atividade intencional da organização para promover a sustentabilidade das comunidades locais espalhadas pelo Brasil. Tendo em vista a diversidade e a desigualdade do imenso território brasileiro, a TdM orienta estratégias para empoderar essas comunidades de modo que atuem de acordo com as especificidades de suas regiões, mas mantendo uma vivência compartilhada da Wikimedia no país.

Foram delineados cinco princípios interdependentes para a atuação da Wikimedia Brasil: Rede de redes; Cooperação nacional; Articulação Sul-Sul; Sustentabilidade programática; e Desenvolvimento tecnológico contextual. Também definimos cinco áreas de aprendizado que permitirão avaliar, ao longo do próximo ciclo, em que medida os esforços empreendidos terão contribuído com o impacto que se pretende gerar.

A partir de uma análise de riscos para a implementação da TdM 2024, o documento sugere que a organização adote um modelo de governança federada, promova ações de engajamento de novas pessoas editoras e ocupe mais espaços de incidência no âmbito da gestão pública, em prol de direitos digitais amplos e democráticos. Assim, o posicionamento da WMB é marcado por uma intencionalidade na defesa dos projetos de interesse público que são colaborativos e livres.

A AVALIAÇÃO DO CICLO ANTERIOR

No encerramento da Estratégia 2023-2025, foram realizadas três análises que identificaram avanços, desafios, oportunidades de melhorias e recomendações para o ciclo 2026-2028 da Wikimedia Brasil. Essas análises foram apresentadas em três documentos:

Relatório de atividades 2023-2025: este relatório mostra as ações, resultados e parcerias realizadas ao longo do triênio, oferecendo uma visão abrangente das ações realizadas por cada uma das gestões da equipe profissional. Até o primeiro semestre de 2025, ocorreram 865 atividades entre sessões comunitárias, capacitações e ações de governança até campanhas, parcerias institucionais, pesquisas e desenvolvimentos técnicos. Todas elas renderam quase 200 mil arquivos enviados para o Commons; 136 mil itens criados ou editados no Wikidata; 14,7 mil artigos criados ou editados na Wikipédia; 391 páginas criadas ou editadas na Wikiversidade; 4,4 mil editores em atividades; 3,7 mil novos seguidores em redes sociais; 187 menções à Wikimedia Brasil em veículos de notícias.

Relatório do processo estratégico 2023-2025: neste documento foi analisado o processo de elaboração e aplicação dos cinco eixos do Processo Estratégico 2023-2025. Foi constatada a evolução dos relatórios registrados em cada eixo ao longo dos anos por meio do Sistema de Avaliação de Aprendizados e Resultados (SARA) – ferramenta criada em 2023 especificamente para facilitar o armazenamento e a visualização de relatórios de atividades. O conjunto de 1.002 relatórios produzidos entre 2023 e junho de 2025 oferece uma visão abrangente do processo estratégico, evidenciando o alcance e a diversidade das ações realizadas, as lacunas não preenchidas, as tensões do ciclo, os padrões de engajamento, os desafios de sustentabilidade e as dinâmicas de articulação que precisam ser reconfiguradas.

Relatório de aprendizados 2023-2025: com foco nas seis áreas de aprendizado delineadas na Teoria da Mudança de 2021, a análise traz as lições aprendidas pela Wikimedia Brasil a partir do cruzamento entre os dados colhidos na SARA e relatos qualitativos. No período, consolidamos práticas de fortalecimento comunitário, processos de governança e de cultura organizacional, estabelecimento de parcerias, inovação de processos e produtos para construção de infraestrutura sociotécnica e ampliação da notoriedade e do reconhecimento institucional. A WMB também enfrentou entraves estruturais e conjunturais, como a falta de acessibilidade, a falta de infraestrutura digital básica e a não otimização de ferramentas para aparelhos móveis, que limitaram a plena realização de seu potencial.

A IMPORTÂNCIA DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Com um processo composto por diversas etapas e a contribuição de várias vozes, tanto de membros associados quanto da comunidade ampliada e mesmo de fora do país, um planejamento estratégico como o desenvolvido pela WMB traz uma pluralidade de experiências, opiniões e perspectivas, refletindo o que se pensa e se faz nos diferentes contextos locais.

Para Azzellini, quando se pensa no futuro e naquilo que se pretende fazer, é fundamental olhar para trás e ver o que mudou em aspectos internos e externos da WMB. “Identificar riscos e potencialidades também é essencial para que uma organização tenha sucesso diante de seus objetivos. Com isso, é possível pensar na capacidade de atuação e nos desafios enfrentados pelo movimento que irão ajudar a guiar a implementação da nova estratégia.”

O Processo Estratégico é, assim, um conjunto de decisões colaborativas fundamentais para estabelecer os caminhos que vamos trilhar nos próximos anos. Partindo de uma conceituação mais abstrata e teórica, vamos estabelecendo definições até chegar ao campo mais concreto da realidade vivenciada por nossa comunidade. Orientado por uma prática consultiva e transparente, cuidamos para que todas as etapas da elaboração da estratégia promovessem acolhimento e segurança às pessoas envolvidas, assegurando que nossas ações se desenvolvessem com intencionalidade e em profunda conexão com nossos princípios. E é assim que queremos seguir pelos próximos anos.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation