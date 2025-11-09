Projeto Wikimedia da América do Sul selecionado pelo Fundo da Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre Mudanças Climáticas da UNESCO

Vista de grande parte do leito seco da represa El Yeso, na localidade de Cajón del Maipo, Região Metropolitana, Chile. A ausência de grande parte da água e as rachaduras evidenciam o impacto das mudanças climáticas sobre as reservas hídricas. Katharosinergia, CC BY-SA 4.0

As mudanças climáticas e o meio ambiente são temas que unem wikimedistas globalmente. Na América Latina, onde o conhecimento está profundamente enraizado na natureza e no território, afiliados uniram forças para desenvolver campanhas, projetos, eventos e parcerias estratégicas que contribuem para reduzir as lacunas de informação nas plataformas Wikimedia, principalmente na Wikipedia, Wikidata e Wikimedia Commons.

Esse trabalho deu um novo salto quando o Wikimedia Brasil e o Grupo de Trabalho sobre Justiça Climática e Projetos Wikimedia (um esforço mantido por afiliados da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai) colaboraram em uma proposta para apresentar ao Fundo da Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre Mudanças Climáticas. Essa iniciativa, estabelecida em 2024 pelo Governo do Brasil, pela Secretaria da ONU e pela UNESCO, visa promover a integridade da informação em temas de mudança climática.

De 447 submissões de quase 100 países, o projeto “Fomento da Integridade da Informação sobre Fenômenos Meteorológicos Extremos e Eventos Relacionados com o Clima em Wikipedia e Wikidata” foi uma das propostas mais bem avaliadas.

Esta é uma poderosa colaboração regional, com um design e impacto global, alavancando o alcance mundial da Wikipedia e do Wikidata. Além disso, um grupo consultivo voluntário, composto por membros da Wikimedia da Europa, África e Sudeste Asiático, fornecerá aconselhamento e poderá replicar as atividades.

A seleção deste projeto, desenvolvido por wikimedistas da América do Sul, é um grande triunfo, que afirma a capacidade do Movimento de abordar tópicos globais críticos, como a integridade da informação sobre mudanças climáticas. O projeto inclui pesquisa, modelagem de dados e um workshop de divulgação pública em cada um dos sete países participantes para melhorar o conteúdo Wikimedia com base nos achados da pesquisa. Esses workshops também servirão como plataforma de lançamento para a campanha Wiki pelos Direitos Humanos 2026 (em breve com novo nome), focada em temas climáticos e ambientais.

Como parte das atividades públicas que serão realizadas na COP 30 no Brasil sobre o tema da integridade da informação climática, a UNESCO convidou um representante do projeto a estar presente no evento em novembro de 2025. Esta é uma oportunidade para chamar efetivamente a atenção do público para a integridade da informação climática e destacar o papel crucial de bens públicos digitais como a Wikipedia.

Os projetos Wikimedia desempenham um papel fundamental na salvaguarda da integridade da informação devido às suas políticas essenciais: o Ponto de Vista Neutro (PVN), a verificabilidade e a ausência de pesquisa original. Além disso, o vasto escopo multilíngue dos projetos significa que o conteúdo neles hospedado é frequentemente replicado por outros serviços e usado para treinar vários Modelos de Linguagem Grandes (LLMs) e sistemas de IA. Isso confere ao Movimento Wikimedia uma enorme influência na formação do conhecimento fundamental acessível aos usuários de internet no mundo todo.

A confiança no conhecimento científico e o acesso a informações confiáveis são os alicerces de uma ação climática eficaz. Promover a integridade da informação exige cooperação multissetorial, e o Movimento Wikimedia tem um papel ativo e relevante a desempenhar no ecossistema da integridade informativa.

Mais detalhes sobre o projeto e o progresso em sua implementação podem ser encontrados em sua página Meta.

