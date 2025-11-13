Novas Tendências de Pessoas Usuárias na Wikipédia

Isiwal, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Em março, a Fundação Wikimedia compartilhou conteúdo sobre as tendências que estão impactando nosso movimento. Essas tendências continuaram a moldar não apenas os projetos Wikimedia, mas a internet como um todo ao redor do mundo. Uma dessas tendências é como empresas estão usando pesadamente o conteúdo da Wikipédia para sustentar novas experiências de IA. Em abril, falamos de como robôs e crawlers sobrecarregam nossa infraestrutura conforme buscam conteúdo da Wikipédia.

Robôs e crawlers continuaram a ter um impacto significativo em dados de tráfego nos projetos Wikimedia. Nesta postagem do Diff nós explicamos uma atualização recente que fizemos nos dados de tráfego da Wikipédia, as tendências que os dados estão mostrando, como a Fundação está respondendo e como você pode ajudar.

Um cenário mais claro sobre visualizações humanas de páginas

Todo mês, a Wikipédia e os outros projetos Wikimedia recebem bilhões de visualizações de páginas de todo o mundo. Conforme esse tráfego chega, os algoritmos da Fundação Wikimedia o classificam como proveniente de humanos ou robôs. Isto nos permite ter uma compreensão precisa acerca do nível de tráfego humano e nos ajuda a aplicar restrições em como robôs de terceiros obtêm dados para abastecer buscas comerciais e experiências de IA. Muitos robôs que raspam sites como os nossos estão continuamente se tornando mais sofisticados e tentando parecer humanos. Para manter nossas métricas o mais precisas possível, atualizamos continuamente os meios com que classificamos o tráfego.

Por volta de maio de 2025, começamos a observar quantidades anormalmente altas de tráfego humano, em geral originando do Brasil. Isto nos levou a investigar e atualizar nossos sistemas de detecção de robôs. Aí usamos a nova lógica para reclassificar nossos dados de tráfego para março-agosto de 2025, e descobrimos que muito do tráfego anormalmente alto para o período de maio e junho estava vindo de robôs que foram construídos para fugir da detecção.

Revisar nossos dados desta maneira significa que temos que interpretá-los com cautela, pois nossos sistemas de detecção de robôs aplicam regras diferentes em momentos diferentes. Mas após fazer esta revisão, vimos quedas nas visualizações humanas de páginas na Wikipédia ao longo dos últimos meses, totalizando uma queda de aproximadamente 8% se comparado aos mesmos meses em 2024. Acreditamos que essas quedas refletem o impacto da IA generativa e das redes sociais em como as pessoas buscam informações, especialmente com mecanismos de busca fornecendo respostas diretamente a quem realiza buscas, frequentemente com base em conteúdo da Wikipédia.

Visualizações humanas de páginas em todas as versões linguísticas da Wikipédia desde setembro de 2021, com visualizações revisadas desde abril de 2025

Uma Internet em Transformação

Essas quedas já eram esperadas. Mecanismos de busca estão cada vez mais usando IA generativa para fornecer respostas diretamente a quem as busca em vez de linkar sites como o nosso. E gerações mais jovens estão buscando informações em plataformas sociais de vídeos em vez da web aberta. Esta mudança gradual não é única à Wikipédia. Muitas outras editoras e plataformas de conteúdo relatam mudanças similares conforme pessoas usuárias passam mais tempo em mecanismos de busca, chatbots de IA e redes sociais para encontrar informações. Elas também estão vivenciando o desgaste que essas empresas estão impondo a sua infraestrutura.

Ao mesmo tempo que isso significa que algumas pessoas usuárias não visitam diretamente a Wikipédia para obter informações, ela ainda está entre os conjuntos de dados mais valiosos dos quais esses novos formatos de disseminação de conhecimento dependem. Quase todos os modelos de linguagem de grande escala (LLMs, na sigla em inglês) treinam com conjuntos de dados da Wikipédia, e mecanismos de busca e plataformas de redes sociais priorizam informações dela para responder a perguntas de suas pessoas usuárias. Isso significa que as pessoas estão lendo o conhecimento criado pelo voluntariado Wikimedia por toda a internet, mesmo que não estejam visitando o wikipedia.org— este conhecimento criado por humanos se tornou ainda mais importante para a disseminação de informações confiáveis online. E, de fato, a Wikipédia continua sendo confiada e valorizada como uma fonte neutra e correta de informações globalmente, conforme medido por pesquisas de ampla escala realizadas regularmente pela Fundação Wikimedia.

Acolhemos novas formas com que as pessoas obtenham conhecimento. Contudo, LLMs, chatbots de IA, mecanismos de busca e plataformas sociais que usam conteúdo da Wikipédia precisam estimular mais pessoas a visitarem a Wikipédia, de modo que o conhecimento livre do qual tantas pessoas e plataformas dependem possa continuar a fluir sustentavelmente. Com menos visitas à Wikipédia, menos pessoas voluntárias devem expandir e enriquecer o conteúdo, e menos pessoas doadoras individuais devem apoiar este trabalho. A Wikipédia é o único site de sua escala com padrões de verificabilidade, neutralidade e transparência abastecendo informações por toda a internet, e ela continua sendo essencial, por meios invisíveis, para as necessidades diárias de informação das pessoas. Para as pessoas confiarem em informações compartilhadas na internet, as plataformas devem deixar claro de onde vem a informação e elevar as oportunidades de visitar e participar dessas fontes.

Ficando à Altura Deste Momento

Nossa revisão regular de tendências globais nos fez tomar medidas em antecipação a essas mudanças na internet. Atualmente temos muito trabalho em andamento que nos ajudará a cumprir nossa missão conforme o mundo à nossa volta continua a mudar:

Para garantir que terceiros acessem e reutilizem conteúdo da Wikipédia em ampla escala responsavelmente, estamos aplicando políticas, desenvolvendo um modelo para atribuição e desenvolvendo novas capacidades técnicas, incluindo por meio do Wikimedia Enterprise. Apreciamos a colaboração daquelas plataformas e membros do ecossistema que trabalharam construtivamente conosco para traçar um caminho sustentável em direção a uma web saudável e aberta.

Nossas duas novas equipes de pessoas leitoras (Expansão da Pessoa Leitora e Experiência da Pessoa Leitora) estão trazendo raciocínios novos e uma abordagem experimental a como as pessoas encontram e leem a Wikipédia.

A partir de feedback direto do nosso voluntariado, aumentamos nosso foco em como as pessoas podem editar a Wikipédia de seus dispositivos móveis, como novas pessoas voluntárias podem ter experiências de primeiras edições mais alegres e produtivas e como podemos expandir a próxima geração do voluntariado avançado que realiza o trabalho pesado de construir a Wikipédia.

O projeto Públicos Futuros está testando novas maneiras de levar o conhecimento livre da Wikipédia para públicos mais jovens que passam tempo em outras plataformas– como YouTube, TikTok, Roblox e Instagram– incluindo por meio de vídeos, jogos e chatbots.

Como Você Pode Ajudar

Agora, mais do que nunca, o movimento Wikimedia precisa trabalhar conjuntamente para responder e evoluir para as mudanças à nossa volta e em nossos projetos. Ao passo que essas tendências de tráfego e outros dados mostrem uma mudança em nossas pessoas usuárias e em como o nosso conteúdo é usado, há muito o que podemos fazer para garantir a sustentabilidade a longo prazo do conteúdo Wikimedia.

Primeiramente, toda pessoa pode escolher comportamentos online que apoiem a integridade e a criação do conteúdo. Quando você busca por informações online, procure citações e clique no material original da fonte. Converse com as pessoas que você conhece sobre a importância de conhecimento confiável e com curadoria feita por humanos, e ajude-as a entender que o conteúdo por trás da IA generativa foi criado por pessoas reais que merecem o seu apoio.

O voluntariado ativo pode ajudar adicionalmente a ficar à altura desse momento trabalhando com equipes da Fundação Wikimedia para testar novas experiências e ferramentas na Wikipédia. Com a internet mudando rapidamente, este é um momento de considerar que partes da Wikipédia deveriam mudar (e que partes não deveriam) enquanto ela se mantém fiel à promessa de conhecimento livre e centrado em humanos para o mundo.

Uma área específica em que o voluntariado pode ajudar é com nossas novas equipes de pessoas leitoras. Convidamos você a analisar os testes atuais que estamos realizando e nos ajudar a responder perguntas-chave sobre o que ajudará mais as pessoas leitoras. Por favor, participe das equipes de pessoas leitoras na página de discussão delas e inscreva-se para a newsletter delas para compartilhar suas opiniões e aprender mais sobre o trabalho delas. Em breve, entraremos em contato também com comunidades com meios presenciais e nas wikis de conversar sobre essas tendências, e o que elas significam para os projetos Wikimedia.

25 anos desde a sua criação, o conhecimento humano da Wikipédia é mais valioso para o mundo do que nunca antes. Nossa visão é de um futuro em que todo mundo possa participar da criação e compartilhamento de conhecimento – um futuro que é possível quando todas as pessoas usam o ecossistema do conhecimento livre responsavelmente. Conforme conclamamos todo mundo a apoiar nossas plataformas de conhecimento de maneiras novas e antigas, temos otimismo de que a Wikipédia estará aqui, garantindo que a internet forneça conhecimento humano livre e correto para gerações futuras.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation