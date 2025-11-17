A Wikipédia faz 25 anos: mais velha, mais sábia, e agora totalmente referenciada [carece de fontes]

A Wikipédia completa 25 anos em 15 de janeiro e é hora de festejar! Estamos chamando as pessoas editoras audazes, as filósofas de páginas de discussão, as caçadoras de erros ortográficos e as guerreiras de edição que vêm moldando a soma de todo o conhecimento humano por um quarto de século para participarem da comemoração. Que a internet siga se tornando só um pouquinho mais inteligente, edição por edição.
Inscreva-se agora na festa virtual de aniversário de 25 anos da Wikipédia em 15 de janeiro às 16:00 UTC. A festa será repleta de jogos, entretenimento, participantes-surpresa e prêmios (afinal, o que seria uma festa de aniversário sem lembrancinhas?!).
Até as comemorações começarem, vamos ‘Ver o histórico’ de 25 anos de conhecimento, colaboração, consenso e humanidade no seu melhor.
O que se planeja para 2026
A festa virtual de aniversário de 25 anos da Wikipédia em 15 de janeiro é apenas o começo – nós vamos comemorar o 25º aniversário conjuntamente e com estilo ao longo do ano. De subsídios e eventos da comunidade a designs, produtos e easter eggs, a comunicações para a imprensa e para o público, convidamos você a participar disso. E se você está planejando sua própria festa para assistir as celebrações ou algum outro evento, por favor adicione-o ao calendário e ao mapa.
A gente vai celebrar marcos dos primeiros 25 anos da Wikipédia em um site especial em breve—mas enquanto isso, role a página conosco e confira alguns destaques da história wiki.
Uma pequena aula de história wiki
Algumas coisas você já sabe de cor, outras talvez te surpreendam por já terem acontecido!
- 1995 – A primeira wiki, WikiWikiWeb, é criada pelo nosso amigo Ward Cunningham. A inspiração para o nome vem do ônibus fretado Wiki Wiki que significa “rápido” ou “veloz” em havaiano.
- 2000 – Algumas pessoas começam sua própria wiki online – uma enciclopédia – chamada Nupedia – com especialistas e pessoas acadêmicas. Ela produz 24 artigos e dura três anos, mas a ideia de uma enciclopédia online persiste.
- 2001 – Enquanto a Nupedia luta para decolar, outra ideia nasce a partir dela – a Wikipédia. Lançada em 15 de janeiro de 2001 (uma segunda-feira segundo o calendário gregoriano). Dentro de meses, fica claro que uma enciclopédia que qualquer pessoa pode editar vai precisar de algumas regras. O princípio da imparcialidade foi estabelecido pelo voluntariado e continua sendo um fundamento essencial da Wikipédia hoje.
- 2001 – Ao longo do ano, Wikipédias em outras línguas começaram a pipocar, incluindo em alemão, catalão, japonês, francês, chinês, neerlandês, esperanto, hebraico, italiano, português, russo, espanhol, sueco, árabe, dinamarquês, polonês e húngaro.
- 2003 – O software que abastece a Wikipédia e outros projetos de conhecimento livre – agora em sua terceira versão – ganha um nome, Mediawiki. Que é um jogo de palavras com Wikimedia. A Fundação Wikimedia, a entidade sem fins lucrativos que apoia a Wikipédia, foi fundada no mesmo ano.
- 2004 – O Monobook é introduzido como a “aparência” padrão da Wikipédia. Também chamada de skin (“pele” em inglês). Ela tem uma foto tênue de um livro no fundo (daí seu nome, que significa “monolivro” em inglês). Quer ver como fica um artigo da Wikipédia atual com essa skin antiga? Em abril de 2024, 4,40% das pessoas editoras fazendo mais de 60 edições por ano ainda a usavam!
- 2005 – Lá no início dos anos 2000, sites se digladiavam para chegar nos rankings da Alexa (Não, não aquela Alexa, mas uma Alexa diferente. Ironicamente, ambas pertencentes à Amazon!). A Wikipédia finalmente entra na lista, figurando no Top 40 da Alexa. (Teste surpresa: Qual era o single em 40º lugar na Billboard em 2005? “Sugar, We’re Goin Down”, do Fall Out Boy. Estamos bem acompanhadas e acompanhados. (Nota da edição: [carece de fontes])
- 2007 – A primeira versão móvel da Wikipédia é lançada. (No ato da redação deste artigo, estamos num processo de descontinuar o domínio móvel .m. Você mandou bem, site móvel. 19 anos servindo conhecimento livre em pequenas telas.)
- 2009 – A revista Time lista a Wikipédia em 25º entre os 50 melhores sites na internet. Quem foi o 24º? Redfin. Quê!?
- 2010 – A Wikipédia em Inglês passa da marca dos 3,5 milhões de artigos, enquanto a Wikipédia em Francês se torna a terceira Wikipédia, após as versões em inglês e alemão, a atingir o primeiro milhão de artigos em 21 de setembro. A bilionésima edição em um projeto Wikimedia foi realizada em 16 de abril. Pelo menos de acordo com a Wikipédia.
- 2013 – A Wikipédia continua a surfar na onda do milhão com as Wikipédias em italiano, russo, espanhol, sueco e polonês se juntando às Wikipédias em alemão, francês, inglês e neerlandês no atingimento de 1 milhão de artigos.
- 2015 – Wysiquê? O Editor Visual é lançado, levando a edição WYSIWYG para a Wikipédia. Apesar de alguns percalços iniciais significativos, ele eventualmente se tornou um companheiro totalmente estabelecido da edição do código-fonte em “wikitexto” que compõe cada artigo nos bastidores.
- 2020 – Cara, que ano. A Wikipédia – junto com o resto da humanidade – persevera. A revista Wired chama a Wikipédia de “O último melhor lugar na internet” e a cobertura de conteúdos relacionados à COVID-19 na Wikipédia é elogiada. A OMS licencia seu conteúdo para uso nos projetos Wikimedia.
- 2024 – A escuridão engole a Wikipédia. Não, não assim! O modo escuro é introduzido no site. Levando alívio a pessoas que, altas horas da noite em suas camas, leem o artigo sobre o carteiro e maratonista cubano das Olimpíadas de 1904 Andarín Carvajal (que perdeu todo o seu dinheiro jogando em Nova Orleans e teve que pedir carona e andar o resto do caminho. Ele chegou na corrida vestido com roupas casuais e, às pressas, cortou as suas calças para se parecerem com shorts. Andarín teve bom desempenho na corrida apesar de parar para conversar com o público e de furtar alguns pêssegos do carro de uma pessoa da plateia. Mais tarde na corrida ele viu um pomar de maçãs e parou para comer algumas maçãs que se revelaram podres. Ah não, eu caí na toca do coelho!)
- 2025 – Ei! Isso é agora! Como se diz na wiki, “Este artigo trata de um evento atual ou em curso. A informação apresentada pode mudar com frequência.” Embora a Wikimedia esteja sempre evoluindo, celebrar 25 anos de conhecimento livre em 2026 é algo com o que você pode contar.
Tem uma memória favorita da Wikipédia para compartilhar? Deixe um recado pra gente no Meta-Wiki e a gente o inclui nas comemorações. E fique de olho no hub de aniversário no Meta-Wiki para recursos e atualizações!
