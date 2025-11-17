A Wikipédia faz 25 anos: mais velha, mais sábia, e agora totalmente referenciada [carece de fontes]

A Wikipédia completa 25 anos em 15 de janeiro e é hora de festejar! Estamos chamando as pessoas editoras audazes, as filósofas de páginas de discussão, as caçadoras de erros ortográficos e as guerreiras de edição que vêm moldando a soma de todo o conhecimento humano por um quarto de século para participarem da comemoração. Que a internet siga se tornando só um pouquinho mais inteligente, edição por edição.

Inscreva-se agora na festa virtual de aniversário de 25 anos da Wikipédia em 15 de janeiro às 16:00 UTC. A festa será repleta de jogos, entretenimento, participantes-surpresa e prêmios (afinal, o que seria uma festa de aniversário sem lembrancinhas?!).

Até as comemorações começarem, vamos ‘Ver o histórico’ de 25 anos de conhecimento, colaboração, consenso e humanidade no seu melhor.

O que se planeja para 2026

A festa virtual de aniversário de 25 anos da Wikipédia em 15 de janeiro é apenas o começo – nós vamos comemorar o 25º aniversário conjuntamente e com estilo ao longo do ano. De subsídios e eventos da comunidade a designs, produtos e easter eggs, a comunicações para a imprensa e para o público, convidamos você a participar disso. E se você está planejando sua própria festa para assistir as celebrações ou algum outro evento, por favor adicione-o ao calendário e ao mapa.

A gente vai celebrar marcos dos primeiros 25 anos da Wikipédia em um site especial em breve—mas enquanto isso, role a página conosco e confira alguns destaques da história wiki.

Uma pequena aula de história wiki

Algumas coisas você já sabe de cor, outras talvez te surpreendam por já terem acontecido!

Tem uma memória favorita da Wikipédia para compartilhar? Deixe um recado pra gente no Meta-Wiki e a gente o inclui nas comemorações. E fique de olho no hub de aniversário no Meta-Wiki para recursos e atualizações!

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation