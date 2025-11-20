Datatonas de Produção Científica em Saúde Auditiva no Wikidata

Datatona realizada na Universidade de São Paulo, Campus Bauru. CorraleH, CC-BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

A transição global para a ciência aberta está transformando profundamente a produção, a avaliação e a disseminação do conhecimento científico. Nesse contexto, transparência, reprodutibilidade e acesso livre tornam-se princípios essenciais tanto para o avanço da ciência quanto para a promoção de mudanças sociais. No entanto, áreas especializadas e contextos não anglófonos, como o brasileiro, ainda enfrentam barreiras significativas de visibilidade, limitando a colaboração internacional.

A superação de tais entraves é essencial para consolidar a cultura de dados abertos, mitigar lacunas de representação e expandir o alcance da ciência nacional. Esse esforço torna-se imperativo na saúde auditiva, uma área de impacto estratégico reconhecida como prioridade global. De acordo com o Relatório Mundial da Audição da Organização Mundial da Saúde (OMS), projeta-se que 2,5 bilhões de indivíduos viverão com algum grau de perda auditiva até 2050. Nesse contexto, os distúrbios da comunicação humana impõem repercussões severas aos indicadores educacionais e socioeconômicos em escala mundial.

WikiLabs Saúde Auditiva

O WikiLabs Saúde Auditiva foi criado como uma iniciativa do WikiProjeto Saúde Auditiva e do Centro de Pesquisas Audiológicas (USP-CNPq) para articular ações e enfrentar esses desafios. A proposta desenvolvida em 2025 teve como tema central promover ações de letramento computacional e o uso de dados abertos entre estudantes da área. O objetivo principal do projeto é ampliar a visibilidade da produção científica nacional e incentivar o desenvolvimento de competências digitais entre futuros profissionais e pesquisadores.

Este relato apresenta como a estrutura e os resultados do WikiLabs Saúde Auditiva demonstram o potencial das iniciativas de ciência aberta para fortalecer áreas científicas estratégicas no Brasil por meio do uso do Wikidata. A experiência relatada foi organizada no contexto do programa de financiamento WikiApoia 2025 da Wikimedia Brasil nomeado “WikiLab Saúde Auditiva: qualidade e visualização de dados da produção científica brasileira em saúde auditiva no Wikidata“.

Datatonas de produção científica no Wikidata

Para alcançar esses objetivos, foram organizadas datatonas, eventos colaborativos dedicados à edição, criação e visualização de dados no Wikidata. Participaram estudantes e pesquisadores em Fonoaudiologia interessados nas ciências da audição e distúrbios da comunicação humana.

As atividades incluíram treinamentos introdutórios sobre dados bibliográficos abertos, reprodutibilidade em ciências da saúde e ontologias de informação, com foco na edição de publicações científicas brasileiras e latino-americanas ainda não representadas na plataforma.

Datatona realizada na Universidade Federal de Santa Catarina. Fernanda Zucki, CC-BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Redução da lacuna de conhecimento

O projeto permitiu experimentar uma estratégia prática de redução da lacuna de conhecimento. As edições realizadas pelos estudantes concentraram-se em dados bibliográficos sobre publicações brasileiras em saúde auditiva. O levantamento de fontes considerou bases de registro como o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e as Bibliotecas Digitais da Universidade de São Paulo. Outras fontes de dados bibliográficos, como repositórios institucionais e periódicos brasileiros, foram listadas na página de documentação da iniciativa.

Foram elaborados exemplos de modelagem de dados para apoiar a criação de itens sobre artigos, livros, resumos de conferência e teses.

Resultados

As atividades realizadas em ambientes colaborativos de universidades brasileiras resultaram em mais de duas mil edições e 223 novos itens criados no domínio principal do Wikidata. Todos estão relacionados à produção científica em saúde auditiva e comunicação humana, desenvolvidos por 41 estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores.

O modelo de datatona com Wikidata também demonstrou potencial para influenciar práticas baseadas em evidências, ao promover a disseminação de dados abertos e reforçar o uso de recursos digitais na pesquisa em saúde. Dados da produção relacionada as atividades estão disponíveis neste relatório.

Wikidata como metodologia de aprendizagem

O uso do Wikidata mostrou-se uma metodologia ativa de ensino voltada às práticas científicas e ao letramento em dados. A plataforma permite aplicar conceitos teóricos de ciência aberta e metaciência, transformando-os em estruturas de dados que facilitam a compreensão de temas como licenças abertas, colaboração digital e reprodutibilidade. Essa abordagem possibilita que os participantes visualizem o impacto de suas contribuições ao conectar teoria e prática.

Iniciativas como WikiLabs Saúde Auditiva podem incentivar educadores e instituições em explorar o uso do Wikidata em seus contextos de ensino. A adoção dessa metodologia pode ser potencial para ampliar o letramento científico, bibliográfico e computacional dos estudantes e fortalecer competências essenciais para a atuação em ambientes digitais colaborativos.

Essa proposta serve como um exemplo de atividade para letramento baseado em dados bibliográficos no Wikidata, possível de integrar práticas educacionais e científicas em modelo aberto e colaborativo.

Apoio

Essa atividade foi organizada com o apoio da Wikimedia Brasil, por meio do programa WikiApoia 2025. O projeto WikiLabs Saúde Auditiva é mantido pelo WikiProjeto Saúde Auditiva, e parte de seus participantes possui vínculo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (processo nº 2024/04559-0) e com o Centro de Pesquisas Audiológicas (USP-CNPq).

