Nova identidade visual da Wikimedia Brasil foi imaginada e construída de maneira coletiva

A construção de uma nova estratégia visual institucional ganhou força em um contexto único, no qual a Wikimedia Brasil se aprofunda em uma análise de sua identidade e de suas prioridades enquanto organização. Em 2024, pouco depois do lançamento da nova Teoria da Mudança, a organização foi reconhecida como capítulo. Essa combinação de fatores nos impulsionou na busca por uma composição visual capaz de representar a organização com coerência entre comunicações e canais diversos, garantindo maior reconhecimento institucional e conexão com nossa essência.

Até então, a organização possuía uma logomarca formada pela sigla de seu nome enquanto Grupo de Usuários: Wiki Movimento Brasil (WMB). Fora isso, não existia um sistema visual que conectasse as diferentes produções com algum alinhamento comum: Programas, campanhas, concursos, iniciativas e atividades tinham, cada uma, sua própria identidade visual. Em geral, notava-se certa predominância de tonalidades de azul ou vermelho, mas de forma bastante diversificada em aplicações.

Desde 2023, uma composição entre laranja, cinza e preto foi adotada como padrão visual para o site institucional, fruto de um estudo de design conduzido pela recém-criada gestão de Comunicação. Entre 2023 e 2025, essa escolha foi replicada em mídias sociais e materiais de comunicação institucional, mas ainda convivendo com aplicações não padronizadas de elementos gráficos.

Ao longo de 2025, ocorreu o Processo Estratégico, no qual os membros associados da Wikimedia Brasil realizaram a análise crítica da implementação do Ciclo Estratégico 2023-2025, ao mesmo tempo em que empenharam-se nas decisões para a elaboração de um novo ciclo, baseado nos aprendizados do processo anterior e no cenário já antecipado na Teoria da Mudança, como ponto de partida para a elaboração de nosso planejamento estratégico 2026-2028.

Neste contexto, abriu-se um cenário instigante para conectar nossa essência interna com nossa representação externa. Acreditamos que a comunicação é um dos meios fundamentais para atingirmos nossa missão de ser um agente wikimedista brasileiro de ativação, coordenação e transformação social em prol do conhecimento livre. Segundo a própria Teoria da Mudança, a comunicação é também parte central da estratégia de engajamento e acolhimento de novas pessoas usuárias, além de ser parte essencial da gestão de parte dos riscos diagnosticados na atuação em um país de dimensões continentais e para públicos muito diversificados. A comunicação alinhada é um dos caminhos para garantir autonomia e efetividade à atuação local, mas mantendo a percepção de uma identidade compartilhada.

Ou seja: ao entrar no novo ciclo estratégico, e agora como capítulo, cresceu a necessidade de direcionar a organização para uma identidade visual mais coesa e facilmente identificável, que marcasse nossa presença no Movimento Wikimedia. Ao mesmo tempo, como uma organização feita por, para e em parceria com pessoas, fez-se necessário que esta nova identidade visual fosse reconhecida como um símbolo da comunidade que faz a Wikimedia Brasil ser o que ela é. Por isso, não poderia ser feita sozinha.

“No ciclo estratégico de 2022, repensamos toda a nossa identidade a partir das novas declarações institucionais, mas a expressão visual disso não ocorreu simultaneamente. Acho que é uma daquelas coisas de precisar deixar a mudança se assentar um pouco para daí começar a dar passos mais largos. Para mim, tudo isso é um reflexo de como a vida vai sempre se renovando dentro do Movimento Wikimedia”, afirmou a presidente da Wikimedia Brasil, Érica Azzellini.

“Esse movimento de coletivizar qual deve ser a identidade visual da Wikimedia Brasil é um respiro pelo qual se ansiava há muito tempo. A minha expectativa é que esse exercício reflita a vida pujante que temos, que faça mobilizar mais pessoas para as nossas comunidades dentro daquilo que elas são. Mostrar como somos sérios e comprometidos, mas sem perder a emoção e a alegria do que é encontrar enfim um grupo do qual se pode fazer parte por aquilo que você é e nada mais. Estamos olhando para dentro, querendo nos mostrar para o mundo!”, completou.

Comitê em ação para uma nova identidade visual

Com a missão de operacionalizar esta construção, prevista no Plano de Atividades 2025 da Wikimedia Brasil, a gestão de Comunicação iniciou uma série de convites e, em março de 2025, foi formado o comitê colaborativo responsável por idealizar a identidade visual da organização. A formação incluiu 13 pessoas, tanto integrantes da comunidade que se mostraram interessados pela representação visual da Wikimedia Brasil, quanto parte da equipe profissional ligada às gestões de Comunicação e Tecnologia e Produtos.

Dado que capítulos da Wikimedia possuem um logotipo padronizado, não havia necessidade de construir uma nova representação da marca, e sim do conjunto no qual essa marca se insere. Através de uma investigação estética, o objetivo do grupo era construir um sistema visual contendo a definição de estilos de tipografia, paletas de cores, sistemas de grade, iconografia e outros elementos visuais alinhados. A representação criativa deveria ficar por conta de padrões gráficos em uma coleção de componentes reutilizáveis, organizados segundo diretrizes específicas e recursos que ajudam a manter a consistência em diferentes aplicações.

Foram realizados 9 encontros mensais ao longo do ano. Além das reuniões online, mantivemos comunicação via e-mail e slack, e uma pasta compartilhada com as atas das reuniões, os estudos e materiais criados, de maneira que os participantes pudessem colaborar no desenvolvimento do projeto tanto de forma síncrona quanto assíncrona. O processo de trabalho deste comitê pode ser resumido em 7 etapas:

Estudos: Benchmark de outros capítulos Wikimedia e de organizações com atuação similar à nossa, com objetivo de conhecer as diferentes práticas e experiências, permitindo desenhar recomendações gerais para o trabalho; Construção de narrativa: Realização de dinâmicas para compartilhamento de perspectivas que pudessem dar forma à nossa identidade (quais conceitos, elementos e padrões deveriam ser priorizados). Entre elas, ressaltamos as nuvens de palavras, usadas para compreensão dos sentimentos sobre quem somos e o que gostaríamos que a identidade visual transmitisse; além de espaços para inclusão de imagens ou elementos que melhor representassem a nossa força atual, nossos desejos para o futuro e também as imagens que não queríamos associar à nossa atuação; Briefing: Elaboração coletiva de briefing que sintetiza as ideias gerais e as expectativas do que essa nova identidade visual deveria ter. O documento contém apresentação da organização, público-alvo da identidade visual, objetivos estratégicos, sentimentos, referências visuais e inspirações, e é o principal ponto de apoio para operacionalizar a produção; Contratação de designer: O comitê decidiu pelo envolvimento de um profissional externo, especialista em design, para traduzir os anseios, expectativas e recomendações no processo de construção da nova identidade visual; a partir do levantamento de possíveis agências e fornecedores, foi realizada uma análise das propostas recebidas, incluindo os entregáveis e orçamentos. Primeiramente foi escolhido um profissional, depois houve o entendimento mútuo de que era necessário realizar uma substituição. A profissional escolhida recebeu o briefing, os estudos e o direcionamento estratégico construídos até aquele momento, e foi incorporada no fluxo subsequente. Abertura para análises da comunidade: Foram estruturadas duas sessões de feedbacks comunitários para acolher outras perspectivas da comunidade em geral, para além do comitê.

A primeira delas foi através de participação na clínica de aprendizagem do Let’s Connect chamada “Cor, Clareza e Bens Comuns: Criando a nossa marca para um impacto coletivo”. O Let’s Connect é uma iniciativa que reúne wikimedistas de todas as regiões do mundo, vinculados a grupos organizados do Movimento Wikimedia, para proporcionar espaços de troca de saberes e promover recursos para aprendizagem entre pares. Através deste encontro online, realizado em 12 de junho ao lado de Ali Khaleel (Grupo de usuários Wikimedistas do Iraque) e Yilmaz Caner Özyayikçi (Grupo de usuários da Turquia), a Wikimedia Brasil pôde compartilhar o processo participativo para a construção da nova identidade visual e obteve alguns retornos. Os 63 participantes que acompanharam a sessão compartilharam reflexões nas salas de discussão sobre como compor uma identidade visual alinhada aos princípios Wikimedia, e tiveram participação ativa na discussão principal, podendo acrescentar sugestões e análises sobre a proposta apresentada.

O segundo momento de feedback comunitário aconteceu ao longo da WikiCon Brasil 2025. No salão principal, ao lado da área de credenciamento, foram dispostos dois painéis com o briefing e os primeiros estudos do primeiro designer para que as pessoas participantes da conferência pudessem compreender, analisar e colaborar através de um formulário criado colaborativamente pelo comitê. O documento também foi disponibilizado em um grupo geral do slack, para que os membros da comunidade que não puderam participar da conferência também pudessem se manifestar sobre as propostas feitas. O formulário continha seis perguntas, que poderiam ser respondidas de forma dissertativa ou em múltipla escolha. Ajustes e incorporações: Após o encerramento do formulário de feedback iniciado na WikiCon Brasil 2025, o comitê passou para a análise das 25 respostas recebidas e construção de um direcionamento final para a nova designer selecionada. Na chamada “Carta de princípios”, buscamos tornar os tópicos explorados de maneira teórica em uma estratégia visual. A carta contém direcionamentos para escolha da paleta de cores, espaçamentos, formatos, uso de fotografias e padrões visuais. O documento também apresenta quais características a marca não deveria ter. Proposta final: A proposta feita pela nova designer foi bem aceita pelo comitê, que sugeriu alguns ajustes para serem incorporados na proposta final, apresentada e aceita pela Assembleia Geral de membros, realizada em 31 de outubro, com novos ajustes pontuais que foram implementados ao longo de novembro.

Do conceito à matéria

Um dos maiores desafios encontrados pelo comitê foi a conversão do amplo conjunto de conceitos-chave para a Wikimedia Brasil e da diversidade de iniciativas desenvolvidas pela organização em um briefing sintético e um sistema visual coeso. Por isso, foi fundamental o processo de tradução do briefing na carta de princípios, que buscou orientar o vocabulário imagético referente às ideias centrais.

Observamos que agradava ao grupo a referência às cores que tipicamente são associadas ao Brasil – verde, azul e amarelo – combinadas a uma paleta de cores quentes, mas essa escolha teria que possibilitar tanto as produções com um tom mais alegre quanto aquelas menos descontraídas e mais formais.

A partir da análise dos feedbacks recebidos na WikiCon, notou-se um destaque relativo aos padrões visuais que remetem à natureza. Essa proposta foi bem aceita pela comunidade em geral como um elemento tipicamente brasileiro. Nesse sentido, a proposta de usar as cores quentes em uma tonalidade terrosa, pareceu uma saída para o impasse entre seriedade e acolhimento que queríamos transmitir; além de uma escolha conectada com conceito de aterramento, fundamental para nossas iniciativas e estratégias territorializadas.

Outro ponto aproveitado das respostas ao formulário foi a percepção de que não havia um padrão único, entre formas mais geométricas ou curvilíneas, que a comunidade considerava melhor se encaixar com o perfil das nossas atividades. Isso nos possibilitou optar por uma identidade que pudesse brincar com esses dois elementos e que trouxesse o toque humano em traços que propositalmente fugissem da “perfeição” geométrica, como linhas intencionalmente distorcidas, em alusão ao caráter orgânico imperfeito, complementar ao traço da máquina. Essa característica mais voltada às pessoas também foi privilegiada na tipologia escolhida para textos de destaque, complementar à fonte Montserrat, já adotada como padrão em nossas comunicações.

Para lidar com as distintas áreas de atuação da organização, optamos por trabalhar com subconjuntos temáticos, compostos por imagens de fácil compreensão e conexão com aquilo que fazemos. Agrupados em 4 temas – tecnologia, educação, cultura e natureza – os eixos podem ser explorados de maneira autônoma ou em ecossistema, unidos por elementos que façam alusão ao universo wiki. Trabalhar através desses grupos foi um caminho para representar, visualmente, a pluralidade de interesses que nos une.

Para Valéria Rezende, responsável pelo desenvolvimento da proposta, diferentes canais, presença digital mais frequente e a necessidade de comunicar bem a mensagem são fatores que levam marcas a passarem por atualizações e reanálises de seus conjuntos de elementos visuais. “A Wikimedia Brasil — organização da qual tive o prazer de participar profissionalmente em 2023 — entendeu esse escopo e me trouxe o convite (e desafio) de expandir seu universo visual para além do que já estava posto. Isso é muito especial! É multiplicar o poder da mensagem e espalhar, de forma mais intencional, os signos do que a cultura Wiki representa”, afirmou.

“Poder contar com toda a pesquisa prévia já desenvolvida pela equipe e consultar um material tão sólido de intenções tornou o trabalho assertivo e bem organizado. O objetivo norteador de cada escolha visual estava cercado de uma preocupação genuína em representar espaços, meios de atuação e, mais do que isso, as pessoas que estão desenvolvendo e construindo o espaço Wiki no ambiente da internet.”

O desafio e o poder do coletivo

A partir de agora, a identidade ganhará vida e novos desdobramentos, à medida que outras situações tragam necessidades e oportunidades diversificadas. Esperamos contar com o apoio e parceria das pessoas que compuseram essa jornada, bem como novas integrantes que venham se interessar em pensar nas possíveis aplicações para uma identidade visual que, assim como nossa organização, pretende ser sempre acolhedora.

“Contribuir para a expansão desse universo visual, alinhado a valores tão significativos, é saber que cada traço, cor e escolha comunica um futuro mais colaborativo, acessível e diverso. Sigo com gratidão por participar dessa construção e com entusiasmo pelos novos caminhos que ela ainda pode abrir”, reforçou Valéria.

É inegável que o trabalho coletivo traz desafios de ordem prática, como: a necessidade de equilibrar o acolhimento de contribuições voluntárias e o alcance de progressos concretos em um curto espaço de tempo; a necessidade de construir constantemente materiais de apoio, registros e envios de informes, para que todos e todas tenham ciência dos passos tomados; a produção de um calendário capaz de acolher o maior número de pessoas presentes em uma reunião e, ao mesmo tempo, com tempo o suficiente para que pessoas possam contribuir de maneira assíncrona antes da tomada de uma decisão; bem como, e principalmente, a habilidade de construir algo que dê conta de um alinhamento compartilhado em um contexto de diversidade de perspectivas e expectativas.

Contudo, é também pelo coletivo que pontas soltas são rapidamente identificadas, que problemas encontram mais pessoas engajadas em resolvê-los, que ideias são melhoradas; e que se constrói uma inteligência coletiva: algo próprio do nosso universo Wiki. A expectativa é que essa construção coletiva tenha resultado em uma elaboração significativa, que possa ser reconhecida como um símbolo da comunidade que faz a Wikimedia Brasil ser o que é, nas diversas frentes de atuação e nos diferentes territórios, em diálogo com todos os públicos engajados com o conhecimento humano e livre.

