Webinar Mais Povos Originários em Teoria da História na Wiki

O Projeto Mais Teoria da História na Wiki convida toda a comunidade wikimedista para seu último evento de 2025: o webinar “Perspectivas indígenas e teoria da História”, a ser realizado no dia 11 de dezembro, às 17h, com transmissão ao vivo pelo canal do Projeto no YouTube.

A atividade integra a campanha Mais Povos Originários em Teoria da História na Wiki e tem como objetivo promover uma reflexão sobre os encontros e desencontros entre perspectivas indígenas e concepções tradicionais da teoria da história. Após as exposições, o público poderá participar enviando perguntas pelo chat.

O webinar contará com a presença da historiadora Alessandra Seixlack e do historiador Walter Lowande e terá mediação da historiadora Walkiria Oliveira Silva. Nele, também será discutido como os conhecimentos produzidos por povos originários vêm se inserindo nas plataformas Wikimedia, contribuindo para ampliar suas vozes no ambiente digital.

Para receber certificado de participação, basta completar sua inscrição através deste formulário, acompanhar a transmissão ao vivo e registrar presença no chat, informando nome e localidade. Recomendamos a todas as pessoas inscritas que ativem a notificação para receberem o lembrete na hora do evento.

Para garantir a acessibilidade, o webinar contará com intérpretes de LIBRAS.

Esperamos você!

Coordenação

Walkiria Oliveira Silva, coordenadora executiva do evento e mediadora do webinar, é historiadora e professora da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). É autora de O Historiador é o Protetor da Bildung: Friedrich Gundolf e a dimensão formativa da História (1890-1930).

Palestrantes

Alessandra Gonzalez de Carvalho Seixlack é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde coordena o curso de Licenciatura em História e projetos voltados às ontologias e epistemologias indígenas. Suas pesquisas atuais abordam as relações entre o Antropoceno, histórias e epistemologias indígenas, com destaque para a produção intelectual indígena contemporânea. Coordena o projeto Caminhos de Abya Yala – Intelectuais Indígenas do Continente Americano.

Walter Francisco Figueiredo Lowande é professor da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) e atua no Programa de Pós-Graduação em História Ibérica. Lidera o grupo de pesquisa Heranças Cosmológicas e Devires Extramodernos e idealizou o projeto museal Existances Museum, premiado pelo UK Arts and Humanities Research Council. É autor de Do Americanismo ao Interamericanismo: uma história transnacional da constituição de mundos modernos no Brasil. Seus estudos recentes examinam os impactos das discussões sobre o Antropoceno nas políticas de patrimônio e na experiência do tempo.

Sobre o Projeto Mais+

O Mais Teoria da História na Wiki é um projeto de história pública com foco na ampliação do debate sobre estudos de gênero, de sexualidade, de raça e das epistemologias do Sul Global. O projeto tem a honra de contar com o financiamento da Fundação Wikimedia, e tem a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH) e a Associação Nacional de História (ANPUH-Brasil) como parceiras, além de diversos núcleos de pesquisa em Teoria da História e afiliados e grupos independentes do movimento Wikimedia.

