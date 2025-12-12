Definindo as metas anuais da Fundação Wikimedia para 2026-2027: questões-chave para o movimento Wikimedia

10 de dezembro de 2025 por Selena Deckelmann, Diretora de Produto e Tecnologia da Fundação Wikimedia

O Plano Anual é a descrição que a Fundação Wikimedia faz do que esperamos alcançar no próximo ano. Este é um momento de urgência e foco para os projetos Wikimedia: como temos visto com as tendências globais, a Internet e o ecossistema da informação continuam a mudar rapidamente. A IA é uma força transformadora na internet, juntamente com as novas formas como as gerações mais jovens consomem informação e o crescente escrutínio por parte dos governos e das regulamentações. Recentemente, observamos uma queda no número de visualizações das páginas da Wikipédia.

À medida que essas tendências têm se consolidado, temos implementado planos anuais destinados a lidar com elas. Em nosso próximo plano anual, de julho de 2026 a junho de 2027, pretendemos continuar aprimorando nossa tecnologia e experiências para estarmos à altura deste momento. Queremos fazer isso em um ritmo acelerado, ao mesmo tempo preservando e aprimorando os aspectos que tornaram as wikis tão valiosas. O objetivo continua sendo um projeto multi geracional, no qual as gerações futuras possam acessar e contribuir com conhecimento de livre acesso, da maneira que for mais conveniente para elas.

Como fazemos todos os anos, solicitamos que você participe conosco na elaboração deste plano. Gostaríamos de ouvir suas esperanças, preocupações, ideias ousadas e solicitações específicas, as quais ajudarão a Fundação a tomar decisões sobre como utilizar nosso tempo e nossos recursos.

Para o trabalho do nosso departamento de Produto e Tecnologia, o planejamento anual começa com o compartilhamento de uma lista inicial de perguntas de “visão geral”. Essas perguntas são propositalmente semelhantes às que compartilhamos no ano passado; muitos dos nossos desafios permanecem relevantes e exigem trabalho ao longo de vários anos. Além disso, continuaremos a ouvir e a interagir por meio de conversas específicas com a equipe de produto ou relacionadas a áreas temáticas, pesquisas e entrevistas, da Lista de Desejos da Comunidade, de chamadas ao vivo, em conferências e em nossa página de discussão do plano anual.

Da última vez, esse processo nos ajudou a priorizar o trabalho no plano atual, o que beneficiou nossas comunidades e projetos. Por exemplo, ouvimos tanto da comunidade quanto do Conselho Consultivo de Produto e Tecnologia que a edição em dispositivos móveis continua sendo um grande desafio, então decidimos continuar desenvolvendo Tarefas estruturadas e Verificação de edições, que sabemos que melhoram os resultados em dispositivos móveis, e realizamos pesquisas adicionais. Também utilizamos o feedback da comunidade e as diretrizes do Conselho Consultivo de Produto e Tecnologia para reformular a forma como desenvolvemos e comunicamos de forma colaborativa o nosso trabalho com as pessoas que nos leem, envolvendo as comunidades numa fase mais precoce para definir expectativas e controles comuns que permitam a experimentação responsável de produtos e garantam que o nosso trabalho atende as necessidades das gerações atuais e futuras de pessoas leitoras e editoras.

Também realizamos uma série de sessões de escuta e discussão focadas no Commons sobre questões que surgiram ao longo dos anos, o que levou à priorização de uma série de melhorias de infraestrutura para os bancos de dados do Commons, como também de alguns componentes de software e um trabalho específico com ferramentas sem suporte para o video2commons. Além disso, descontinuamos o domínio móvel, o que melhora o tempo de carregamento e a visibilidade das páginas nos mecanismos de pesquisa, especialmente para o Commons.

Adicionalmente, após anos de preocupações da comunidade com a acessibilidade do nosso CAPTCHA e solicitações de pessoas usuárias com direitos estendidos para aprimorar nossa detecção de edições automatizadas, implementamos um teste real de um novo serviço de detecção de bots tanto para a criação de contas como para edições de alto risco na Wikipédia em inglês e em várias outras wikis.

Olhando para o futuro, o mundo precisa dos projetos Wikimedia, e de um plano para apoiá-los, agora mais do que nunca. Estamos nos esforçando ao máximo para compartilhar todas as perguntas que temos em mente ao iniciarmos o próximo ciclo de planejamento. Não esperamos que cada pessoa responda a todas as perguntas, mas esperamos que compartilhem o que é mais importante para vocês. Agradecemos por dedicarem seu tempo para refletir e imaginar conosco. Teremos mais informações sobre as próximas etapas do processo em janeiro.

Tendências globais

As tendências globais continuaram a moldar não apenas os projetos Wikimedia, mas também a Internet em geral. Queremos saber mais sobre como essas tendências estão afetando você e como você acha que devemos responder a elas.

Quais são as mudanças mais importantes que você está observando no mundo fora da Wikimedia este ano? Podem ser tendências em tecnologia, educação ou na forma como as pessoas aprendem.

Além do movimento Wikimedia, de quais outras comunidades online você participa? Que lições podemos tirar das ferramentas e processos de outras plataformas comunitárias?

Sua relação com a IA mudou no último ano? Por exemplo, você vê ou usa recursos e ferramentas baseadas em IA (como resumos gerados por IA em pesquisas na web ou recursos baseados em IA para resumir ou escrever textos em e-mails ou documentos) com a mesma frequência, ou mais ou menos do que há um ano? Você pensa ou se preocupa com o impacto da IA na Wikipédia mais, menos ou da mesma forma que há um ano?

Experimentação

Para enfrentarmos o momento atual com urgência e foco, precisamos experimentar e testar novas ideias rapidamente, de maneiras que sejam saudáveis ​​para nossas comunidades. Estamos empenhados em encontrar novas maneiras de experimentar junto com nossas comunidades.

Que ideias ou mudanças você gostaria de testar na sua wiki? Há coisas que você gostaria de poder medir, mas não consegue? Você tem perguntas específicas sobre impacto ou causalidade que devemos considerar, por exemplo, se um recurso ou um bug está causando algo que você está observando nas wikis?

Uma parte fundamental da nossa experimentação com novas ferramentas e funcionalidades é a comunicação e a colaboração com as nossas comunidades. Você tem ideias sobre como podemos implementar melhorias rapidamente enquanto trabalhamos em conjunto com as comunidades?

Pessoas recém-chegadas

Pesquisas mostram que as pessoas recém-chegadas têm dificuldade em editar e continuar editando a Wikipédia. Desenvolvemos um conjunto de recursos que comprovadamente aumentam o engajamento das pessoas recém-chegadas, além de Verificação de edições para ajudá-las a seguir algumas das políticas e diretrizes necessárias para fazer edições construtivas. De que outras maneiras podemos ajudar as pessoas recém-chegadas a se tornarem pessoas contribuidoras eficazes?

O que ajudou você a ganhar confiança e a entender como contribuir, e como podemos criar algo útil para as pessoas recém-chegadas de hoje?

Se você tem experiência em treinar, ensinar ou ser mentor de pessoas recém-chegadas, o que aprendeu sobre como elas podem adquirir as habilidades necessárias para contribuir?

Pessoas usuárias com direitos estendidos

O aumento da desinformação e da informação errada, do vandalismo e das ameaças à segurança significa que o trabalho das pessoas usuárias com direitos estendidos nunca foi tão importante, mas seu número está diminuindo nas maiores Wikipédias. Na Wikimania deste ano, reunimos pessoas usuárias com direitos estendidos para compartilhar boas práticas e gerar ideias para o futuro. De que outras maneiras podemos fortalecer e expandir nossa comunidade de pessoas editoras e usuárias com direitos estendidos?

Como você prioriza o que precisa da sua atenção na sua wiki? Quais páginas, categorias, processos ou ferramentas sua comunidade desenvolveu para apresentar solicitações ou gerenciar pendências?

Qual ferramenta ou dispositivo desenvolvido por pessoas voluntárias é mais importante para o seu fluxo de trabalho e por quê?

Que tipos de melhorias ajudariam mais pessoas editoras a se envolverem com o patrulhamento?

Colaboração

Queremos tornar mais fácil para as pessoas que contribuem se encontrem e trabalhem juntas em projetos, fortalecendo a colaboração e a conexão geral nas Wikis.

Você costuma definir metas ou desafios de edição para si mesmo ou para um grupo do qual faz parte? Como você define e compartilha essas metas? Você teria interesse em conhecer maneiras de fazer isso e compartilhar seu trabalho com outras pessoas?

Se você organiza eventos (como editatonas, workshops ou encontros), qual é o seu maior desafio? Que tecnologia a Fundação poderia fornecer que teria o maior impacto no seu sucesso?

Como você expressa o seu reconhecimento pelo trabalho de outras pessoas nas wikis atualmente? O que poderia ajudar a facilitar que as pessoas editoras expressem apreciação umas pelas outras?

Leitura

As novas tendências de pessoas usuárias mostram que as pessoas estão acessando o conteúdo da Wikimedia em toda a internet, mesmo sem visitar o site wikipedia.org. Mas, com menos visitas à Wikipédia, pode haver menos pessoas voluntárias para expandir e enriquecer o conteúdo, e menos pessoas doadoras individuais podem apoiar esse trabalho. Atualmente, estamos realizando experimentos que visam tanto aprimorar formas familiares de aprendizagem para pessoas leitoras ativas quanto desenvolver novas formas de aprendizagem para novas pessoas leitoras. O que você acha que teria o maior impacto para atrair e reter pessoas que nos leem na Wikipédia?

O que pode impedir as novas gerações de acharem o conteúdo da Wikipédia interessante e envolvente? Como podemos superar isso usando nosso conteúdo existente?

Os chatbots e as pesquisas baseadas em IA estão se tornando cada vez mais populares como formas de buscar informações. Com essa tendência em curso, o que podemos fazer para incentivar mais pessoas a usar a Wikipédia como sua principal fonte de conhecimento?

Quais têm sido as maneiras eficazes que você observou outras pessoas usarem para aprender e explorar o conhecimento fora da Wikipédia? Algumas dessas maneiras podem servir de inspiração para a Wikipédia?

