Wikikaingáng: primeiros passos para a Wikipédia em uma língua indígena brasileira

Quantas línguas indígenas brasileiras possuem uma Wikipédia? Nenhuma. Não só isso, a presença dessas línguas na internet é pequena, perdendo espaço para o português. Uma das maneiras de manter a força da língua é com que ela esteja viva onde os falantes estão. Cada vez mais a internet é relevante e acessada por todos os públicos. Se há comunidades indígenas na internet, suas línguas também precisam estar lá, nos mecanismos de busca, nos conteúdos de redes sociais, nas configurações do aparelho e, por que não, na Wikipédia!

Foto de participante do Ação Saberes Indígenas na Escola UFRGS 8ª edição

Nos dias 24 e 25 de novembro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizou a 8ª edição da ação Saberes Indígenas nas Escolas, coordenada pela Profa. Dra. Rosani Kamury, que contou com a assessoria da Cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, sediada na UFSC e coordenada pelo professor Gilvan Müller de Oliveira. A assessoria da Cátedra nesta edição do projeto contou com a participação de Artur Corrêa, assistente de projetos da Wikimedia Brasil, e Emanuelli Oliveira, integrante do GT Geopolíticas do Multilinguismo. O projeto “Saberes Indígenas na Escola” na UFRGS é um programa nacional de formação continuada para professores indígenas, com financiamento do Ministério da Educação do Brasil.

Durante a atividade, foi iniciado o projeto Wikikaingáng, que incentiva a criação de uma Wikipédia em língua kaingáng e cujo primeiro passo é a produção de verbetes escritos em língua kaingáng na Incubadora da Wikimedia. Na incubadora, é possível começar uma Wikipédia em uma nova língua antes que ela se torne oficial.

O mais fascinante foi observar o conhecimento kaingáng, escrito em língua kaingang, sendo produzido de forma colaborativa entre as equipes e sendo publicado na wiki. De alimentos, a terras indígenas e a relação com os animais, os verbetes versaram sobre muitos elementos cruciais à cultura kaingáng. Os participantes demonstraram entusiasmo em ver seu conhecimento indígena publicado na internet, o que foi bem bonito de se ver.

Foto em grupo dos participantes do Ação Saberes Indígenas na Escola UFRGS 8ª edição.

A iniciativa contou com a participação ativa da comunidade Kaingáng do RS, incluindo falantes, professores, anciãos e lideranças culturais, assegurando a viabilidade do projeto e que os conteúdos reflitam suas perspectivas e modos próprios de expressão. Por se tratar de uma iniciativa aberta e contínua, a proposta poderá incluir outras comunidades interessadas, fortalecendo a presença digital de diferentes variedades linguísticas e ampliando o alcance colaborativo da ação.

Os resultados foram expressivos: mais de 40 verbetes de conhecimento kaingáng, em língua kaingáng, foram criados e inseridos na Incubadora Wikimedia em apenas dois dias, demonstrando o potencial da iniciativa e o engajamento coletivo no fortalecimento da presença digital da comunidade. Os próximos passos do projeto incluem o envolvimento dos alunos das escolas kaingáng, ampliando a formação para os mais jovens e estimulando a continuidade da criação de verbetes como prática pedagógica e de fortalecimento linguístico.

Essa iniciativa e parceria reforça o compromisso com a presença digital das línguas indígenas, considerando metas da Década Internacional das Línguas Indígenas da UNESCO, destaca o papel das universidades públicas na promoção do multilinguismo e da valorização dos saberes tradicionais e, sobretudo, valoriza a agência dos professores indígenas na criação e desenvolvimento do que pode se tornar a primeira Wikipédia em uma língua indígena brasileira.

O movimento de começar uma Wikipédia em uma língua indígena brasileira é fenomenal. Há escassez de material didático e baixa presença dessas línguas na internet. A Wikipédia se apresenta como um espaço rico para construção de conhecimento em comunidade, organização de conteúdo e ocupação digital, todos fundamentais para a vitalidade da língua.

Na Wikimedia Brasil, estamos sempre buscando ampliar e diversificar tanto o conteúdo disponível no Movimento Wikimedia, quanto as comunidades presentes no movimento. Assim, essa atividade com o povo kaingáng evidencia esse compromisso, e esperamos poder continuar cultivando e incluindo mais diversidades com a gente.

Este texto foi baseado na notícia publicada pelo GT Geopolíticas do Multilinguismo.

