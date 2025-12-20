Resiliência em ação: como a comunidade e o espírito de abertura estão a moldar o futuro da GLAM Wiki

Os participantes da GLAM Wiki 2025 reunidos para a foto oficial da conferência (Egledu, CC0, através do Wikimedia Commons)

A conferência GLAM Wiki 2025 chegou ao fim. E agora, depois de algumas semanas de reflexão e organização, estamos muito felizes em compartilhar algumas reflexões e pensamentos sobre a conferência, sobre o momento atual da comunidade GLAM Wiki e sobre os resultados incríveis que surgiram desse tempo juntos.

A conferência aconteceu em Lisboa, Portugal, de 30 de outubro a 1 de novembro, no Iscte (Instituto Universitário de Lisboa). O evento foi coorganizado pela Wikimedia Portugal e pelas Wiki Editoras Lx, mas não teria sido possível sem o apoio dos voluntários que integraram os comitês responsáveis ​​por definir as bolsas e o programa, assim como dos voluntários que atuaram durante o evento e dos nossos parceiros oficiais. Nesta página, você pode encontrar os membros da equipa organizadora, do Comitê de Bolsas, do Comitê do Programa e a nossa lista de parceiros e patrocinadores.

Caso deseje saber mais, nosso relatório de financiamento está disponível aqui, onde é possível encontrar diversos outros recursos e informações adicionais, incluindo as estatísticas da pesquisa de avaliação (com resultados e feedback muito positivos, aliás!), bem como guias referentes ao trabalho dos comitês antes a conferência.

Um programa interconectado

O programa de três dias teve um fio condutor central, o tema da conferência, que costurou e integrou todas as sessões: “Resiliência: moldando o futuro por meio da comunidade e do Acesso Aberto”. O design do programa também tomou esse tema como guia, dividindo-o em três subtemas, um para cada dia do evento: “Construir o Futuro do Patrimônio Cultural”, “Resiliência Digital” e “Resiliência Comunitária”. Esses subtemas também foram os temas dos painéis realizados no início de cada dia e das palestras principais.

Se você quiser ter uma ideia de como foi a conferência, todas as sessões do auditório estão disponíveis no Wikimedia Commons, assim como todos os materiais produzidos pela conferência, os quais encontram-se nesta categoria. Os vídeos do auditório também estão disponíveis na página do programa.

Resiliência: moldando o futuro por meio da comunidade e do Acesso Aberto!

A resiliência emergiu não apenas como um tema da conferência, mas como um fio condutor que permeou todos os aspectos da GLAM Wiki 2025. Desde as sessões do programa que exploraram estratégias, até as candidaturas a bolsas que articularam jornadas pessoais e institucionais de transformação, a resiliência moldou tanto a agenda formal, quanto as conversas informais que continuaram muito depois do término das sessões. O que se mostrou mais impressionante foi como o tema ressoou muito além da própria comunidade Wikimedia, atraindo instituições culturais e outras partes interessadas do movimento de Acesso Aberto para um diálogo sobre todos os aspectos da resiliência no setor.

Essa convergência de diversos atores demonstrou que a resiliência não é apenas um valor da Wikimedia, mas um imperativo compartilhado por todos os comprometidos com a preservação e o compartilhamento do conhecimento em uma era de mudanças sem precedentes. A abrangência do tema criou uma linguagem unificadora que permitiu aos participantes de diferentes contextos reconhecerem seus desafios comuns e seu potencial de colaboração.

Sessão de estratégia GLAM Global

Este ano marcou um ponto de virada para a comunidade GLAM Wiki — um momento para transformar inspiração em ação! A conferência proporcionou a oportunidade de planejar juntos um futuro compartilhado e envolver diversas partes interessadas no processo. Em conjunto, a comunidade global GLAM Wiki enviou uma carta de intenções para formar um Grupo de Usuários GLAM, garantiu o apoio do Content Partnerships Hub para a coordenação das chamadas GLAM globais por mais um ano e articulou 5 pilares estratégicos para as atividades GLAM Wiki.

A Sessão de Estratégia GLAM Global foi desenvolvida em conjunto, ao longo do ano, por um pequeno grupo do Comitê do Programa, composto por representantes da comunidade, de funcionários de afiliados Wikimedia e da Fundação Wikimedia. O objetivo do workshop foi duplo: mapear as interdependências entre instituições GLAM, comunidades e estruturas de apoio; assim como definir essas interdependências e promover resultados práticos e acionáveis ​​para as atividades GLAM no futuro.

Durante o workshop, contamos com dois facilitadores, Abdul Dube e Mona Ebdrup, que guiaram os participantes a fim de alcançarmos nossos objetivos por meio de uma metodologia prática e focada em ação. Os participantes começaram o dia mapeando as nossas Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Depois, essas respostas foram combinadas em diferentes pontos de alavancagem e estratégias de ação, dando origem aos 5 pilares:

Infraestrutura técnica robusta: O grupo propôs um roteiro para a GLAM Wiki em 2026, através da criação de um grupo de trabalho e da definição de um mapa com as necessidades técnicas e prioridades. Durante a conferência, outros espaços debateram os avanços técnicos e as necessidades do ecossistema GLAM Wiki, incluindo algumas sessões da programação e a hackathon. Os slides da hackathon estão disponíveis aqui.

GLAMs pequenos: Esta mesa discutiu como ampliar o escopo das contribuições das GLAMs para além da Wikipédia e a possibilidade de criar um conjunto de ferramentas para orientar GLAMs pequenos a engajarem com os projetos da Wikimedia.

Línguas minoritárias: Este grupo documentou a importância de superar as barreiras linguísticas e de acessibilidade para permitir contribuições de línguas minoritárias por meio de habilidades técnicas.

Saúde (mental) comunitária: Os participantes destacaram a necessidade de priorizar a melhoria da saúde mental na comunidade e estabeleceram o objetivo de reforçar o cuidado comunitário por meio de mais oportunidades de mentoria e espaços de divertimento.

Reconhecimento GLAM: O grupo debateu o reconhecimento da GLAM Wiki em vários níveis, desde o mapeamento das partes interessadas e suas interações para definir as prioridades da estratégia, até o reconhecimento como um grupo de usuários.



De forma geral, cada pilar servirá como guia e base para atividades relacionadas a GLAM em diferentes afiliados, em outras conferências, para as chamadas GLAM globais, para o newsletter mensal e muito mais! Esperamos ver planos detalhados surgirem e serem desenvolvidos em conjunto pela comunidade, sendo levados adiante em 2026 e por muitos anos. Por ora, os resultados dos workshops estão documentados aqui.

A interação presencial é fundamental!

Como organizadores, priorizamos a criação de conexões presenciais significativas em Lisboa. Incorporamos esse compromisso em todo o planejamento da conferência de diversas maneiras. Para eliminar barreiras financeiras, oferecemos 55 bolsas internacionais, 35 bolsas locais e 25 vagas para voluntários, possibilitando uma ampla participação independentemente dos recursos pessoais. Também estruturamos a programação em torno de sessões interativas e colaborativas que fomentaram conexões genuínas entre os participantes — um requisito que incluímos no processo de inscrição desde o início. O bom feedback que recebemos após a conferência corrobora esse esforço, e estamos muito satisfeitos com o resultado.

Concedemos bolsas internacionais a 4 pessoas do Leste e Sudeste Asiático e do Pacífico; 4 pessoas do sul da Ásia, 7 pessoas da América Latina, 5 pessoas da Europa Central e Oriental, 7 pessoas do norte e oeste da Europa, 21 pessoas da África Subsaariana, 2 pessoas da América do Norte e 4 pessoas do Oriente Médio e Norte da África. Infelizmente, devido à recusa de vistos e outras circunstâncias, 14 pessoas não puderam participar da conferência.

Impacto social e ambiental

As conferências internacionais continuam a ter um enorme impacto ambiental, por isso foi importante para nós criar planos que fossem ecologicamente conscientes.

Não produzimos nenhum brinde. Em vez disso, contratamos um artista e artesão local para fazer serigrafia, para que qualquer participante pudesse serigrafar seu próprio pôster ou o logotipo da conferência em seu próprio caderno, bolsa ou camiseta.

Contratamos um serviço de catering com foco em impacto social, que trabalha com produtores locais e comunidades minoritárias, e toda a comida que sobrava era doada diariamente a um banco de alimentos.

Os bolsistas receberam um passe de transporte público e o hotel em que estavam hospedados ficava a menos de 5 minutos a pé do local do evento.

Nem todas essas escolhas serão possíveis em todos os contextos, mas, no nosso caso, pudemos tomar essas decisões e causar impacto de forma significativa.

Destacando a língua e a cultura portuguesas

Nesta conferência em particular, foi crucial para a equipa organizadora destacar a língua e a cultura portuguesas. Para isso, optamos por abrir a conferência em português e, em seguida, realizar o primeiro painel, “Construir o Futuro do Patrimônio Cultural”, inteiramente em português, com apresentadores de países lusófonos, que discutiram suas experiências com o patrimônio cultural.

Outra forma de incorporar a cultura portuguesa na conferência foi através de atividades culturais. Paralelamente, antes e durante toda a conferência, tivemos visitas culturais opcionais. Após a inscrição, os participantes puderam participar em algumas das 15 atividades e conhecer melhor as instituições GLAM de Lisboa, por vezes guiados por especialistas e funcionários dessas instituições. Por exemplo, os participantes puderam visitar o Atelier-Museu Júlio Pomar, onde viram a exposição “Neorrealismos”; assistir a filmes na Cinemateca Portuguesa; ou até mesmo descobrir os segredos escondidos sob as ruas de Lisboa durante a visita ao Reservatório Patriarcal e à Galeria do Loreto.

Por fim, realizamos também um workshop totalmente em português na Biblioteca Nacional de Portugal. Os participantes do setor da cultura e do património em Portugal, que talvez não tivessem experiência prévia com as ferramentas e plataformas Wikimedia, puderam conhecer as suas diferentes aplicações para vários setores, o seu amplo alcance e o seu impacto positivo. Foram nove atividades diferentes ao longo do dia, incluindo questões de direitos de autor e legais, Wikidata, Wikimedia Commons e dados estruturados.

Histórias da comunidade

Os organizadores, Wikimedia Portugal e Wiki Editoras Lx, gostariam de agradecer a todos que participaram, contribuíram, colaboraram e apreciaram a conferência, tanto os que estiveram conosco em Lisboa, quanto os que assistiram online de todo o mundo.

Agradecemos o apoio da Fundação Wikimedia, da equipa de Content Enablement, de Community Resources e de Travel por seu incrível suporte e cuidado.

Se você quiser saber mais sobre as atividades da GLAM Wiki, fique de olho nesta página na Meta-Wiki.

Para entrar em contato com os organizadores, envie um e-mail para glamwiki25@wikimedia.pt.

Aqui estão algumas outras histórias incríveis que já foram compartilhadas aqui no Diff e em outros lugares, e que você também deveria conferir:

