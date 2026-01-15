Que comecem as comemorações de aniversário! A Wikipédia faz 25 anos

O dia finalmente chegou: o aniversário de 25 anos da Wikipédia. Trata-se de um grande marco, que nos conclama a parar, refletir e celebrar o lugar incrível que a Wikipédia ocupa na história do conhecimento humano.

Hoje também é sobre ajudar outras pessoas a entenderem este momento lembrando o mundo o que já sabemos: que a Wikipédia é a espinha dorsal da informação online, e que os humanos estão no centro dela.

Ajude a celebrar este momento – tem várias maneiras de ser parte dele!

Festa de Aniversário Virtual

Você pode começar participando da festa de aniversário da comunidade global que acontece hoje às 16:00 UTC, com dezenas de wikimedistas de todo o mundo. Teremos prêmios, jogos, pessoas convidadas especiais e apresentações musicais.

Coloque seus desejos de aniversário no cartão de aniversário mais longo

Deseje um feliz aniversário de 25 anos para a Wikipédia indo para o Meta-wiki e assinando o cartão de aniversário, ou criando sua própria história usando um modelo especial no Instagram da Wikipédia (clique no Story em destaque no perfil da Wikipédia e depois na figurinha “Use a Sua”).

Assista e compartilhe nossa série documental do aniversário de 25 anos

Acabamos de estrear uma série documental do aniversário de 25 anos. Em episódios de um minuto, estamos compartilhando as histórias únicas de pessoas editoras fenomenais da Wikipédia, dando a quem assiste uma pequena visão do trabalho de quase 250 mil pessoas voluntárias pelo mundo.

A série destaca essas pessoas voluntárias e seu propósito e paixões únicas para contribuir com a enciclopédia online. Esse grupo inclui um californiano que passou duas décadas documentando furacões e tempestades, uma médica indiana que compartilhou informações essenciais sobre a COVID-19 durante a pandemia global, uma bibliotecária idosa de Tóquio disponibilizando conteúdo em japonês, e mais. Suas histórias enfatizam que, mesmo e especialmente na era da IA, o conhecimento é humano, e o conhecimento precisa de humanos.

Mergulhe na cápsula do tempo dos 25 anos da Wikipédia

Também anunciamos “25 anos de Wikipédia”, uma cápsula do tempo interativa e feita por curadoria que captura momentos-chave da história da Wikipédia, do passado ao presente, ao mesmo tempo em que inspira a esperança de como ela pode moldar a internet do futuro.

Você pode ouvir o fundador Jimmy Wales compartilhar, em suas em suas próprias palavras, memórias da história da origem da Wikipédia, incluindo quando ele mesmo instalou os primeiríssimos servidores do site. A cápsula também explora o papel da Wikipédia durante grandes eventos globais e mostra algumas das partes mais estranhas e incríveis da Wikipédia, como um artigo sobre um polvo vidente chamado Paul.

Um quiz novo e interativo foi também lançado hoje, Ele convida as pessoas no mundo todo a descobrirem que futuro da Wikipédia melhor representa elas. Os futuros foram imaginados por um grupo de pessoas editoras da Wikipédia, crianças, futuristas profissionais e artistas, representando uma gama de visões para a Wikipédia do amanhã.

Wikipédia com 25 anos no mundo físico

Quer algo mais tangível? Veja a coleção nova e festiva em edição limitada de produtos da Wikipédia que acabamos de lançar na loja da Wikipédia. Quer levar seu próprio mascote de aniversário para casa? A pré-venda da pelúcia do Bebê Globo já está aberta no site da Makeship.

Ah, e não esqueça de ler sobre o maravilhoso wikimedista que veio com a ideia para o Bebê Globo! Conversamos com o Usuário:BaduFerreira (Jonathan) para aprender mais sobre ele e seu trabalho.

Siga celebrando!

Após explorar tudo isso, ajude-nos a criar o maior aniversário possível usando nosso kit de redes sociais para amplificar desejos de aniversário e o amor pela Wikipédia no mundo inteiro. O kit de redes sociais é parte do nosso kit maior de celebrações repleto de itens e recursos de design que você pode usar o ano todo.

A partir de 16 de fevereiro, vá ver as surpresas de aniversário surgindo nas Wikipédias em betawi, tcheco, francês, gorontalo, italiano, madurês, tailandês, viatnamita e wayuu. Inscreva-se para receber um lembrete quando esse personagem estiver pronto, brincando e sonhando acordado. Acha que a sua comunidade teria interesse em participar? Adicione seu nome de usuário(a) na Página de discussão e entraremos em contato!

A celebração vai continuar com os eventos de 25 anos da Wikipédia acontecendo pelo mundo ao longo do ano, tanto online quanto presencialmente. Veja o calendário completo de eventos e se você e sua comunidade forem celebrar ao longo do ano, certifique-se de colocar o seu na lista!

Temos muito mais para comemorar no ano à frente para os 25 anos da Wikipédia – mas hoje, compartilhamos gratidão com todas e todos vocês por nos ajudarem a atingir e reconhecer esse marco para o nosso movimento.

