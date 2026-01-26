Solucionando enigmas conjuntamente

Em 6 de maio de 2025, eu compartilhei minha decisão de sair como parte de uma transição de CEOs há muito planejada na Fundação Wikimedia. Amanhã, eu me juntarei a todas e todos vocês para dar calorosas boas vindas a Bernadette Meehan, que começará formalmente no cargo.

A Wikipédia completou 25 anos na semana passada! E foi um privilégio da minha carreira servir este memorável esforço humano, algo que é tão único, poderoso e duradouro – e sem nada igual na história de toda a humanidade. Eu amei aprender com o voluntariado de todo o mundo e compartilhar o que a Wikipédia significa para o mundo.

Em meu último dia, eu ofereço essas reflexões finais para encerrar o ciclo de onde comecei no final de 2021.

Encerrando o ciclo

Em uma rodada de escuta que eu completei antes de começar na Fundação Wikimedia, eu tive a oportunidade de falar com quase 300 pessoas de 55 países, e encontrei mais algumas centenas em eventos da comunidade. Eu ouvi muitas visões fortes relacionadas aos projetos Wikimedia, a Fundação, nossos meios de trabalhar conjuntamente, e a necessidade de responder melhor ao mundo à nossa volta.

Eu então reproduzi novamente o que eu ouvi na forma desses 5 enigmas – eram “enigmas” porque eu senti que precisavam de criatividade coletiva e solução compartilhada de problemas para alcançar aspirações ambiciosas e enfrentar desafios complexos conjuntamente. E eu com certeza não conseguiria resolver nenhum deles sozinha. Para mim, esses enigmas continuaram a guiar o que eu considero ser o trabalho mais importante à frente em resposta ao mundo à nossa volta, que está parecendo mais incerto e volátil para muitas e muitos de nós.

“O que o mundo precisa de nós agora?”

O primeiro enigma – perguntar “o que o mundo precisa de nós agora” – foi o único tema em que wikimedistas tinham uma visão fortemente compartilhada. Houve ampla concordância sobre a necessidade urgente dos projetos Wikimedia, agora mais do que nunca antes. Quatro anos atrás, muitas e muitos de vocês me falaram sobre informações falsas, desinformação, desintermediação e polarização – e que os nossos princípios de conhecimento aberto e neutralidade eram essenciais e não negociáveis. Isso apenas se tornou mais verdadeiro agora.

Mesmo assim, um número preocupante compartilhou que “temos uma visão muito provinciana do mundo” e que podemos estar “olhando muito para dentro… um oásis falso que não está se comunicando o suficiente com o mundo lá fora.” Muitas e muitos de vocês me contaram que precisamos fazer mais perguntas difíceis como: “Ainda somo relevantes em comparação a tantas outras plataformas online? Por que as pessoas viriam até nós? Quão fácil é usar a nossa tecnologia?” Quando eu provoquei mais, ouvi: “Em algumas questões bem emotivas, não temos dados de base.”

Quanto a isto, sinto que realizamos avanços significativos, embora, é claro, numa internet em transformação sempre haja mais para se fazer. Quando eu entrei, a IA generativa não estava ainda moldando o ecossistema da mídia online no ritmo atual, mas o papel crítico da Wikipédia como a espinha dorsal do conhecimento na internet era claro. Na Fundação Wikimedia, reformulamos todo o nosso planejamento para sempre iniciar com um olhar para fora – nos dados, pesquisas e tendências que precisamos enfrentar e sobre como as pessoas estão usando a internet diferentemente ou que novas regulações impactarão nosso trabalha ou como falar com mais coragem sobre as estatísticas que mostram que menos humanos do que nunca antes estão vindo à nossa plataforma face à desintermediação crescente. Para reconhecer que a Wikipédia está se tornando mais vital porém menos visível conforme seu conteúdo é usado, reutilizado e confiado pela internet, em todo o mundo.

Esse enigma precisa continuar a guiar nosso futuro. Para garantir que não fiquemos muito provincianas e provincianos ou com medo e falhemos em responder a um mundo em rápida transformação que precisa dos projetos Wikimedia agora mais do que nunca antes.

Fazendo com que todas as contribuições contem.

O segundo enigma era como preencher lacunas de conhecimento e fazer com que todas as contribuições contassem. Uma ênfase histórica numa ‘contagem de edições’ como a única métrica de contribuição ignora todas as coisas que precisamos que tantas mais pessoas façam que compartilhem nossa visão e valores. Existe um reconhecimento de que não existe apenas uma maneira de se fortalecer os projetos Wikimedia, há muitas que são necessárias agora: precisamos de mais pessoas para editar artigos, para carregar fotos, para organizar e construir a comunidade, para nutrir parcerias fortes.

Os últimos anos nos viram fortalecer e celebrar essas várias formas de contribuições – do WikiCelebrar a Wikimedistas do ano – de pessoas influenciadoras explicando a Wikipédia para o mundo a ‘pessoas usuárias com direitos estendidos’ mantendo as coisas funcionando a pessoas contribuidoras em toda parte adicionando conteúdo em centenas de idiomas. Como um exemplo, nosso apoio crescente para a Wikimania (o encontro anual do voluntariado global) bem como conferências regionais, temáticas e comunitárias resultou em números recordes de pessoas contribuidoras se reunindo para estrategiar, compartilhar e aprender sobre questões que vão da IA a melhorias técnicas.

Liderada por humanos, propiciada pela tecnologia

O terceiro enigma era como alimentar uma missão liderada por humanos e propiciada pela tecnologia. Os projetos Wikimedia foram fundados na ideia revolucionária de que todo mundo em qualquer lugar pode contribuir colaborativamente e em tempo real para a soma de todo o conhecimento humano. E 25 anos depois, centenas de milhares de pessoas contribuidoras colaboraram para esta promessa da internet. Isso tem lições importantes para líderes da sociedade, legisladores e outras plataformas pelo mundo.

Eu entendo que a Fundação Wikimedia tem um papel central a desempenhar na moldagem e propiciação da infraestrutura técnica que é central a cada aspecto desta missão. Enquanto não podemos resolver este enigma por conta própria, eu assumi a responsabilidade pela liderança, foco e clareza necessários para melhorar nosso apoio e entrega técnicas.

Nessa frente, reorientamos ativamente a Fundação Wikimedia inteira para priorizar essas responsabilidades. Provavelmente a melhor decisão que tomei como CEO foi convencer Selena Deckelmann a se juntar a nós – ela construiu um histórico impressionando em 3 breves anos demonstrando que a mudança é possível na Fundação. Nós adicionamos novos datacenters, priorizamos a manutenção essencial do Mediawiki e aceleramos meios de apoiar pessoas usuárias com direitos estendidos. Estamos também compartilhando informações mais transparentes sobre o impacto de ferramentas de IA em nosso tráfego e nossa infraestrutura técnica, e liderando estratégias para lidar com esses desafios. Na semana passada, nós anunciamos publicamente mais parcerias com empresas de tecnologia que se apoiam pesadamente em conteúdo Wikimedia conforme fortalecemos um sistema de reutilização responsável que contribui para os nossos espaços e bens digitais compartilhados.

Um movimento global

O quarto enigma era sobre nosso movimento verdadeiramente global. Com mais de 300 versões linguísticas da Wikipédia, nosso multilinguismo excede qualquer outra plataforma online no mundo e é um dos nossos superpoderes. Ainda assim, o enigma é que nossas conversas e decisões continuam a ser dominadas pela língua inglesa. Conquanto não sejamos o único grupo a enfrentar este desafio, eu acredito que ele vem com custos de oportunidades para o nosso propósito social e enciclopédico.

Nos últimos vários anos, a Fundação Wikimedia expandiu seu suporte a tradução e interpretação linguística de 6 para 30+ línguas. Nós reorientamos o trabalho programático no plano anual da Fundação para focar mais atentamente em comunidades regionais, temáticas e linguísticas locais para que as pessoas mais próximas das questões possam identificar oportunidades e resolver problemas juntas. Como um exemplo, o piloto do Comitê de Distribuição Global de Recursos lançado em 2024 busca intencionalmente colocar recursos nas mãos de comunidades trabalhando em línguas sub-representadas e diferentes do inglês, aumentando a sua participação na tomada de decisão referente ao movimento como um todo. Eu também fiquei encantada em acolher Bobby Shabangu como a primeira pessoa voluntária da África a ser eleita para o Conselho de Administração.

Estamos em um momento em que eu sei que podemos todas e todos aprender mais com colegas de todo o mundo sobre como respondem a ameaças de grupos de interesses especiais, influencers e a intenção de governos de prejudicar a credibilidade de informações das quais discordam. Tenho forte convicção de que nossa resposta a essas ameaças, nos Estados Unidos onde a Fundação é sediada e pelo mundo, é guiada por nossos valores e não mudará face a pressões.

Sempre acolheremos todas as pessoas que compartilhem da nossa visão e dos nossos valores – isto não vai mudar. Sempre protegeremos e defenderemos o voluntariado e os projetos Wikimedia de pressões, do assédio e de interferências – isto não vai mudar.

Precisamos também sempre manter abertura a ideias que podem nos ajudar a melhorar se queremos ter mais impacto que temos hoje – seja isso na forma de salvaguardar a neutralidade ou de responder a feedbacks de que precisamos explicar nossa citação de fontes mais claramente ao público. Eu acredito que a humildade da Wikipédia de sempre mudar e melhorar também não pode mudar nunca.

Projetos e organizações: mudando a nós mesmas e mesmos ainda mais rapidamente

Para mim pessoalmente, o enigma mais incômodo em meu período como CEO foi o último, sobre como trabalhar conjuntamente por entre comunidades altamente descentralizadas para realizar grandes coisas no mundo. Eu perguntei a todo mundo quando comecei: como nos baseamos em pilares e princípios comuns ainda que nossas organizações não possam ser geridas como nossos projetos Wikimedia?

Realizamos muito progresso em direção a este objetivo, especialmente dentro da Fundação Wikimedia. Continua havendo espaço para conversas não apenas sobre melhorias incrementais mas também sobre transformação em ampla escala em como estamos nos preparando para atingir nossa visão nos anos à frente. Sou grata a tantas pessoas que reconheceram essas melhorias e compartilharam propostas para nos ajudar a ser e agir melhor.

Conquanto eu seja a autora desta postagem, as conquistas que ela descreve pertencem a muitas outras pessoas: o Conselho de Administração da Fundação, que sempre me deram seu apoio inegociável; nossa equipe executiva unida e brilhante que continuam a fornecer liderança e responsabilidade em tantas áreas críticas de desafio e sucesso; bem como centenas de pessoas da equipe e milhares de pessoas voluntárias que seguem totalmente comprometidas com o sucesso coletivo.

Oportunidade geracional à frente

Como vocês sabem, nós iniciamos a Wikipedia@25, uma oportunidade – daquele tipo que só aparece uma vez por geração – de contar as histórias desta inspiradora comunidade global! Para lembrar ao mundo que nossos valores e princípios sobreviveram ao teste do tempo e podem fazê-lo por mais uma geração futura. Enquanto a Wikipédia é talvez conhecida como “a rede fatual que mantém o mundo digital inteiro junto” – eu acredito que a razão pela qual estamos aqui é um chamado mais profundo. Perguntar o que será necessário para criar – não apenas imaginar – um mundo em que cada ser humano pode compartilhar livremente da soma de todo o conhecimento?

Tenho orgulho do progresso que realizamos aumentando a confiança na Wikipédia – num mundo que está ficando ainda mais polarizado e fragmentado; os sucessos que tivemos em representar e explicar o modelo da Wikipédia para pessoas reguladoras, juízas, legisladoras, doadoras e membros do público em todo lugar; e tenho orgulho do apoio técnico, linguístico e financeiro crescente que a Fundação forneceu a comunidades voluntárias em todo o mundo.

Tenho orgulho principalmente do progresso que realizamos em mudar a nós mesmas e mesmos, como comunidades e como um movimento global. Mantendo abertura a novas ideias, a novas experimentos e a fazer perguntas mais difíceis. Dar nome aos elefantes na sala e decidir enfrentá-los conjuntamente. Eu sei que quando podemos mudar a nós mesmas e mesmos, podemos mudar absolutamente qualquer coisa. Meu desejo é que sigamos audazes em mudar a nós mesmas e mesmos para que possamos nos adaptar numa época em que mais se precisa de nós.

Foi uma honra ter tido a responsabilidade de CEO por esses últimos quatro anos, contribuindo para esta missão inspiradora e estando em uma comunidade global que está construindo um mundo melhor.

Obrigada novamente. Vou ficar de olho para ver para onde vocês vão nos levar agora!

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation