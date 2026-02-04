A atuação em rede da Universidade Federal de Juiz de Fora para a difusão do conhecimento livre na Wikipédia 

Com o apoio do Projeto Mais Teoria da História na Wiki, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) tem se consolidado como um pólo de articulação de projetos nas plataformas Wikimedia. Professor do Departamento de História da UFJF, Mateus Rezende participou da segunda edição do minicurso Wikipédia para professores universitários, em 2024. Após a conclusão do minicurso, recebeu o suporte da equipe do Projeto Mais+ para desenvolver uma atividade de edição de verbetes relacionados à disciplina de História da América I. Desde então, Rezende participa do Projeto Mais+ e, em 2025, foi ministrante do mesmo minicurso que realizou no ano anterior.



Na edição de 2025, outras duas professoras da mesma universidade que Rezende – a UFJF – realizaram o curso, Hevelly Acruche e Mylene Santiago. A primeira, também professora de História da América, igualmente conduziu uma atividade de criação e edição de verbetes relacionados à área, agora na disciplina História da América II. Já Santiago, professora do curso de Pedagogia, orientou um projeto com objetivo de criar verbetes relacionados à disciplina Educação e Diversidade.

Uma plataforma, muitas possibilidades



A experiência desses professores, assim como a de tantos outros que já realizaram o minicurso Wikipédia para professores universitários, aponta para o potencial pedagógico da Wikipédia, que pode se manifestar de diferentes formas. Nas experiências de Acruche e Santiago, Rezende foi responsável por apoiar as professoras na execução de suas atividades, compartilhando saberes adquiridos no período anterior e ministrando uma oficina de capacitação para os discentes de cada turma sobre a Wikipédia. No encontro de edição, o professor também foi acompanhado de Matheus Hegler, um dos alunos que se destacaram na atividade que ele desenvolveu em 2024.



Oficina de edição na Wikipédia realizada com a turma de História da América II

Disponível em CC BY SA 4.0 no Wikimedia Commons

A participação de Hagler nesses momentos formativos, a partir da perspectiva de um aluno que também editou na plataforma, ajudou a promover uma identificação por parte dos estudantes. Ao observar uma pessoa com o mesmo grau de instrução contribuindo para a construção do conhecimento livre em um dos sites mais acessados do mundo, as outras pessoas – que nunca tinham editado na Wikipédia – puderam desmistificar a ideia de que é preciso ser um especialista para escrever na plataforma e se sentiram mais confiantes para fazer o mesmo. Mais ainda, puderam antecipar alguns dos principais desafios que enfrentariam por conta da experiência de Hegler enquanto alguém que já havia passado por uma atividade semelhante.



Mateus Rezende e Matheus Hagler apresentando passo a passo de edição na Wikipédia

Disponível em CC BY SA 4.0 no Wikimedia Commons

Para Santiago, que finalizou a atividade de edição neste primeiro mês de 2026 no curso de Pedagogia, a escrita de verbetes na Wikipédia ultrapassa os limites da própria plataforma e representa uma forma de melhorar a qualidade da informação na internet como um todo. “A utilização da Wikipédia como recurso educacional me motivou pela possibilidade de aproximar os estudantes de práticas reais de produção e circulação do conhecimento, ajudando-os a compreender que a ciência não se restringe aos espaços acadêmicos, mas pode alcançar o público de forma aberta e colaborativa”, explica a docente.

Desse modo, a incorporação da Wikipédia como ferramenta didática na universidade se mostrou enriquecedor tanto para as docentes, que se desafiaram ao aplicar uma nova metodologia de letramento científico, quanto para as pessoas discentes que puderam mobilizar outros tipos de competências e desenvolver pensamento crítico, autonomia e o interesse na divulgação científica. “A atividade de edição mudou minha visão sobre a Wikipédia”, pontua Isabel Silva, uma das alunas de Santiago, pois “passei a perceber que os conteúdos exigem pesquisa, fontes confiáveis e responsabilidade dos editores. Também compreendi seu valor como ferramenta colaborativa de aprendizagem”. Assim, a UFJF reafirma seu compromisso como uma instituição de ensino, pesquisa e extensão.

Formação colaborativa e digital

Nas disciplinas de Acruche e Santiago, as pessoas participantes foram divididas em grupos para a criação e edição dos verbetes. No caso do projeto de Acruche, foram 6 grupos e os verbetes variavam sobre temas ligados aos processos de independência e manifestações culturais latino-americanos, sendo Rebelião de Cusco, Romantismo e Mariana Grajales alguns exemplos. A atividade de Santiago, por sua vez, contou com 9 grupos e focou em temas sobre inclusão, desigualdades e preconceitos, alguns dos verbetes editados foram: Capacitismo, Psicofobia e Elitismo Acadêmico.

No caso da disciplina História da América II, foram 29 estudantes editores e, na Educação e Diversidade, 35. Essa opção de realizar o trabalho em grupo reforça o caráter colaborativo da construção do conhecimento na Wikipédia e, em certa medida, prepara as pessoas participantes para possíveis alterações que o texto publicado pode sofrer em uma plataforma de acesso aberto.

Estudantes de Pedagogia com os brindes surpresa enviados pelo Projeto Mais+

Disponível em CC0 1.0 no Wikimedia Commons

A professora Hevelly Acruche elogia essa característica: “Penso que o trabalho coletivo e colaborativo contribui para a dimensão de uma educação plural, baseada em diversas linguagens e possibilidades de abordagem do conhecimento histórico. Além disso, nos permite compartilhar dados atualizados sobre vários temas e nos serve como ferramenta para combater as fake news e o negacionismo histórico.”

Nesse sentido, a UFJF mostra como o sucesso de uma atividade pedagógica pode inspirar a criação de outras e colaborar para que também sejam um sucesso através do trabalho colaborativo e da troca de experiência. No espaço de um ano, professores de diversos departamentos e disciplinas se engajaram em desenvolver atividades na Wikipédia. Em situações desse tipo, de experimentar novas tecnologias e metodologias, poder contar com a experiência daqueles que já passaram pelo mesmo pode ser decisivo para a longevidade dessa inserção.

Respectivamente, Mylene Santiago, Hevelly Ferreira e Mateus Rezende

Disponível em CC BY SA 4.0 no Wikimedia Commons

Anualmente, o Projeto Mais Teoria da História na Wiki oferece minicursos de formação para desenvolver atividades que busquem tornar a Wikipédia, o Wikimedia Commons e o Wikidata mais diversos. Para isso, aposta na ampliação e qualificação do conhecimento sobre o Sul Global, estudos de gênero, sexualidade e raça nessas plataformas. Além disso, o Projeto Mais+ também realiza eventos de história pública como editatonas, oficinas de capacitação e wikiconcursos. Acompanhe a nossa página no Meta-Wiki e as nossas redes sociais: Instagram e YouTube para ficar por dentro das principais novidades.



