Documentar a luta feminista de dentro: uma experiência de memória visual e cultura livre

Quero você livre

O direito de decidir também permeou, naquele início de 2018, na cidade de Santa Fé, Argentina, a maneira como a cultura era construída. Foi um convite concreto para documentar nossa história em primeira mão, à medida que ela acontecia, e com a liberdade de escolher como narrá-la.

Habitar os feminismos e os espaços escolhidos para contestar significados possibilitou contar, de dentro, a própria história do movimento das mulheres e das dissidências. Ter ferramentas, a palavra, a imagem, a forma, foi mais um motivo para construir esse presente que estava sendo vivido.

A partir dessa perspectiva, e considerando o poder narrativo atribuído ao ativismo visual, optar por falar sobre e a partir da imagem foi fundamental. O clique fotográfico, que retrata, seleciona e recorta um fragmento da realidade, permitiu contar a outras pessoas o que foi vivenciado em círculos de confiança, repletos de significado, luta e esperança. Espaços a partir dos quais se tentou derrubar aquilo que oprimia.

Querer, acreditar, criar

O desafio começou com a coragem de contar. O olhar subjetivo, agora impossível de separar dos significados políticos, tornou-se uma ferramenta legítima. As ativistas feministas e as fotógrafas militantes que documentaram o movimento sabiam como dizer o que queriam e fizeram isso por conta própria. O trabalho consistiu em resgatar, daquele momento fluido das notícias, as imagens capazes de documentar a luta que se pretendia: a dos corpos não hegemônicos, a dos rostos litorâneos, a do amor e dos abraços, a das mãos que caminhavam juntas.

Paula Kindsvater expressou isso claramente ao compartilhar sua prática: desconstruir, revisar e ressignificar foram verbos que guiaram a produção e a divulgação de imagens da luta feminista e dissidente. Nesse processo, consolidou-se uma forma própria de narrar por meio de imagens, um discurso visual que precisava circular, ser reapropriado e conquistar espaço no cenário da comunicação.

Autoria: Paula Kindsvater | CC-BY-SA-4.0

A organização coletiva também foi fundamental. Muitas ativistas, com telas nas mãos, observaram a mesma coisa sob diferentes perspectivas. Essa abordagem pluralista fortaleceu a ideia de que a apropriação e a redefinição dos espaços digitais constituíam um compromisso concreto com a irmandade digital e o aprendizado compartilhado.

A partir da Wikimedia Argentina, Constanza Verón apresentou uma análise estratégica: a história das mulheres sofria com uma dívida estrutural em termos de acesso à informação. As narrativas visuais reproduziam estereótipos da história escrita, tornando invisíveis ou distorcendo as experiências das mulheres e das dissidências. Essa constatação reforçou a necessidade de produzir e liberar imagens a partir de diferentes perspectivas.

Direito de decidir

Criar também implicava decidir o que aconteceria com esse material. Saber expressá-lo no momento de compartilhá-lo fazia parte do empoderamento. Nesse contexto, a cultura livre surgiu como uma convicção política: livre acesso à informação e construção colaborativa do conhecimento.

As licenças Creative Commons serviram como uma ferramenta clara para definir as condições de uso, circulação e transformação das obras, sem abrir mão da autoria. Liberar não foi um gesto ingênuo, e sim uma decisão estratégica sobre como a cultura deveria circular.

Como Kindsvater ressaltou, liberar imagens gerou tensões, mas também abriu caminho para representações mais inclusivas e diversas. Documentar e liberar a produção, seja ela amadora ou profissional, foi uma forma consciente de construir cultura e afirmar um discurso próprio.

Uma história aberta, livre e gratuita

Autoria: Agustina Girardo| CC-BY-SA-4.0

Falar de uma história aberta significava pensar em acessos sem restrições. Falar de histórias livres implicava em obras concebidas desde o início como plurais, apropriáveis e em permanente construção. E falar de histórias gratuitas significava disponibilizar fragmentos de memória que, combinados, narravam um universo coletivo, sem negar o valor do trabalho nem suas condições materiais.

Liberar ou doar imagens não significou perder direitos, mas sim escolher como divulgá-las. Foi uma decisão política: garantir o direito de acesso à história e à cultura em igualdade de condições.

Repositórios como Wikimedia Commons consolidaram essa abordagem. Tudo o que chegou à Wikipédia tinha sido previamente liberado por pessoas e instituições. Nesse ecossistema, iniciativas locais, como as coberturas colaborativas feministas do Litoral, demonstraram o valor de construir arquivos abertos, diversos e situados.

Pensar a liberdade da imagem a partir de uma perspectiva documental também significou afastar-se da exigência estética hegemônica. Contar de dentro, priorizar a mensagem em detrimento da forma e assumir-se como produtoras de memória foi parte do aprendizado coletivo.

Doar imagens para arquivos abertos permitiu preservar a história para as gerações futuras. Participar da luta, retratar os momentos-chave e ter voz nessa construção cultural é uma forma de ser livre. E, como diz Rebecca Solnit, “a capacidade de contar a sua própria história, seja em palavras ou em imagens, já é uma vitória ou uma rebelião”.

➲ Ver Coberturas Colaborativas – mesa niunamenos – Santa Fe – Argentina em Wikimedia Commons

➲ Ver Coberturas Colaborativas – Paraná Entre-Ríos – Argentina em Wikimedia Commons

