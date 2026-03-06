Docentes de diversas instituições do Rio de Janeiro exploram a Wikipédia como meio de preservação da memória e de checagem de fontes

No último ano, professores de diversas instituições de ensino do Rio de Janeiro participaram do minicurso “Wikipédia para professores universitários”, realizado pelo Projeto Mais Teoria da História na Wiki. Como reconhecimento por terem concluído o minicurso, puderam contar com o acompanhamento do Projeto Mais+ para desenvolverem uma atividade nas plataformas Wikimedia. O suporte de pessoas que editam há mais tempo nessas plataformas pode ser decisivo para solucionar dúvidas simples que surjam no início do processo e para a longevidade dos projetos.

Antônio Souza, do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), Aline Couri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Evelyn Erickson e Yasmim Queiroz, do Colégio Estadual Pinto Lima, mostram-nos os desafios e as oportunidades na execução desses projetos. Apesar de as atividades terem recortes temáticos diferentes, é possível encontrar semelhanças em sua concepção e sua execução.

A Wikipédia como repositório da memória

Tanto Antônio Souza, professor de história do ISERJ, quanto Aline Couri, professora do Departamento de História e Teoria da Arte da UFRJ, focaram suas atividades na melhoria dos verbetes referentes às instituições onde lecionam. Enquanto Souza buscou aprimorar o verbete sobre o ISERJ incluindo uma seção sobre as bibliotecas do Instituto, Couri se concentrou no verbete sobre a Escola de Belas Artes da Universidade onde leciona.

No primeiro caso, o docente reconheceu a necessidade de uma oficina de capacitação para as monitoras responsáveis pelas edições. Marcel Waldeck, wikipedista desde 2008 e voluntário do Projeto Mais+ desde 2022, facilitou uma oficina de edição e apresentou as principais ferramentas e boas práticas da plataforma.

Marcel Waldeck facilitando oficina de edição na Wikipédia no ISERJ

Autoria: Joanantoniomiro

Disponível em CC0 1.0 no Wikimedia Commons



A professora Couri, por sua vez, desenvolveu a atividade de edição na Wikipédia no âmbito de uma disciplina optativa, “Arte e Escrita – Oficina de escrita wikipedista”. A escrita do artigo se deu, assim, em um período mais longo e com o envolvimento de mais pessoas. Depois de terem participado de uma oficina de Introdução à Wikipédia, facilitada de maneira remota por Raduan Lima, também voluntário do Projeto Mais+ desde 2022, as 17 pessoas estudantes matriculadas na disciplina editaram o mesmo verbete.

Para a professora, o que chamou mais atenção foi a capacidade da atividade em fomentar a inteligência coletiva e retomar o que, para ela, foi o início da internet: uma tecnologia muito mais associada à cultura alternativa e ao conhecimento livre do que é hoje em dia. “É interessante notar a rapidez e a desenvoltura exercida por estudantes na escrita wikipedista. Estudantes que, em outras disciplinas mais teóricas e menos práticas, se mostravam como pessoas menos ativas, na disciplina de Escrita Wikipedista participaram de modo muito mais proativo”, explica.





Turma da disciplina “Arte e Escrita – Oficina de escrita wikipedista”

Autoria: Nudibranquio

Disponível em CC BY-SA 4.0 no Wikimedia Commons



Em geral, as pessoas que cursaram a disciplina de Couri foram positivamente surpreendidas pelo rigor da enciclopédia em relação às fontes. Refletiram, assim, sobre como a plataforma se preocupa em ser um repositório de informação confiável. Para algumas pessoas da turma, no entanto, as normas da plataforma também têm limitações: “A edição do verbete na disciplina me fez ter mais dimensão do jogo de forças interno à Wikipédia. O estilo enciclopédico pode calar vozes mais dissonantes e menos massivas”, avalia uma delas. A partir desse tipo de questionamento sobre a qualidade e a verificabilidade da informação, as professoras Evelyn Erickson e Yasmim Queiroz desenvolveram seu projeto.

Wikificar o ensino básico

Erickson e Queiroz, ambas da área da Filosofia, articularam uma atividade de análise crítica da Wikipédia no Colégio Estadual Pinto Lima, localizado em Niterói. A ideia de implementar uma atividade wikimedista no ensino básico adquiriu força pelo olhar crítico deslocado à Wikipédia, a partir da avaliação de que ela também poderia ser uma fonte a ser verificada. Desse modo, o grupo do terceiro ano do ensino médio, a quem a atividade foi direcionada, não precisou lidar com os contratempos de edição, que podem afastar as pessoas novatas da plataforma, e pôde se concentrar na avaliação do conteúdo e das fontes.

O projeto, intitulado “Lógica Informal na Escola”, contou com uma série de etapas, que incluíram desde discussões sobre o papel das redes sociais no exercício da cidadania digital, as características da escrita enciclopédica e os pilares da Wikipédia até a avaliação dos verbetes e a revisão do sistema de referências propriamente dito. Essa iniciativa faz parte de um projeto de extensão mais amplo de mesmo nome, coordenado pela professora Dra. Julia Cavalcanti Telles de Menezes na UFF. Tanto Erickson quanto Queiroz destacam a colaboração como um aspecto positivo da iniciativa. Sobre a escolha da Wikipédia, Erickson afirma: “O fato de que há uma organização coletiva, critérios compartilhados de qualidade e verificabilidade de fontes me pareceu um excelente roteiro para trabalhar com estudantes do ensino básico”.

Página do projeto “Lógica Informal na Escola” na Wikipédia

Autoria: Miréia Figueiredo (Projeto Mais+)

Disponível em CC BY-SA 4.0 no Wikimedia Commons



Uma vez que não participou do minicurso de formação e esteve envolvida apenas no processo de execução do projeto, Queiroz valoriza o senso de coletividade criado dentro da sala de aula: “O mais interessante tem sido aprender junto com os estudantes e construir, coletivamente, nosso conhecimento sobre as ferramentas da plataforma e sobre como ela pode servir como uma fonte de pesquisa”.

Um caminho para construir comunidade

Mais uma vez, as iniciativas apoiadas pelo Projeto Mais+ apontam para o universo de opções que as plataformas Wikimedia oferecem para a educação. A partir da instrução e da adaptação adequadas, é possível desenvolver atividades pedagógicas voltadas a diferentes graus de escolaridade, prezando sempre pela qualidade da informação e pelo livre acesso.

O Projeto Mais Teoria da História na Wiki oferece anualmente minicursos para a elaboração de atividades como as discutidas aqui, que visam ampliar o conhecimento na Wikipédia, no Wikimedia Commons e no Wikidata. Para isso, defende a qualificação do conhecimento sobre o Sul Global e os estudos de gênero, sexualidade e raça nessas plataformas. Além disso, realiza eventos de história pública como editatonas, webinars, oficinas de capacitação e wikiconcursos. Acompanhe a nossa página no Meta-Wiki e as nossas redes sociais (Instagram e YouTube) para ficar por dentro do nosso calendário de atividades.

