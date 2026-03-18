Minicurso online Wikipédia para Professores Universitários chega à quarta edição: ensino, pesquisa e extensão por meio da enciclopédia livre 

Registro fotográfico da segunda oficina de capacitação ligada ao acompanhamento do Projeto Mais Teoria da História na Wiki junto à turma de Laboratório de História (Licenciatura em História do CERES/UFRN).

Autoria: Evansantos81

Disponível em CC BY SA 4.0 no Wikimedia Commons.

Com o objetivo de estimular e auxiliar docentes do ensino superior a integrarem a Wikipédia, o Wikimedia Commons e o Wikidata a suas metodologias de ensino, o Projeto Mais Teoria da História na Wiki promove, entre os dias 13 de abril e 19 de junho, uma nova edição do minicurso online Wikipédia para Professores Universitários. Quem se interessar deve se inscrever por meio deste formuláraio até o dia 8 de abril.

O Projeto Mais Teoria da História na Wiki é uma iniciativa de história pública que visa ampliar debates sobre gênero, sexualidade, raça e epistemologias do Sul Global na Wikipédia, no Wikimedia Commons e no Wikidata. Patrocinado pela Fundação Wikimedia, o projeto é desenvolvido em parceria com a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH).

O minicurso “Wikipédia para Professores Universitários” surge de colaboração entre o Projeto Mais Teoria da História na Wiki e a Wikimedia Argentina (WMAR). Procurando atender às especificidades do contexto educacional brasileiro, o minicurso foi construído a partir de modificações e adaptações ao curso virtual “Wikipuentes”, oferecido pela WMAR desde 2015.

Arte de divulgação do minicurso Wikipédia para professores universitários, com as ministrantes Hevelly Acruche e Mariana Silveira.

Autor: Projeto Mais Teoria da História na Wiki

Disponível em CC BY SA 4.0 no Wikimedia Commons.

Esta edição terá como ministrantes as docentes Hevelly Ferreira Acruche, professora de História da América na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e do Programa de Pós-Graduação em História da mesma instituição e Mariana de Moraes Silveira, professora de Teoria da História e História da Historiografia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e coordenadora geral do Projeto Mais Teoria da História da História na Wiki.

O minicurso se divide em cinco módulos, que contemplam temas como escrita enciclopédica, integração da Wikipédia ao ensino superior e desenvolvimento de habilidades digitais essenciais para a cidadania no século XXI. Todos os módulos são ofertados de forma assíncrona, por meio da plataforma Moodle.

Cada módulo contém atividades práticas que serão analisadas e comentadas pelas ministrantes. Como atividade final do curso, as pessoas participantes deverão desenvolver uma proposta de incorporação de um dos três projetos Wikimedia contemplados — Wikipédia, Wikidata ou Wikimedia Commons — a seu contexto educacional.

As pessoas concluintes poderão receber apoio contínuo do Projeto Mais Teoria da História na Wiki para implementar as atividades pedagógicas que desenvolverem utilizando a Wikipédia ou outros projetos Wikimedia. Esse acompanhamento personalizado será oferecido por até 5 meses, com especialistas auxiliando na execução e na adaptação dos projetos. Concluintes do minicurso também receberão em suas casas um recurso de grande utilidade para a implementação de seus projetos: os três volumes da Coleção Humanidades Digitais, publicados pela Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH). A coleção inclui materiais específicos para aprofundar os estudos e auxiliar na implementação de atividades de divulgação científica com a Wikipédia.

Três livros que compõem a Coleção Humanidades Digitais, manuais práticos desenvolvidos por Danielly Campos Dias Figueredo e Flávia Florentino Varella com financiamento da Fundação Wikimedia.

Autor: João Paulo Mota (Projeto Mais+)

Disponível em CC BY SA 4.0 no Wikimedia Commons.

Wikipédia como alternativa para a inovação pedagógica no meio acadêmico

A Wikipédia tem-se consolidado como uma importante ferramenta pedagógica e de extensão universitária no Brasil, potencializando o ensino e a divulgação do conhecimento acadêmico. As iniciativas de professores que participaram da terceira edição do minicurso Wikipédia para Professores Universitários, realizada em 2025, são exemplos disso.

Uma dessas participantes foi Mylene Santiago, docente do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFJF. Inspirada pelo que aprendeu durante o curso, mobilizou sua turma da disciplina Educação e Diversidade para editar verbetes na Wikipédia sobre diversidade, equidade e inclusão.

A professora explica que a escrita de verbetes ajudou as pessoas discentes a “compreenderem que a ciência não se restringe a espaços acadêmicos, mas pode alcançar o público de forma aberta e colaborativa”. A turma editou nove verbetes sobre termos trabalhados na disciplina: intolerância religiosa, preconceito linguístico, educação especial, multiculturalismo, capacitismo, psicofobia, elitismo acadêmico, interculturalismo e aporofobia.

Nesta edição, Santiago voltará a colaborar na construção do conhecimento livre em conjunto com o Projeto Mais+, sendo uma das palestrantes do Webinar 2026.

Outro exemplo é Aline Couri, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na disciplina optativa Arte e Escrita – Oficina de Escrita Wikipedista, seus 17 alunos se propuseram a editar o verbete sobre o local em que estudam, a Escola de Belas Artes da UFRJ.

A professora ficou impressionada com como a proposta impactou a turma: “estudantes que, em outras disciplinas mais teóricas e menos práticas, se mostravam como pessoas menos ativas, na disciplina de Escrita Wikipedista participaram de modo muito mais proativo.”

A terceira edição do minicurso Wikipédia para Professores Universitários registrou um aumento significativo no interesse, com 101 pessoas inscritas — um crescimento de 124,4% em relação à primeira edição.

Entre as pessoas participantes, 19 concluíram todas as etapas e desenvolveram projetos que incorporam a Wikipédia e o Wikimedia Commons como ferramentas de ensino e aprendizagem no contexto universitário. Entre esses projetos, 17 se voltaram à Wikipédia, um ao Wikimedia Commons e um se valeu tanto da Wikipédia quanto do Commons.

A variedade de temas abordados nos projetos — arte, história do Brasil, história da América, educação, permacultura, diversidade, educação física, entre outros — evidencia o potencial da Wikipédia e de outros projetos Wikimedia para o ensino e a aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento.

O minicurso reafirma seu papel como um espaço de formação para docentes que se interessam em adotar abordagens inovadoras no ensino e na produção colaborativa do conhecimento.

Webinar partilhando conhecimentos

Neste ano, será promovido um webinar aberto ao público, voltado à troca de experiências e ao diálogo com especialistas que já desenvolveram projetos Wikimedia em contextos educacionais. O encontro proporcionará um espaço para discutir desafios, compartilhar boas práticas e explorar novas possibilidades de uso da Wikipédia e de seus projetos irmãos no ensino superior.

Autor: Projeto Mais Teoria da História na Wiki

Disponível em CC BY SA 4.0 no Wikimedia Commons

O webinar contará com duas concluintes da terceira edição do minicurso: Cintya Chaves, professora de Teoria e Metodologia da História da Universidade Estadual do Ceará (UECE), que coordenou, em 2025, o projeto de extensão Demokratia (promovendo a edição do verbete sobre democracia na Wikipédia); e Mylene Santiago, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal (UFJF), que realizou acompanhamento com o Projeto Mais+ na disciplina Educação e Diversidade.

O webinar acontecerá entre 27 e 30 de abril e será aberto às pessoas matriculadas no curso e para o público em geral. A data oficial do evento será divulgada após o fim das inscrições.

Para mais informações sobre o minicurso “Wikipédia para Professores Universitários”, visite a página no Meta-Wiki.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation