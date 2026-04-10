WELx + Biblioteca de Belém em Lisboa: Aprendizagem espelhada

Maratona de edição na Wikipédia na Biblioteca de Belém, Lisboa, 2024

A Biblioteca de Belém, da rede de bibliotecas municipais de Lisboa, tem uma característica especial: abriga uma coleção especializada em literatura feminista, a Biblioteca Especializada Ana de Castro Osório, composta por mais de 2000 títulos. De acordo com Filipa Barros, coordenadora da Biblioteca, aproximadamente 80% desses títulos foram escritos por mulheres —quase o inverso da proporção tradicionalmente observada em coleções de bibliotecas públicas, onde apenas cerca de 20% dos livros são de autoras. Este tipo de coleção especial costuma ser mais comum em ambientes acadêmicos. Mas uma biblioteca pública, aberta a todos, amplia o alcance do material, pois não é preciso ser acadêmico ou pesquisador para explorá-la.

Durante a Conferência GLAM Wiki 2025 em Lisboa, Filipa falou sobre a parceria entre a biblioteca e as Wiki Editoras LX (WELx), um coletivo feminista de editores e editories ativo desde 2019. A colaboração começou depois que ela participou de uma oficina de edição organizada pelas WELx. Filipa ficou tão impressionada com o trabalho que entrou em contato com as WELx imediatamente depois da oficina, para propor um evento na biblioteca.

A Biblioteca Municipal de Belém em Lisboa

As WELx ficaram entusiasmadas com a proposta, mas estabeleceram uma condição: que todas as pessoas que trabalhavam na biblioteca se familiarizassem com o projeto. Envolver mais pessoas na instituição ajuda a cultivar um relacionamento sustentável, que poderá se prolongar para além de um evento pontual. Conforme outras pessoas wikimedistas também nos disseram, a participação de pessoas trabalhadoras das instituições GLAM é um fator importante para assegurar a continuidade das iniciativas.

Assim como as WELx queriam envolver a equipe da biblioteca na iniciativa, a biblioteca também queria garantir que as WELx conhecessem a coleção. Os dois times compreenderam que ambos os lados precisavam contribuir para que o primeiro evento WELx + Biblioteca de Belém fosse um sucesso. A Filipa é uma profissional comprometida em trazer o público para dentro da biblioteca, e como ela mesma observa, embora os bibliotecários conheçam profundamente o acervo, os membros da comunidade em geral são sempre bem-vindos para explorá-lo mais a fundo, e mais olhos trazem mais descobertas. Ao ouvir a Filipa, encontramos a imagem real do serviço público; seu compromisso é compartilhar o conhecimento e tornar o patrimônio cultural acessível a toda a comunidade.

Assim, antes do primeiro evento, as editoras WELx passaram um tempo pesquisando a coleção, e até encontrando alguns tesouros escondidos. Da sua parte, as bibliotecárias de Belém contribuíram com seu vasto conhecimento sobre a coleção, e organizaram uma planilha com informação contextual sobre os livros, suas autoras e o contexto das publicações. Aqui, precisamos falar sobre outra pré-condição estabelecida pela Filipa: o projeto precisava estar baseado nos livros físicos. Como ela insistiu: livros, não links. De fato, podemos argumentar que a natureza física dessas maratonas de edição — o espaço, os livros, o encontro pessoal — é outro aspecto que faz com que as parcerias GLAM + Wikimedia sejam especiais. O virtual se torna realmente mais uma dimensão, que incentiva conexões e não se propõe a substituir o toque humano. Pelo contrário, aproxima as pessoas.

Depois dessa preparação cuidadosa, primeiro evento das WELx + Biblioteca de Belém, que também foi a primeira parceria GLAM das WELx, aconteceu em setembro de 2024. Foi um encontro de edição na Wikipédia em português com foco em mulheres revolucionárias de Portugal, baseado no acervo da biblioteca.

A preparação antecipada foi muito importante não apenas como uma etapa de organização; também teve um efeito moral, pois o time da biblioteca ficou entusiasmado ao ver que as WELx tinham interesse pela coleção. Por outro lado, as editoras ficaram impressionadas com a informação contextual coletada pela equipe da biblioteca. Filipa chama isso de “aprendizagem espelhada”, um processo de mão dupla no qual um time aprende com o outro e vice-versa.

Depois desse primeiro evento, as WELx e a biblioteca de Belém organizaram outras atividades públicas para contribuir com a Wikipédia e com o Wikiquote. Filipa acabou se tornando uma wikimedista. A parceria também produziu outros resultados: Andrea Ebert, uma ilustradora e wikimedista que participou de um desses encontros, sentiu-se compelida a criar ilustrações para inserir nas biografias criadas na Wikipédia, uma forma bela e criativa de resolver a escassez de retratos disponíveis para ilustrar biografias.

Retrato de Fina d’Armada feito por Andrea Ebert

Lições aprendidas

Embora alguns aspectos desta parceria sejam específicos do contexto, em particular a existência de uma coleção feminista na Biblioteca de Belém, é possível identificar aprendizagens que podem ser adaptadas e replicadas em outros contextos, por exemplo:

A ideia de aprendizagem espelhada: ambas as equipes envolvidas, de pessoas editoras (wikimedistas) e profissionais GLAM (Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museus) devem ter interesse e querer aprender umas com as outras;

Envolva todas as pessoas, mesmo aquelas que não estejam diretamente organizando ou participando do evento. É importante que as pessoas da instituição saibam o que está acontecendo. As pessoas da recepção precisam estar informadas, as pessoas que se encarregam da segurança do lugar precisam estar informadas. Este conhecimento compartilhado pode se tornar parte da cultura institucional de forma que, se as pessoas que lideram o projeto se desligarem da instituição no futuro, outra pessoa poderá coordenar novas iniciativas Wikimedia;

Planeje com antecedência: ambos os times devem chegar ao primeiro encontro com algo tangível para contribuir;

Conheça o local antes do evento. Apesar da Biblioteca de Belém ser aberta ao público em geral, outras GLAMs podem ter acesso mais restrito.

Queremos ouvir você!

Esta publicação é parte do projeto Wiki and GLAM: Harnessing Knowledge to Foster Gender Equality. Se você organizou ou participou de alguma parceria Wikimedia + GLAM focada em gênero, queremos ouvir você! Junte-se ao nosso canal do Telegram ou envie um email para wikiglamgender@gmail.com.

Queremos agradecer à Filipa Barros e à Ana Bragança (WELx) por falar conosco.

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